Путин посетит Калининградское подземное хранилище газа

Президент России Владимир Путин 8 января совершит рабочую поездку в Калининград, во время которой посетит Калининградское подземное хранилище газа.

РИА Новости

«Программой визита предусмотрено посещение Калининградского подземного хранилища газа — первого в стране герметичного природного резервуара, созданного в глубинных отложениях каменной соли», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Кремля. Отмечается, что Путин примет участие в вводе в эксплуатацию терминала по приёму газа и плавучей регазификационной платформы. Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поездка президента России Владимира Путина в Калининградскую область готовится.