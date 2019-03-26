Волна тепла: какая погода установится в Москве в конце марта

К выходным в столичном регионе значительно потеплеет, сообщают синоптики. В пятницу, 29 марта, тёплый атмосферный фронт принесёт в Москву прогретый воздух. Как полагают метеорологи, в выходные положительная температура будет сохраняться даже ночью. При этом специалисты отмечают, что март оказался теплее климатической нормы, а в апреле ещё возможно похолодание.

Во вторник в Москве ожидается облачная погода с осадками. Днём столбики термометров покажут +4...+6 °С, по области +2...+7 °С. Во второй половине дня возможен дождь.

Ранее синоптики сообщили, что в четверг в столицу придёт «мощное потепление», к выходным воздух прогреется до +10 °С и выше.

Как пояснил RT ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, резкого потепления ожидать не стоит. Тёплый воздух действительно будет продвигаться в центральную часть России, но постепенно.

«Уже в наступивший вторник на погоду в Москве стал влиять циклон, сегодня во второй половине дня он вызовет осадки... В среду и четверг мы будем находиться в тыловой части этого циклона, осадки будут небольшими и кратковременными. Днём столбики термометров не превысят отметку в +2...+4 °С. И только начиная с пятницы, когда по территории центральных областей Европейской России пройдёт тёплый атмосферный фронт, на фоне дождей температура воздуха начнёт постепенно повышаться», — пояснил Леус.

К концу рабочей недели дневная температура составит +4...+6 °С. А затем благодаря продвижению циклона воздух прогреется ещё больше.

«В выходные, когда мы окажемся в тёплом секторе циклона, несмотря на то что будет много облаков и местами будут моросить дожди, температура воздуха впервые в этом сезоне достигнет отметки +10 °С», — заключил метеоролог.

Смена циклонов

Уже к субботе, 30 марта, погоду в столичном регионе будет определять тёплый сектор циклона, центр которого будет располагаться над Новой Землёй. Именно эта часть циклона принесёт потепление. Об этом в беседе с RT сообщила главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«В столичный регион хлынет очень тёплый воздух. На выходных температура существенно повысится. В ночные часы она будет уже около 0 °С, а не отрицательной, как на большей части этой недели. В ночь на воскресенье она вообще будет положительной», — подчеркнула синоптик.

Таким образом, на выходных днём стоит ожидать устойчивых плюсовых температур. По словам Поздняковой, показатели будут на 3—5 °С выше климатической нормы. Но это не рекордный показатель: например, в конце марта 2007 года в столице стояла ещё более тёплая погода, отметила метеоролог.

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Прогноз на следующую неделю пока дать сложно, но не стоит ждать резкого наступления весны. В метеобюро Москвы напомнили, что в столице ещё полностью не растаял снег.

«Тёплый воздух какое-то время побудет в столичном регионе. Но, как правило, такие волны тепла длятся максимум 3-4 дня. Снега ещё много, и всё равно на смену циклону придёт антициклон и принесёт порцию более прохладного воздуха», — заключила Позднякова.

Тенденция на повышение

В Гидрометцентре также заявили о постепенном повышении температуры. По прогнозам специалистов, последний день марта станет самым тёплым днём месяца.

«У нас, в общем-то, март был выше нормы, только пять дней из всего месяца были ниже нормы. И эта тенденция продолжается. Мы ждём, что в субботу и в воскресенье начнётся потепление. Самым тёплым будет последний день марта», — сообщил RT заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

По его словам, в воскресенье, 31 марта, в Московском регионе столбики термометров могут показать от +8 °С до +13 °С. При этом Цыганков не исключил, что в апреле ещё возможно похолодание.

«Мы Москва, а не Крым. В Москве возможно всё. У нас заморозки бывают даже в мае. Ничего особенного для Москвы в этом нет», — заключил он.

Переменчивая мартовская погода в Москве: https://t.co/9BcUPDGR3z — Гидрометцентр России (@meteoinfo_ru) March 25, 2019

По прогнозам Гидрометцентра, неустойчивая погода сохранится на всей Европейской территории России. В течение недели ожидаются осадки в виде снега, дождя, местами гололёд. 26 марта на погоду в центральных регионах начнёт оказывать влияние вновь сформировавшийся вихрь низкого давления в районе Вологодской области.

«Ночью 27 марта влияние северного циклона ещё сохранится, а днём на большей части Европейской России атмосферное давление начнёт повышаться, осадки постепенно прекратятся, температурный фон из-за северо-западных ветров понизится на пару градусов... В четверг, 28 марта, на Центральную часть России распространится восточная периферия европейского антициклона. Небо в большинстве областей очистится от облаков, а небольшие осадки пройдут лишь местами», — сообщается на сайте Гидрометценра.

К концу недели погоду будут определять атмосферные фронты атлантических циклонов, они принесут весеннее потепление.