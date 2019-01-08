«Сводит к нулю зависимость от транзита»: Путин ввёл в эксплутацию терминал приёма СПГ в Калининградской области

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Георгий Мосалов, Анастасия Румянцева
Президент России Владимир Путин дал команду к запуску терминала по приёму СПГ в Калининградской области. Объект позволит избавиться от зависимости поставок газа от транзита через прибалтийские государства. Также в регионе идёт строительство подземного хранилища и завода по сжижению газа. Как отметил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, задача обеспечить автономное снабжение области выполнена.
«Сводит к нулю зависимость от транзита»: Путин ввёл в эксплутацию терминал приёма СПГ в Калининградской области

Президент России Владимир Путин в Калининграде ввёл в эксплуатацию терминал по приёму сжиженного природного газа и плавучую платформу для перевода СПГ в газообразное состояние (регазификацию) «Михаил Василевский». Глава государства отметил, что новый объект имеет ключевое значение для энергетической безопасности российского анклава.

«Мощность терминала — 2,7 млрд куб. м газа в год — практически в полном объёме покрывает потребности региона, гарантирует надёжный альтернативный вариант его газоснабжения, снижает зависимость от транзитных поставок газа. Не то что снижает, а сводит их к нулю», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что строительство регазификацонной платформы — «первый подобный проект в российской энергетике». При этом Путин выразил надежду, что, хотя СПГ дороже трубного газа, правительство России сделает так, чтобы жители региона не почувствовали разницу.

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«У правительства есть такое поручение — подготовить предложения (знаю, что в целом они уже сформулированы, я жду доклада на этот счёт) по поводу того, чтобы разница в цене трубного газа и сжиженного природного газа, поставляемого в Калининград, не легла дополнительным бременем на плечи конечного потребителя в Калининградской области», — сказал он.

Новый терминал расположен приблизительно в пяти километрах от берега. Для подачи газа жителям был построен специальный газопровод. Также продолжается возведение Калининградского подземного хранилища и завода по сжижению газа. Ранее Калининградскую область снабжали газом через магистральные газопроводы по маршруту Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград.

«На схеме можно сейчас видеть, что полностью отключена система поставок газа через магистральный газопровод Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград, и газоснабжение Калининградской области в текущий момент полностью осуществляется через морской приёмный терминал», — отметил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Задача, которую вы ставили, — обеспечить гарантированное автономное газоснабжение Калининградской области с моря — выполнена», — добавил Миллер.

Впервые в России

Строительством терминала занимались более двух тысяч работников «Газпрома» и множество подрядных компаний. Об этом в ходе визита Путина на открывающийся объект рассказал генеральный директор «Газпром ПХГ» Игорь Сафонов.

«Волнолом и терминал находятся на удалении пяти километров от берега. Глубина моря здесь составляет 19 метров для того, чтобы судно «Маршал Василевский» (плавучая платформа для регазификации. — RT) могло безопасно пришвартоваться», — сказал он в разговоре с Путиным.

Сафонов подчеркнул, что волнолом способен защитить терминал от «больших штормов, которые не редкость в этом регионе».

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В то же время «Маршал Василевский» впервые в России может не только перевозить сжиженный природный газ, но и самостоятельно переводить его в газообразное состояние, отметил капитан судна Дмитрий Ярымбаш.

«Длина судна составляет почти 300 м, ширина — 46,5 м. Скорость хода — 19,5 узлов. В резервуарах «Маршала Василевского» поддерживается температура -163°С. Они вмещают 174 тыс. кубометров сжиженного природного газа… Установка полностью готова начать процесс регазификации и подачи газа на берег», — подчеркнул он.

При этом строительство аналогичного терминала возможно и в других регионах со сложным географическим положением, например Камчатке, отметил в разговоре с RT заместитель директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Для удалённых регионов рассматривается возможность строительства регазификационного терминала. На Камчатке, где тоже есть определённые лимиты, связанные с собственной добычей газа, и, соответственно, строительство такого терминала могло бы позволить увеличить поставки газа в регион, проводить дальнейшую газификацию или на случай истощения ресурсов обеспечить альтернативный источник поступления газа. Этот проект рассматривается», — сказал он.

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