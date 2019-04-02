Рогозин заявил об увольнении «нерадивых» разработчиков «Федерации»

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что разработчиков корабля «Федерация» пришлось уволить.
Рогозин заявил об увольнении «нерадивых» разработчиков «Федерации»
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

По его словам, работа не была организована должным образом, как и «другие проекты РКК «Энергия».

«В результате нерадивых товарищей пришлось уволить. Сейчас работа налажена», — написал Рогозин в Twitter.

Он также выразил надежду, что в 2022 году удастся выйти на лётные испытания.

Ранее Рогозин отметил, что корабль «Федерация», создаваемый в России, не будет использоваться для полётов к МКС

Летом 2018 года совет директоров РКК «Энергия» приостановил полномочия гендиректора Владимира Солнцева.

Как передавал источник, Рогозин на заседании в ракетно-космической корпорации 10 ноября предложил проверять систему спасения космонавтов на разработчиках. 

Тогда сообщалось, что такое заявление глава «Роскосмоса» сделал, комментируя предложение конструктора установить на «Федерации» новую систему аварийного спасения и сократить количество испытаний. 

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