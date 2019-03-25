Синоптики прогнозируют «мощное потепление» в Москве 28 марта

По прогнозам специалистов погодного центра «Фобос», в Москву в четверг, 28 марта, придёт «мощное потепление».

Об этом сообщает m24.

«С четверга западный поток активизируется, и в Европейскую Россию устремятся согретые Гольфстримом воздушные массы», — указано в тексте.

Уточняется, что с 28 марта в город придёт новая волна потепления, а к выходным воздух прогреется до +10 °С и выше.

До наступления тепла жителям Москвы и регионов придётся выдержать «последний удар зимы».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, когда в столицу придёт тёплая погода.