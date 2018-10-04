СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолёта в Костромской области
«По факту крушения частного вертолёта в Солигаличском районе Костромской области, повлёкшего смерть троих людей, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК России (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства крушения вертолёта и личности погибших.
Ранее сообщалось, что на месте крушения вертолёта близ деревни Вонышево Солигаличского района Костромской области найдены тела трёх погибших.