В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в начале следующей недели
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- РИА Новости
«Днём в понедельник максимальная температура +5…+7 ⁰С в Москве, а по области от +3⁰С до +8⁰С. Местами небольшой дождь и мокрый снег», — заявила она.
По её словам, ожидается ветреная погода, местами с порывами до 15 м/с.
Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные дни.
25 марта URA.RU сообщало, что автомобилистов предупредили о мокром снеге и дожде на трассах ХМАО и Тюменской области.