Прокуратура организовала проверку после крушения вертолёта под Костромой

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку в связи с крушением вертолёта в Костромской области, в результате которого погибли три человека.

Об этом информирует пресс-служба ведомства. «Северо-Западной транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с падением вертолета 3 октября в Солигаличском районе Костромской области», — заявили в прокуратуре. Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с падением вертолёта. 3 октября в Костромской области возле деревни Вонышево упал вертолёт. На месте крушения обнаружили тела трёх погибших.