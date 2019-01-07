Путин посетит Калининградское подземное хранилище газа
- РИА Новости
«Программой визита предусмотрено посещение Калининградского подземного хранилища газа — первого в стране герметичного природного резервуара, созданного в глубинных отложениях каменной соли», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Кремля.
Отмечается, что Путин примет участие в вводе в эксплуатацию терминала по приёму газа и плавучей регазификационной платформы.
Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поездка президента России Владимира Путина в Калининградскую область готовится.