Прокуратура организовала проверку после крушения вертолёта под Костромой

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Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку в связи с крушением вертолёта в Костромской области, в результате которого погибли три человека.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Северо-Западной транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с падением вертолета 3 октября в Солигаличском районе Костромской области», — заявили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с падением вертолёта.

3 октября в Костромской области возле деревни Вонышево упал вертолёт. На месте крушения обнаружили тела трёх погибших.

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