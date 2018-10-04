«Вертолёт выполнял частный рейс»: что известно о крушении AS-350 с замгенпрокурора России на борту

На борту лёгкого вертолёта AS-350, разбившегося в среду в Костромской области, предположительно, находился замгенпрокурора России Саак Карапетян. Об этом заявили в Генпрокуратуре РФ, добавив, что пилот и все пассажиры погибли. По данным ряда СМИ, вертолёт, совершая рейс в тёмное время суток, задел верхушки деревьев, потерял управление и упал. На опубликованной Следственным комитетом видеозаписи запечатлена полностью разрушенная кабина AS-350. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности». Северо-западная транспортная прокуратура начала проверку по факту ЧП.

В результате крушения вертолёта в Костромской области погибли, по разным данным, от трёх до четырёх человек. Среди них, предположительно, заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

«Пилот и пассажиры погибли в результате авиапроисшествия. Для идентификации личностей погибших будут проведены экспертизы. По предварительным данным, Саак Альбертович находился на борту этого вертолёта в числе пассажиров», — цитирует Куренного ТАСС.

На посту заместителя Генерального прокурора России Карапетян работал с 2016 года, курировал вопросы международного сотрудничества. В 2009 году он стал кавалером ордена Дружбы, а в 2012-м — ордена Почёта.

Представитель ведомства подчеркнул, что на месте ЧП находятся сотрудники Генпрокуратуры, а также Костромской транспортный прокурор Павел Макаров, и в скором времени на место прибудет Северо-Западный транспортный прокурор Олег Колесов.

По данным ТАСС, всего обнаружены четыре тела.

«В ходе работ на месте крушения вертолёта обнаружены останки четвёртого погибшего. Всего на борту находились пилот и трое пассажиров», — цитирует представителя спасательного штаба ТАСС.

Задел деревья

О том, что вертолёт AS-350 потерпел крушение, стало известно в среду, 3 октября, вечером. Тогда же сообщалось, что погибли три человека. По факту ЧП Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

«Северо-Западной транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с падением вертолета 3 октября в Солигаличском районе Костромской области. В результате этого происшествия есть погибшие», — говорилось в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным МЧС, вертолёт упал приблизительно в 21:15 в двух километрах от деревни Вонышево Солигаличского района Костромской области, сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что воздушное судно полностью «выгорело», а к месту ЧП привлечены в общей сложности более 50 человек и 10 единиц техники. На кадрах с места происшествия видно, что кабина вертолёта полностью разрушена.

Предположительно, воздушное судно в тёмное время суток задело верхушки деревьев, после чего пилот потерял управление и вертолёт рухнул в лесной массив в 130 км от Костромы. Об этом сообщил источник Интерфакса.

В пресс-службе правительства Костромской области заявили, что вертолёт двигался без официального разрешения. Однако для судов такого типа достаточно уведомления, уточнила старший помощник руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ Мария Добрынина.

В беседе с ТАСС она подчеркнула, что из-за отсутствия такого разрешения и нет точной информации о маршруте. Она также добавила, что личности погибших установлены, однако не раскрыла их.

Возбуждено уголовное дело

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело ч.3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц». Представители ведомства осмотрели место ЧП и изъяли техническую и полётную документацию.

Вертолёт принадлежал российской коммерческой компании ООО «МБК-Лизинг» и базировался в центре «Хелипорт Москва». Об этом заявили в пресс-службе вертолётного центра.

«Сообщаем, что вертолетный центр «Хелипорт Москва» и авиакомпания ООО «Хелипорт-М» не являются владельцами воздушного судна Eurocopter AS-350 (RA 07272). Вертолет Eurocopter AS-350 (RA 07272) принадлежал российской коммерческой структуре и базировался в вертолетном центре «Хелипорт Москва». Третьего октября вертолет выполнял частный рейс», — цитирует пресс-службу ТАСС.

В центре отметили, что пилот был привлечён самостоятельно, однако не уточнили кем именно из пассажиров. Последний сеанс связи вертолёта с «Хелипортом Москвы» состоялся в 17:30, когда пилот сообщил, что полёт завершён.

AS-350 принадлежит к классу лёгких многоцелевых вертолётов. Он был разработан в 70-е годы компанией Eurocopter. За всё время эксплуатации с ними произошло несколько сотен серьёзных инцидентов. Так, только на территории России, с учётом ЧП в Костромской области, эти вертолёты терпели крушение девять раз, в результате которых, в общей сложности, погибли 24 человека.