«Применяли повышенные меры конспирации»: ФСБ пресекла деятельность ячейки ИГ в Московском регионе

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Нурия Зиганшина
Сотрудники ФСБ совместно с представителями МВД России пресекли деятельность ячейки «Исламского государства»*. По данным ведомства, шесть членов организации планировали теракты в Московском регионе с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств. Руководство ячейкой, а также её ресурсное и денежное обеспечение осуществлялось из-за рубежа — эмиссарами ИГ в Сирии, отмечают в ФСБ. С начала года усилиями сотрудников российских спецслужб было предотвращено 26 преступлений террористической направленности, в том числе 15 терактов.

Федеральная служба безопасности РФ совместно с МВД России пресекла деятельность шести членов законспирированной ячейки «Исламского государства»*, обосновавшейся в Московском регионе. Об этом говорится в сообщении ФСБ РФ:

«В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий на территории Московского региона пресечена противоправная деятельность шести членов ячейки международной террористической организации».

По данным спецслужбы, задержанные члены террористической организации планировали теракты в регионе с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств. Отмечается, что в ходе проведённых обысков сотрудниками службы безопасности были обнаружены средства коммуникации с отчётами о готовящихся террористических актах, автоматическое огнестрельное оружие, схема изготовления самодельных взрывных устройств, а также денежные средства.

В связи с обнаружением действующей террористической организации Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело, в рамках которого «проводятся дальнейшие следственные действия, а также оперативно-разыскные мероприятия по документированию противоправной деятельности».

Управление из-за рубежа

По информации службы безопасности, обеспечение ячейки осуществлялось с помощью переводов денег из-за рубежа.

«Ресурсное обеспечение осуществлялось за счёт целевых переводов из-за границы и посредством совершения тяжких общеуголовных преступлений», — уточнили в ФСБ.

Также ведомству удалось выяснить, что руководство террористической организацией осуществлялось выходцами из Центральной Азии. В частности, управляли ячейкой в Московском регионе эмиссары ИГ в Сирийской Арабской Республике.

При этом отмечается, что члены запрещённой в России террористической группировки «применяли повышенные меры конспирации» с целью противодействия правоохранительным органам.

Ликвидация лабораторий

Ранее в октябре сотрудники ФСБ пресекли деятельность межрегиональной преступной группы, обосновавшейся на территории Северо-Западного федерального округа, в городах Санкт-Петербург и Петрозаводск. Были задержаны граждане, причастные к производству и сбыту самодельных взрывных устройств, боеприпасов, а также огнестрельного оружия.

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По данным оперативников, изъято 36 СВУ, более 1,3 кг взрывчатого вещества, две гранаты, несколько единиц огнестрельного оружия, около 1,4  тыс. различных патронов, более 100 основных частей оружия, а также инструменты для его ремонта и изготовления.

Также в этих городах была прекращена деятельность производственных мощностей, в том числе лаборатории по переработке и ремонту оружия в Петрозаводске и мастерской по модернизации огнестрельного оружия и изготовлению боеприпасов в Санкт-Петербурге.

В мае оперативники пресекли функционирование каналов поставки оружия в 14 регионах России. Тогда было изъято свыше 80 единиц огнестрельного оружия, 19 ручных гранат и более 5 кг взрывчатых веществ.

Кроме того, сотрудники ФСБ пресекли деятельность четырёх подпольных мастерских по изготовлению патронов и модернизации оружия, расположенных на территории Московской, Новгородской и Тверской областей.

15 терактов предотвращено в 2018 году

В России с начала года усилиями ФСБ было предотвращено 26 преступлений террористической направленности, в том числе 15 терактов. Об этом накануне, 25 октября, рассказал российский президент Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности.

«За девять месяцев этого года сотрудниками ФСБ было предотвращено 26 преступлений террористической направленности, из них 15 терактов», — отметил президент.

Ранее, в августе 2018 года, в прокуратуре РФ уже сообщали о числе предотвращённых на стадии подготовки террористических актов. Тогда называлась цифра 19. Об этом говорил первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман.

 * «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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