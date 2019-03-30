«Первоапрельские процессы»: какой погоды ждать в европейской части России в начале второго месяца весны

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Георгий Мосалов, Мария Носулько
Первая апрельская неделя встретит жителей европейской части России небольшим похолоданием после тёплых выходных, рассказали синоптики. Кроме того, жителям столичного региона стоит ждать высокого давления и сильного ветра при ясной погоде. Однако уже во второй половине недели начнётся постепенное потепление, прогнозируют специалисты.
«Первоапрельские процессы»: какой погоды ждать в европейской части России в начале второго месяца весны
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  • © Konstantin Kokoshkin

После тёплых выходных в Москву и Московскую область придёт незначительное похолодание — с +6…+13 °С в воскресенье, 31 марта, температура понизится на 2—6 °С в понедельник, 1 апреля. Такой прогноз даёт Гидрометцентр России.

«Днём 31 марта и 1 апреля через ЦФО с севера на юг будет перемещаться холодный атмосферный фронт. В зоне фронта пройдут небольшие осадки, ветер будет усиливаться до 15 м/с. Преобладающая температура воздуха ночью -2…-5 °С, днём +6…+13 °С, на юге — до +16 °C, днём 1 апреля температура воздуха понизится на 2—6 °С», — говорится на сайте центра.

«Пошёл тёплый сектор, уже с утра (30 марта. — RT) +4 °C. Сегодня и завтра — два самых тёплых дня в марте. Так что март мы закрываем высокими температурами, хотя весь месяц был выше нормы. Сегодня ждём +8…+10 °С, облачно с прояснениями, давление слегка растёт, и уже в понедельник, во вторник, в среду ожидается высокое давление», — сказал RT заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

Синоптик подчеркнул, что из-за возрастающего давления предстоящие дни будут малооблачными. При этом, добавил Цыганков, самое высокое давление в столичном регионе будет во вторник, а затем начнёт снижаться.

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«Самое высокое давление будет во вторник — 759 мм рт. ст. — и начнёт понемногу падать к пятнице. Завтра ночью ожидается небольшой дождь из-за того, что проходит северный фронт, из-за этого в понедельник температура немного упадёт. Но в целом давление вырастет, поэтому первая половина недели — малооблачные дни без осадков. В общем, получается, что первая неделя апреля — тёплая, осадков совсем мало», — пояснил Цыганков.

Однако, помимо ясной погоды и тепла, жителям центральных областей следует ожидать ещё и сильного ветра — особенно в воскресенье, 31 марта, рассказал RT ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В эти два дня регион окажется в тёплом секторе обширного циклона, так что в небе будет довольно много облаков и небольшие дожди местами. Также ожидается ветер западных направлений. Особенно заметным он будет в воскресенье», — подчеркнул эксперт.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области, по данным Росгидрометцентра, погода не будет меняться так значительно. Если 31 марта ожидается порядка +6 °С и осадки, то 1 апреля будет ясная погода с температурой +4 °С.

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  • © Zamir Usmanov/Russian Look

Однако со вторника осадки закончатся и вновь начнётся постепенное потепление, сообщил RT Михаил Леус.

«Начиная со вторника и до конца рабочей недели природа всё-таки вспомнит о том, что на календаре — уже второй месяц весны, и отправит руководить погодой обширный антициклон. Облаков в небе станет меньше, дождей уже не ожидается, по ночам ещё будут возможны слабые заморозки, а днём температурный фон будет повышаться», — отметил он.

 

«Притормаживание весны»

Несмотря на прогнозируемое в Москве снижение температуры в начале следующей недели, холодной эту погоду назвать нельзя, уверена главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«В понедельник ещё возможны местами небольшие осадки, температура будет постепенно понижаться. Дневная температура в начале следующей недели +3...+8 °С, в последующие дни — чуть ниже, на 1—2 °С, но нельзя сказать, что погода будет холодной, всё будет в пределах или чуть выше климатической нормы», — сказала она в беседе с RT.

Выходные же, по словам Поздняковой, будут преимущественно без осадков — только во второй половине воскресенья, 31 марта, пройдёт небольшой дождь, связанный как раз с прохождением холодного атмосферного фронта — именно он сформирует антициклон, который впоследствии немного охладит первые дни апреля.

Позднякова допустила и погодные аномалии, однако не в столичном регионе, а в Сибири. На юге страны, по словам синоптика, весна будет и вовсе «приторможена».

«Наиболее ярко первоапрельские процессы будут проявляться на севере Сибири, там гораздо теплее, чем обычно бывает в это время года. А чуть ниже температура воздуха и менее активные процессы, можно даже сказать — притормаживание весны будет наблюдаться в Ставропольском крае, на Северном Кавказе и на Черноморском побережье. Там дожди и температура ниже климатической нормы», — подчеркнула Позднякова.

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