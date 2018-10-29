«Глубоко потрясены случившимся»: в Москве погиб корреспондент телеканала НТВ Никита Развозжаев

Тело корреспондента НТВ Никиты Развозжаева было обнаружено в понедельник утром рядом с домом, в котором молодой человек снимал квартиру. Как сообщили в пресс-службе телеканала, репортёр покончил с собой. Перед тем как совершить самоубийство, Развозжаев разместил на странице в социальной сети прощальное письмо, адресованное родственникам и близким. Многим телезрителям журналист запомнился после инцидента в парке Горького в День ВДВ, когда нетрезвый мужчина в прямом эфире ударил Развозжаева кулаком в лицо. Тогда дебошира приговорили к шести месяцам исправительных работ.

Журналист НТВ Никита Развозжаев скончался в Москве в понедельник утром. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Наш коллега Никита Развозжаев покончил с собой. Все на НТВ глубоко потрясены случившимся. Мы приносим искренние соболезнования родным Никиты. Это личная трагедия семьи, говорить о других подробностях нам бы не хотелось», — говорится в заявлении телеканала.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Развозжаев разместил адресованное родным и друзьям письмо, в котором просит его простить. Также журналист попросил похоронить его в родном городе Саратове.

В Главном следственном управлении СК РФ по Москве сообщили, что по факту смерти сотрудника телеканала НТВ следствие проводит проверку.

«Утром 29 октября 2018 вблизи жилого дома на северо-востоке Москвы обнаружено тело мужчины с повреждениями, характерными для падения с большой высоты. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия», — сообщается в заявлении ведомства.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета проводят первоначальные проверочные мероприятия, чтобы установить обстоятельства и причины произошедшего.

Конфликт в парке Горького



Никита Развозжаев родился 22 июля 1993 года в Саратове. Окончил Институт журналистики при Саратовском государственном университете, после чего устроился на ГТРК «Саратов». С конца 2016 года работал в программе «Чрезвычайное происшествие» на телеканале НТВ. В сентябре 2018 года Развозжаев получил награду на международном конкурсе МВД России «Щит и перо».

Многим телезрителям корреспондент запомнился после инцидента 2 августа 2017 года, когда он стал участником конфликта в столичном парке Горького. Тогда во время прямого эфира к нему подошёл нетрезвый мужчина и ударил его кулаком в лицо.

Также по теме Ударник труда: напавшего на журналиста НТВ мужчину приговорили к исправительным работам Суд приговорил Александра Орлова, напавшего на репортёра НТВ в День Воздушно-десантных войск, к шести месяцам исправительных работ....

В беседе с RT в августе 2017 года Развозжаев рассказывал подробности нападения.

«Всё было во время эфира. Честно скажу, не ожидал. Когда я общался с ведущей (она уже задала свои вопросы, а я хотел рассказать, как десантники отмечают свой профессиональный праздник, что он проходит хорошо, без инцидентов), подошёл мужчина», — сказал репортёр.

По словам журналиста, он думал, что мужчина просто крикнет «За ВДВ!» или «Никто, кроме нас!», но тот «начал кричать что-то нехорошее».

«Я попросил его помолчать, так как идёт прямой эфир. И в этот момент он ударил меня по лицу», — рассказал Развозжаев.

После нападения корреспондент обратился в полицию по факту нанесения телесных повреждений. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия и задержали дебошира у выхода из парка, после чего доставили его в отделение полиции. Позднее сообщалось, что нападавший не имеет отношения к ВДВ.

В отделение отвезли и самого Развозжаева, где он написал заявление и дал показания. В свою очередь, нападавший Александр Орлов принёс извинения, заявив, что не собирался бить журналиста.



По факту нападения на корреспондента НТВ было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»).

В конце августа московский суд приговорил Орлова к шести месяцам исправительных работ. По данным РИА Новости, дело рассматривалось в особом порядке, поскольку нападавший полностью признал свою вину и раскаялся. Это смягчило меру пресечения — Орлову грозило не более 2/3 максимального наказания, предусмотренного по статье.

«Весёлый и отзывчивый парень»

Коллеги из Саратова шокированы известием о гибели журналиста.

«Весёлый был, добрый и отзывчивый парень. Мы не понимаем, что такое с ним случилось», — рассказала ведущая и шеф-редактор программы «Вести-Саратов» Лилия Матвеева.

Смерть корреспондента прокомментировал и главный редактор радио ГТРК «Саратов» Евгений Грачёв, назвав Развозжаева «талантливым журналистом, который быстро набирал обороты».

«Очень тяжело подбирать слова, когда такое произошло. Мы соболезнуем всем родственникам и близким Никиты. Для нас это большая беда. Вспоминаем его таким молодым, активным, творческим, жизнерадостным человеком, который всегда излучал позитив. С ним было приятно находиться вместе, было приятно работать. Сейчас все его коллеги скорбят», — рассказал он в беседе с изданием «Ридус».