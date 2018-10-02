«Хотел бы просто быть полезным людям»: самый молодой региональный депутат РФ о победе на выборах и своей будущей работе

Студент-медик Артём Денисов стал самым молодым парламентарием в России. 21-летний уроженец города Струнино Владимирской области займёт должность заместителя председателя комитета Ярославской областной думы по здравоохранению. В эксклюзивном интервью RT Денисов рассказал, как в ходе муниципальных выборов ему удалось обойти других кандидатов, почему он не любит слово «политик» и какие, по его мнению, первоочередные задачи стоят перед местной властью.

— Какие личные качества или предвыборные обещания помогли вам стать депутатом?



— Я считаю, что результат выборов — это определённое стечение обстоятельств. И вычленить решающее на сегодня, на самом деле, достаточно сложно. Мои коллеги по партийному списку отстали от меня на доли процентов. Думаю, мне просто повезло чуть больше.

— Когда вы почувствовали в себе задатки политика?

— Слово «политик» мне не нравится. Я бы просто хотел быть полезным людям. Делать для людей всё, что в моих силах. Именно поэтому я и выбрал профессию врача: сейчас учусь в медицинском университете. Теперь буду учиться помогать людям уже с ресурсами депутатского мандата. Я выбрал специальность ортопеда-травматолога. Кстати, главный травматолог Ярославской области Александр Дегтярёв тоже депутат муниципалитета.

— Какую должность вы заняли в законодательном собрании Ярославля? В ряде СМИ прошла информация о том, что вы возглавили комитет по здравоохранению?

— На самом деле я заместитель председателя комитета по здравоохранению. А возглавил комитет Юрий Филимендиков, опытный врач.

— Что нужно делать для здравоохранения области? Какими будут ваши первые шаги?

— Не думаю, что надо глубоко погружаться, чтобы сказать: проблемы там точно есть. Существуют споры по эффективной страховой медицине. Многие мои коллеги считают, что государственная система работала лучше. Существует проблема внедрения электронного документооборота, электронных очередей. Есть проблема заработной платы медицинских работников. Также, возможно, вы слышали, что в Ярославской области сокращают младший медицинский персонал. В общем, нам есть чем заняться.

— Как потребителя услуг, что вас больше всего беспокоит в медицине?

— Как человека, который общался с врачами, меня беспокоит вопрос диспансеризации. Я думаю, нужно более детально подойти к этому вопросу. Ярославская область лидирует по онкозаболеваниям. Я бы предложил ввести в диспансеризацию онкомаркеры, кардиомаркеры. Это важно.

— Есть ли у вас как у политика планы выйти на федеральный уровень?

— Вы знаете, я много лет стремился стать врачом. Поэтому считаю, что должен довести учёбу до конца и выйти на профессиональную работу. Депутатские обязанности мне в новинку, и ещё предстоит понять, насколько это моё. Но сразу же скажу, что привык ответственно подходить к своим обязанностям. Поэтому всё, что будет возможно, я буду обязательно делать на этой должности. Приложу все силы, чтобы учёба и депутатские обязанности осуществлялись максимально эффективно и успешно.

— Как вас поздравили друзья, однокурсники?

— Друзья меня, конечно, поздравили. Сразу предложили свою помощь: вместе работать с просьбами избирателей, проводить встречи, участвовать в общественной работе. А её сейчас предстоит, конечно же, очень много. Они все меня поддерживают и подбадривают.

—А семья? Расскажите, чем занимаются ваши родители.

— Все очень переживают за меня, но говорят, что всегда будут поддерживать во всех начинаниях. Папа у меня работает в Следственном комитете в Москве, а мама — медсестра в Институте имени Сербского, проводит психологическое заключение. Сам я родом из Владимирской области, но родители сейчас работают в Москве.

— Как вы планируете добираться до работы, на чём — на велосипеде, на машине? У вас будет водитель?

— На самом деле наш университет находится в 200 метрах от думы. В принципе, планирую утром быть на учёбе, а после обеда — в думе. Поэтому у меня нет проблем с передвижением. Да и в Ярославле неплохо развит общественный транспорт.

— Как будете совмещать работу с получением образования?

— Совмещать, конечно, придётся. Теперь это моя прямая обязанность. Бросить учёбу было бы безответственно с моей стороны. Кому в депутатах нужен человек без образования?