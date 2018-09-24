Следуя международному тренду: повысят ли в России возрастной ценз на покупку алкогольной продукции

Повышение возраста, при достижении которого разрешается покупка спиртных напитков, положительно отразится на демографической ситуации в России, однако самой действенной мерой будет сокращение в стране рекламы алкоголя, считают опрошенные RT эксперты. При этом уже действующие меры по борьбе с алкоголизацией населения привели к «неплохим результатам», подчёркивают специалисты — из года в год число людей, страдающих алкогольной зависимостью, снижается. Однако этого недостаточно, уверена вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. По её словам, необходимо обратить внимание на примеры зарубежных стран, где приобретать спиртосодержащую продукцию разрешается с 21 года.

В России может быть повышен возраст, с которого разрешена продажа алкоголя. Об этом заявила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что предпринимаемые на данный момент шаги по борьбе с потреблением табака и алкоголя недостаточны.

«Логически оценивая то, что сейчас происходит, я бы подумала над тем, чтобы такого рода меру (повышение возраста. — RT) ввести. Но может быть не 21, может быть 20 лет», — сказала она РИА Новости. По её словам, существуют причины предполагать, что алкоголь вызывает привыкание в раннем возрасте.

Голикова добавила, что на подобный шаг уже пошли некоторые страны, в том числе и из СНГ.

«Есть международный опыт по борьбе с алкоголем. Мы же всегда можем этим воспользоваться и сопоставить со своей ситуацией. Ведь, наверное, не случайно многие страны, в том числе и наши соседи из СНГ, принимают решение о том, чтобы, скажем, продавать алкоголь не с 18 лет, а с 20 или с 21 года», — цитирует РИА Новости слова Татьяны Голиковой.

Меры в борьбе с потреблением алкоголя предлагали усилить и в Госдуме. Так, депутат Виталий Милонов на прошлой неделе направил главе Минздрава России Веронике Скворцовой письмо с предложением ввести сухой закон.

Влияние на демографию

Повысить возраст, при достижении которого разрешается продажа алкоголя, следовало давно, считает главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн. По его словам, такая мера абсолютно естественна в борьбе с алкоголизмом.

«Чем меньше группа людей, которая употребляет алкоголь, тем меньше социальных и прочих отрицательных последствий, в том числе и экономических. Поэтому это предложение давно следовало рассмотреть», — считает специалист.

При этом в России достаточно неплохие показатели — из года в год, по словам эксперта, снижается количество людей, страдающих алкогольной зависимостью. Тем не менее есть необходимость в сокращении доступности спиртных напитков для населения.

«Необходимо сокращение рынка и доступности к алкоголю населения. Не стало совсем явной шаговой доступности (к алкогольным напиткам. — RT). По времени — ограничение продажи крепких напитков в ночное время. И вот следующий шаг — повышение возрастного ценза употребления алкоголя. Я думаю, что это очень здорово», — отметил Брюн.

Чрезмерное употребление алкоголя — один из ключевых факторов преждевременной смертности, отмечает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

«По оценкам экспертов, 60% смертей наступает именно под влиянием алкоголя, не говоря уже про дорожно-транспортные происшествия. Болезни сердечно-сосудистого характера, болезни печени и болезни других органов на 60% обусловлены именно злоупотреблением алкоголя», — рассказал Федот Тумусов.

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Поддержал предложение о дополнительной мере по борьбе с алкогольной зависимостью и глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Он считает, что повышение возраста, с которого разрешена покупка спиртных напитков, положительно скажется на демографических показателях в России.

«Мы убеждены, что дополнительные три года трезвости нашей молодёжи положительно скажутся на динамике демографии и улучшении социального комфорта с точки зрения защиты здоровья наших граждан. В этом плане мы видим, что такая международная практика даёт в долгосрочной перспективе положительные изменения в сторону улучшения здоровья и вопрос демографии», — рассказал Хамзаев.

«Обратить внимание на телевидение»

По мнению руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина, введение новой меры по снижению употребления спиртных напитков — это борьба со следствием, а не причиной. Шапкин убеждён, что в первую очередь необходимо обратить внимание на содержание телевизионных программ и рекламных роликов.

«В дневное время нужно с телеэкранов убрать сцены употребления спиртного. Кроме того, у нас идёт реклама пива по телевидению, пусть и безалкогольного, но все понимают, о чём речь. Поэтому надо начать с телевизора», — считает Шапкин.

При этом Шапкин отметил, что вопрос о введении возрастного ценза при покупке спиртных напитков следует отдать на рассмотрение региональных властей.

«Здесь есть особенности, и регионы могут сами их регулировать. Например, более сотни муниципальных образований Якутии ввели сухой закон: там запрещено и потреблять, и реализовывать алкоголь на территории этих муниципалитетов. Это диктуется именно особенностью этносов», — рассказал эксперт.

Напомним, в октябре 2016 года власти Якутии ввели запрет на продажу алкогольной продукции в 83 сёлах. Позднее, в декабре 2016 года, розничную продажу спиртных напитков запретили ещё в 13 населённых пунктах Якутии.