В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в начале следующей недели

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Ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с НСН рассказала о погоде в Москве и Московской области в начале следующей недели.
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в начале следующей недели
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Днём в понедельник максимальная температура +5…+7 ⁰С в Москве, а по области от +3⁰С до +8⁰С. Местами небольшой дождь и мокрый снег», — заявила она.

По её словам, ожидается ветреная погода, местами с порывами до 15 м/с.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные дни.

25 марта URA.RU сообщало, что автомобилистов предупредили о мокром снеге и дожде на трассах ХМАО и Тюменской области.

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