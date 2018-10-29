По факту гибели журналиста Развозжаева проводится проверка
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление СК.
Утром 29 октября 2018 года вблизи жилого дома на северо-востоке Москвы обнаружено тело мужчины с повреждениями, характерными для падения с большой высоты, говорится на сайте ведомства.
«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве проводится доследственная проверка», — отмечается в заявлении.
Ранее сообщалось, что Никита Развозжаев скончался в Москве.