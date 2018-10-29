По факту гибели журналиста Развозжаева проводится проверка

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели журналиста телеканала НТВ Никиты Развозжаева.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление СК.

Утром 29 октября 2018 года вблизи жилого дома на северо-востоке Москвы обнаружено тело мужчины с повреждениями, характерными для падения с большой высоты, говорится на сайте ведомства.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве проводится доследственная проверка», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что Никита Развозжаев скончался в Москве.