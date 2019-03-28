«Это обычный казус»: белгородская чиновница уволилась после присяги мэра под музыку из «Звёздных войн»

Белгородская чиновница Людмила Грекова, выбравшая для торжественной присяги нового мэра города мелодию из начальных титров «Звёздных войн», написала заявление об увольнении по собственному желанию. Её коллеги рассказали, что не ожидали такого решения. Сама Грекова ситуацию не комментирует. Ранее она заявила, что хотела сделать музыку более современной. Позднее в белгородской администрации объяснили инцидент ошибкой звукооператора.

26 марта Юрий Галдун был избран на пост мэра Белгорода. Во время торжественной присяги перед вступлением в должность произошёл инцидент с музыкальным сопровождением: на попавшем в соцсети видеоролике во время приветствия Галдуна звучит мелодия из знаменитой киносаги «Звёздные войны».

Надо отдать должное новому главе Белгорода — тот не смутился и уверенно прошёл на сцену.

Изначально прямая трансляция голосования и присяги избранного мэра велась на Youtube. Однако сразу после выхода Галдуна под музыку из «Звёздных войн» ролик удалили. Позднее по социальным сетям разошлась его урезанная двадцатисекундная версия.

Каким образом перед выходом мэра заиграла именно композиция из «Звёздных войн», до сих пор неясно.

Вскоре после инцидента в ряде СМИ появилась информация, что за подбор музыки для мероприятия отвечала глава городского управления культуры Людмила Грекова.

Она рассказала местным журналистам, что не знала, откуда эта мелодия: якобы организаторы лишь хотели подобрать что-то более современное.

Источник из числа бывших коллег Людмилы Грековой, пожелавший остаться анонимным, рассказал RT, что сейчас все представители сферы культуры в городе пребывают «в полном шоке» от ситуации. Собеседник RT отметил, что Людмила Грекова — хороший профессионал и давно работает в сфере культуры.

«Её все хорошо знают. Она такой хороший человек, у неё есть степень кандидата педагогических наук. Это обычный казус. Наверное, хотели сделать повеселее, а в итоге оказалось, что перегнули палку» — так коллега Грековой пытается объяснить случившееся после инаугурации Галдуна.

Однако позднее в пресс-службе белгородской администрации озвучили другую версию: якобы мелодия из «Звёздных войн» была воспроизведена по ошибке звукооператора, в то время как изначально для выхода Юрия Галдуна был выбран фрагмент Церемониального марша Давида Тухманова.

Видео выхода мэра под мелодию из «Звёздных войн» быстро стало популярным в сетях.

Между тем местный новостной канал «Белгород-1», активно освещавший скандал вокруг присяги Галдуна, даже получил от нового мэра денежное пожертвование в размере 5 тыс. рублей. Об этой новый глава города написал на своей странице «ВКонтакте»

«Перевёл деньги Telegram-каналу «Белгород-1». Не мог этого не сделать. Реально благодарен за работу», — написал Галдун.

О том, что Грекова решила оставить свой пост, стало известно 28 марта. Она возглавила управление культуры год назад. При этом в администрации утверждают, что до инцидента со «Звёздными войнами» речи об увольнении Грековой не шло. Многие считают, что женщина покинула должность из-за давления, обрушившегося на неё после инцидента на мероприятии.

При этом журналисты выяснили, что этой неделе прокуратура Белгорода внесла представление экс-главе управления культуры. По данным местных СМИ, в надзорном ведомстве были недовольны тем, что, помимо работы в администрации, Грекова имела второй источник заработка — якобы параллельно она занималась преподаванием.

Стоит отметить, что выход Галдуна под музыку из начальных титров саги «Звёздные войны» породил массу пародий. Пользователи сети стали накладывать музыку на официальные мероприятия чиновников. Сейчас в сети размещён ролик, где эта же мелодия звучит в момент приветствия губернатора Алтайского края Виктора Томенко на открытии отремонтированного спортивного зала Алтайского архитектурно-строительного колледжа. На мероприятии присутствовали министры регионального правительства и депутаты Алтайского краевого заксобрания.