Прокуратура организовала проверку после крушения вертолёта под Костромой
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
«Северо-Западной транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с падением вертолета 3 октября в Солигаличском районе Костромской области», — заявили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с падением вертолёта.
3 октября в Костромской области возле деревни Вонышево упал вертолёт. На месте крушения обнаружили тела трёх погибших.