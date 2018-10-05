«Видели, что маршрутка едет нам навстречу»: что известно о ДТП в Тверской области с 13 погибшими

В Тверской области на 15-м км трассы Тверь — Ржев произошло крупное ДТП. Микроавтобус Ford выехал на встречную полосу, где столкнулся с ЛиАЗом. В результате лобового удара погибли 13 человек, пятеро получили травмы разной степени тяжести. Четверо из них находятся в тяжёлом состоянии. Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что семьям пострадавших и погибших будет оказана помощь, а все компании, осуществляющие в регионе пассажирские перевозки, пройдут дополнительную проверку. Следственный комитет возбудил по факту ДТП уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В ДТП с автобусом и маршрутным такси в Тверской области погибли 13 человек, ещё пятеро получили травмы, четверо пострадавших госпитализированы. Авария произошла на трассе Тверь — Ржев около деревни Некрасово Калининского района Тверской области.

«В результате аварии — 13 погибших... Четыре человека сейчас доставляют в больницу на «скорой», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Причиной происшествия стал выезд микроавтобуса Ford на встречную полосу, где он столкнулся с автобусом ЛиАЗ. Об этом сообщили в Госавтоинспекции России.

«Сегодня в 07:30 мск в Тверской области на 15-м км автодороги Тверь — Ржев произошло лобовое столкновение автобуса ЛиАЗ и микроавтобуса Ford Transit», — цитирует ТАСС сотрудника ведомства.

Водитель автобуса пытался уйти от столкновения, заявила пассажирка ЛиАЗа Светлана Савина. Сама она сломала руку, и на данный момент ей оказывают помощь в больнице.

«Я не знаю, как маршрутка выскочила на встречную полосу. Почему она выскочила, я не знаю — произошло столкновение. Водитель автобуса хотел как-то немножко уйти, но у него не получилось. Я просто сидела на переднем сиденье, увидела, что маршрутка едет нам навстречу, я немножко спряталась», — цитирует её РИА Новости.

В Госавтоинспекции уточнили, что все 13 погибших — водитель и 12 пассажиров — находились в маршрутном такси, следовавшем в сторону Ржева. В то же время автобус ЛиАЗ, ехавший со стороны Твери, был почти пустым — в нём находился только водитель и одна пассажирка, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Представители больницы скорой помощи в Твери сообщили, что трое поступивших к ним пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Подробностей о четвёртом пациенте не сообщается.

«Двое в реанимации в критическом состоянии, ещё одна женщина в нейрохирургическом отделении», — цитирует РИА Новости представителя медучреждения.

Ситуация с оказанием медицинской помощи всем пострадавшим в ДТП находится на личном контроле министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, сообщили в ТАСС.

На место происшествия приехали представители прокуратуры, Следственного комитета, губернатор Тверской области Игорь Руденя. Сейчас устанавливаются личности погибших и проводятся следственные мероприятия, однако уже известно, что все пострадавшие — жители Тверской области. Об этом журналистам сообщил глава региона.

Руденя подчеркнул, что семьям погибших и пострадавших будет оказана помощь из резервного фонда губернатора.

«Принято решение, что из резервного фонда губернатора будет выплачена поддержка семьям погибших и пострадавших в этом страшном ДТП», — подчеркнул он.

Возбуждено уголовное дело

Прокуратура проведёт проверку компаний, которым принадлежали транспортные средства, попавшие в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Ространснадзора.

«Ространснадзор направил ходатайство в прокуратуру Твери о проведении внеплановой проверки перевозчиков ООО «Трансавто» и ООО «Тверьавтотранс», чьи автобусы попали в ДТП. На месте аварии работают сотрудники Центрального межрегионального управления Госавтодорнадзора», — говорится в сообщении.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» было возбуждено областным управлением Следственного комитета. Его уже взяли под контроль в центральном аппарате СКРФ.

«В автотранспортных предприятиях затребована техническая документация и информация о деятельности по обеспечению безопасности пассажирских перевозок», — говорится в сообщении ведомства в WhatsApp.

На данный момент неизвестно, легально ли работал микроавтобус Ford. Так, заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Тверской области подполковник полиции Андрей Григорьев утверждает, что все необходимые для пассажироперевозок документы присутствовали. «Документы в наличии, автобус заказной, двигался по маршруту Ржев — Тверь», — отметил он.



Однако губернатор Тверской области заявил, что компания, владеющая микроавтобусом, работала незаконно. «Это частная компания, которая осуществляет незаконные пассажирские перевозки под видом заказных», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24». Руденя подчеркнул, что после этого ДТП в регионе будут приняты «радикальные меры» по отношению к частным перевозчикам.

«С нашей стороны стоит ждать радикальных мер, мы об этом предупреждали. Хотели дать бизнесу возможность легально работать в нормальном режиме, когда они осуществляют посадку пассажиров в установленных местах, на автовокзалах, когда продаются официальные билеты, соблюдаются требования безопасности, когда водитель проходит все установленные процедуры. Но, к сожалению, либеральный подход к таким видам деятельности, наверное, себя не оправдывает, поэтому полагаем, что пришло время для наведения жёсткого порядка в плане организации пассажирских перевозок», — сказал он.