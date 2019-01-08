Путин ввёл в эксплуатацию терминал по приёму газа в Калининграде

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Российский лидер Владимир Путин ввёл в эксплуатацию терминал по приёму природного газа c плавучей регазификационной платформы в Калининграде.
Путин ввёл в эксплуатацию терминал по приёму газа в Калининграде
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня здесь, в Калининградской области, мы присутствуем при очень важном событии... Это первый подобный проект в российской энергетике — создание регазификационного терминала», — сказал Путин.

По словам президента России, запущенный в Калининградской области терминал позволяет избавиться практически ото всех транзитных рисков для области.

Ранее стало известно, что Путин 8 января совершит рабочую поездку в Калининград, во время которой посетит Калининградское подземное хранилище газа.

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