«Толерантно жалеют Украину»: в России прокомментировали заявление Евросоюза по Крыму

К пятилетию референдума в Крыму ЕС опубликовал заявление, в котором дежурно сообщил о своей приверженности «суверенитету и территориальной целостности Украины», и осудил «российскую деятельность» на полуострове. В ответ на этот документ российские парламентарии отметили, что в Евросоюзе упорно не хотят замечать реальность и не пытаются понять причин произошедшего в Крыму весной 2014 года. В Совфеде также подчеркнули, что избранная Брюсселем политика непризнания никак не повлияла на темпы развития полуострова.

В России скептически отреагировали на приуроченное к пятилетию референдума в Крыму заявление Евросоюза, в котором отмечается приверженность Брюсселя «суверенитету и территориальной целостности Украины». В распространённом документе осуждается строительство Крымского моста без согласия Киева и содержится призыв обеспечить беспрепятственный и свободный проход судов через Керченский пролив.

Кроме того, в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини на Россию возлагается вина за «опасный рост напряжённости в Керченском проливе и Азовском море» и осуждается российская деятельность на полуострове. В частности, в документе отмечается, что крымчанам якобы «было навязано российское гражданство».

При этом стоит напомнить, что по итогам референдума 2014 года за воссоединение полуострова с Россией проголосовали 96,77% избирателей Крыма (при явке 83,1%) и 95,6% севастопольцев (явка 89,5%).

За первые полгода после референдума российские паспорта получили порядка 98% жителей полуострова, и лишь несколько тысяч жителей республики отказались сменить гражданство. В конце января 2019 года депутат Госдумы Андрей Козенко сообщил, что на тот момент паспорта граждан РФ по тем или иным причинам не смогли получить около 5,5 тыс. крымчан и этот вопрос решается в индивидуальном порядке.

Также по теме «Прогнозы коллапса не оправдались»: как менялась риторика чиновников и СМИ Украины после воссоединения Крыма с Россией 16 марта 2014 года прошёл референдум по вопросу о статусе Крыма. Абсолютное большинство крымчан проголосовали за вхождение полуострова...

При этом представители киевской власти, включая президента страны Петра Порошенко, неоднократно выдвигали предложение лишать украинского гражданства жителей Крыма, которые в своё время решили сменить паспорт.

По словам члена комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергея Цекова, полуостров воссоединился с Россией совершенно законно, в соответствии с нормами международного права. Однако в Европе «упорно не хотят замечать реальность» и не прилагают особых усилий, чтобы понять, что именно произошло в Крыму весной 2014 года и что случилось в Киеве в конце 2013-го.

«Всё это не хотят понимать в Евросоюзе. Такова суть современного европейского сообщества двойных стандартов. Они считают, что право на самоопределение есть далеко не у всех, в частности его нет у Крыма. Европа ещё долго не признает полуостров составной частью России. Хотя здравые голоса уже появляются», — отметил он.

В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек выразил мнение, что подобные сегодняшнему заявления звучат из Евросоюза из «толерантной жалости» к Украине.

«Это всё, что Украина получила от Европы в качестве поддержки. Никаких военных кораблей, никаких денег на военные расходы — так, справка о благонадёжности украинских партнёров, не более того», — считает парламентарий.

Собеседник RT добавил, что в ЕС сложилась непростая ситуация, в которой Брюссель пытается маневрировать между собственными интересами и сильным давлением из Вашингтона.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич также отметил, что нежелание официальных представителей Евросоюза изменить свою риторику было ожидаемым. Вместе с тем он констатировал, что Россия спокойно прожила пять лет в условиях непризнания Западом нового статуса Крыма, «готова жить и дальше».

«Мы уверены в своей правоте, а потому можем подождать. Рано или поздно здравый смысл обязательно восторжествует. Специально для ЕС отмечу, что политика непризнания никак не повлияла на темпы развития полуострова, которые впечатляют всех непредвзятых наблюдателей», — заявил сенатор.

На этом фоне отметим, что в дни празднования пятилетия вхождения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации на полуострове находятся сразу несколько делегаций из разных стран мира, куда входят политики, общественные деятели и журналисты. Последние в рамках своей поездки по Крыму 17 марта посетили строящийся религиозный комплекс соборной мечети в Симферополе и встретились с руководством Духовного управления мусульман Крыма.

«Я впечатлён... Крым — показатель, как разные народности и конфессии уживаются в одном месте. Это как пример, это уникальный случай, можно ООН, ЮНЕСКО сюда приглашать», — цитирует РИА Новости болгарского журналиста Бориса Анзова.

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По словам крымского политического эксперта Владимира Джараллы, «ритуальные заявления» европейских структур уже давно не вызывают каких-либо особых эмоций или удивления. Однако аналитик призвал рассматривать их в сочетании с другим, достаточно любопытным фактом: в последнее время в европейской прессе появился целый ряд публикаций, в которых признаётся, что Крым за эти пять лет совершил громадный рывок в развитии и это исключительно заслуга России, которая за это время сделала больше, чем Украина за долгие годы.

«Нет никаких сомнений в том, что крымчане сами выразили свою волю и за это время улучшили свою жизнь. И теперь мы подходим к главной проблеме, которая пока не имеет решения: Украина не является объектом международных отношений. Она субъект, ею управляют, это зависимая страна. Достаточно вспомнить, что упоминаемый в документе керченский инцидент был провокацией, которая была подготовлена далеко не украинской стороной», — отметил Джаралла.

Политолог добавил, что, как неоднократно подчёркивало российское руководство, крымский вопрос закрыт и теперь в Европе могут обсуждать только то, как лучше признать эту реальность, чтобы сохранить собственное лицо.

«Россия всегда готова к диалогу и готова его выстраивать. Всё это стоит делать ради Крыма, который является примером того, что Россия способна быть страной, решающей грандиозные проблемы, и того, что она является страной для людей, защищает их и помогает им развиваться», — подытожил эксперт.