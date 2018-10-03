В Костромской области упал вертолёт

В Солигаличском районе Костромской области упал вертолёт.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС), на борту, по предварительным данным, находились два или три человека.

«Вертолёт упал в полутора-двух км от Вонышево, в районе нежилой деревни. Вертолёт, предположительно, из Вологодской или Архангельской области, точно пока неизвестно. Весь день они крутились и хотели сесть», — заявили в ЕДДС.

На место крушения выехали сотрудники правоохранительных органов и пожарные.

Ранее сообщалось, что пилот вертолёта Robinson, который совершил жёсткую посадку в Момском районе Якутии, обнаружен живым.