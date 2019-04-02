Рогозин заявил об увольнении «нерадивых» разработчиков «Федерации»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что разработчиков корабля «Федерация» пришлось уволить.

По его словам, работа не была организована должным образом, как и «другие проекты РКК «Энергия».

«В результате нерадивых товарищей пришлось уволить. Сейчас работа налажена», — написал Рогозин в Twitter.

Он также выразил надежду, что в 2022 году удастся выйти на лётные испытания.

Работа была организована не должным образом. Впрочем, как и многие другие проекты РКК "Энергия". В результате нерадивых товарищей пришлось уволить. Сейчас работа налажена. Надеюсь, в 2022 году выйдем на лётные испытания — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 2 апреля 2019 г.

Ранее Рогозин отметил, что корабль «Федерация», создаваемый в России, не будет использоваться для полётов к МКС.

Летом 2018 года совет директоров РКК «Энергия» приостановил полномочия гендиректора Владимира Солнцева.

Как передавал источник, Рогозин на заседании в ракетно-космической корпорации 10 ноября предложил проверять систему спасения космонавтов на разработчиках.

Тогда сообщалось, что такое заявление глава «Роскосмоса» сделал, комментируя предложение конструктора установить на «Федерации» новую систему аварийного спасения и сократить количество испытаний.