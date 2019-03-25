Синоптики прогнозируют «мощное потепление» в Москве 28 марта
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- РИА Новости
Об этом сообщает m24.
«С четверга западный поток активизируется, и в Европейскую Россию устремятся согретые Гольфстримом воздушные массы», — указано в тексте.
Уточняется, что с 28 марта в город придёт новая волна потепления, а к выходным воздух прогреется до +10 °С и выше.
До наступления тепла жителям Москвы и регионов придётся выдержать «последний удар зимы».
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, когда в столицу придёт тёплая погода.