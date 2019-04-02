Рогозин заявил об увольнении «нерадивых» разработчиков «Федерации»
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- РИА Новости
По его словам, работа не была организована должным образом, как и «другие проекты РКК «Энергия».
«В результате нерадивых товарищей пришлось уволить. Сейчас работа налажена», — написал Рогозин в Twitter.
Он также выразил надежду, что в 2022 году удастся выйти на лётные испытания.
Работа была организована не должным образом. Впрочем, как и многие другие проекты РКК "Энергия". В результате нерадивых товарищей пришлось уволить. Сейчас работа налажена. Надеюсь, в 2022 году выйдем на лётные испытания— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 2 апреля 2019 г.
Ранее Рогозин отметил, что корабль «Федерация», создаваемый в России, не будет использоваться для полётов к МКС.
Летом 2018 года совет директоров РКК «Энергия» приостановил полномочия гендиректора Владимира Солнцева.
Как передавал источник, Рогозин на заседании в ракетно-космической корпорации 10 ноября предложил проверять систему спасения космонавтов на разработчиках.
Тогда сообщалось, что такое заявление глава «Роскосмоса» сделал, комментируя предложение конструктора установить на «Федерации» новую систему аварийного спасения и сократить количество испытаний.