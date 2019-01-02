Спасательный круг: как государство планирует поддерживать социально незащищённых граждан в 2019 году

С началом 2019 года вступают в силу значимые поправки в действующее социальное законодательство. Изменения коснутся, в частности, поддержки сирот, инвалидов и лиц предпенсионного возраста. В уходящем году в рамках проекта #НеОдинНаОдин RT не раз обращался к проблемам социально уязвимых групп населения, а теперь рассказывает про самые заметные нововведения в этой области.

Жильё для сирот

В России изменится порядок обеспечения жильём детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей. В частности, поменяются правила постановки данных категорий граждан на учёт как нуждающихся в получении жилья.

Теперь ребёнка, которому по закону положена бесплатная жилплощадь, будут ставить на учёт в соответствующие органы опекуны либо представители организаций, обладающих правом опекунства над ним.

Возраст постановки на учёт будет установлен на уровне 14 лет. Заявка о постановке в очередь на предоставление бесплатного жилья должна быть подана в течение трёх месяцев с 14-го дня рождения сироты.

На данный момент во многих регионах страны сироты не могут получить бесплатное жильё сразу после выпуска из детского дома из-за больших очередей на квартиры.

В ноябре RT рассказывал историю 22-летней сироты Виктории Застрогиной из Республики Бурятия. Беременная женщина с двумя малолетними детьми на руках была вынуждена поселиться в полузаброшенном бараке, поскольку квартиру ей не выдавали. При этом Виктория встала в очередь на получение жилья ещё в 2013 году. Сейчас она занимает в ней 1271 место.

Как отмечал в беседе с RT юрист и помощник депутата Госдумы Константин Бадеев, изменения в порядке постановки детей-сирот на учёт позволят получить жильё быстрее.

«Сейчас право встать в очередь на получение жилья наступает либо по окончании учебного заведения, либо по окончании службы в армии, или по достижении 18 лет», — рассказал юрист.

В то же время за сиротой остаётся право самостоятельно подать заявление о постановке на учёт по достижении 18 лет.

Ещё одно нововведение 2019 года: квартиры для сирот можно будет закупать поштучно, в то время как раньше они приобретались по тендеру на несколько десятков квартир. Как поясняет Константин Бадеев, при таком подходе социализация сирот будет выше, потому что они не окажутся в соседних квартирах с такими же выпускниками детских домов, а будут больше взаимодействовать с другими людьми.

РИА Новости

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Устройство инвалидов на работу

С января 2019 года заработает новая госуслуга по поддержке инвалидов при устройстве на работу и адаптации на рабочем месте. В ноябре на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

«Под сопровождением в данном случае понимается оказание индивидуальной помощи незанятому инвалиду при его трудоустройстве, создание условий для осуществления им трудовой деятельности, ускорения его профессиональной адаптации на рабочем месте, а также формирования путей его передвижения до работы, обратно и по территории организации работодателя», — пояснила Голикова.

Кроме того, с 2019 года с работодателей, не принимающих на работу инвалидов в рамках установленной законом квоты, будут взимать компенсационные выплаты в фонд содействия трудоустройству инвалидов.

Размер компенсации будут назначать субъекты РФ, но она не может быть ниже 7800 рублей в месяц. Такая сумма будет взиматься за каждое незаполненное рабочее место для инвалидов в рамках установленной квоты.

По закону для работодателей, у которых численность сотрудников превышает 100 человек, такая квота должна составлять от 2% до 4%, а для компаний, где работают 35—100 человек — до 3%.

По данным Росстата, по состоянию на январь 2018 года в России насчитывалось порядка 12,1 млн инвалидов — это около 8,2% населения. В то же время количество работающих инвалидов составляло 14,3% от общего числа людей с ограниченными возможностями, состоящих на учёте в системе Пенсионного фонда.

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Поддержка материнства



В 2019 году сохраняются формы поддержки многодетных семей и материнства, которые действовали годом ранее, однако размер выплат и пособий увеличился. Исключением стал материнский капитал, размер которого был заморожен до 2020 года — в этом году он сохранится на уровне 453 026 рублей.

А вот максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, выплачиваемого из Фонда социального страхования, в 2019 году вырастет с 24 536 до 26 152 рублей. Минимальная сумма выплаты, которая до этого составляла 4465 рублей, увеличилась до 4512 рублей.

На эту сумму могут претендовать родители, ближайшие родственники или опекуны, занимающиеся непосредственным уходом за ребёнком, вплоть до достижения им возраста полутора лет. Пособие положено только одному лицу. Выплата осуществляется при условии, что в связи с необходимостью обеспечивать уход ребёнку лицо не в состоянии работать или получать иной доход.

Максимальный размер единовременного пособия по беременности в 2019 году вырастет с 282 106 до 301 095 рублей. Минимальная величина пособия увеличится с 51 380 до 51 919 рублей.

Кроме того, по-прежнему будет выплачиваться введённое в 2018 году ежемесячное пособие на первого и второго ребёнка в размере детского регионального прожиточного минимума. Выплаты осуществляются до достижения ребёнком возраста полутора лет.

Продолжат действовать и меры, направленные на поддержку семей, где родился второй и третий ребёнок. Например, с 2018 года таким семьям предоставили возможность субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам.

Размах этой кампании растёт: в 2019 году пособия на третьего ребёнка в возрасте до трёх лет будут выплачиваться уже в 62 регионах страны.

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Пособия по безработице

С 1 января 2019 года в России вырастут пособия по безработице. Минимальное пособие вырастет с 850 до 1500 рублей, максимальное — с 4900 до 8000 рублей. В сентябре эти изменения анонсировала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Люди, лишившиеся работы, в первые три месяца будут получать 75% своего среднемесячного заработка, а в последующие три месяца — 60%. При этом размер выплаты не может превышать установленный максимум или быть ниже минимального размера пособия.

В новом году также вводятся пособия для лиц предпенсионного возраста. Минимальное пособие по безработице для данной категории граждан составит 1500 рублей, максимальное — 11 280 рублей.

Сделать пособия по безработице для лиц предпенсионного возраста выше, чем для остальных категорий граждан, предложил президент РФ Владимир Путин в своём обращении к россиянам в августе 2018 года.

«Если человек предпенсионного возраста решил уволиться сам, добровольно и пока не нашёл новую работу, то и в этом случае мы должны укрепить его социальные гарантии», — пояснил президент.

В связи с повышением пенсионного возраста государство ввело и другие меры, направленные на защиту лиц, чей выход на пенсию теперь будет отсрочен. В новом году вступает в силу закон, вводящий уголовную ответственность за необоснованный отказ в приёме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста.

К работодателям-нарушителям будет применяться наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей или до 360 часов общественных работ. Инициатива была внесена президентом России Владимиром Путиным.