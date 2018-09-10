«Дешёвый политический пиар»: в Крыму ответили на заявление Киева о недопустимости поставок воды с Украины

Крым обеспечивает себя водой в достаточной мере, а перекрытие Северо-Крымского канала вредит самой Украине. Это отметили в парламенте региона, комментируя заявление Киева о недопустимости поставок воды на полуостров. В свою очередь, в Совфеде назвали позицию украинских властей «политическим пиаром», отметив, что посетившие Крым российские и украинские туристы не ощущали нехватки воды.

Заявления Киева о недопустимости поставок воды в Крым должны оцениваться как «дешёвый политический пиар». Об этом заявила член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«5 млн гостей, посетивших Крым этим летом, из которых 1 млн украинских туристов, не ощутили нехватки воды в Крыму. Республика работает в плановом режиме», — подчеркнула парламентарий в беседе с RT.

Так в Крыму ответили на слова «постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым» Бориса Бабина о том, что Киев «любой ценой» не допустит подачи воды на полуостров.

«Мы любой ценой не дадим эту воду, потому что население в этой воде не нуждается. Эта вода необходима предприятиям, которые находятся на оккупированной территории, и они эту воду не получат», — сказал Бабин в эфире телеканала «112 Украина».

Бабин также заявил, что в вопросе водоснабжения полуострова со стороны Украины не будет никаких переговоров и попыток решить проблему. «Это государственная политика. Пока я в Херсоне, днепровская вода в Крым не пойдёт. Это я вам гарантирую», — подчеркнул он.

По мнению Ковитиди, украинские власти, отрезав Крым от водоснабжения, забыли в том числе о судьбе этнических украинцев. При этом она подчеркнула, что большая часть проблем, связанных с водоснабжением, уже решена.

«Крым, став субъектом РФ, системно решает эту проблему… В республике планово осуществляется бурение новых артезианских скважин. Сегодня Восточный Крым на 100% обеспечен питьевой водой... А политические инсинуации Украины должны оцениваться исключительно как дешёвый политический пиар», — сказала Ковитиди RT.

«Режим недееспособен»

В свою очередь, 9 сентября заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак заявил, что воду на полуостров поставят только в том случае, если Россия «признает факт оккупации Крыма».

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Украина ранее уже пыталась использовать тему поставок ресурсов для ведения переговоров, прокомментировал высказывания Грымчака депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара. В беседе с RT он напомнил об энергоблокаде полуострова — Киев соглашался возобновить поставки электроэнергии только в том случае, если будет заключено соглашение, где Крым будет назван частью Украины.

«В то время по поручению президента Российской Федерации даже был проведён социологический опрос крымчан, по его итогу большее количество жителей выразили готовность оставаться без света, но даже на бумаге не допускать подобных невозможных формулировок», — напомнил он в беседе с RT.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

В ноябре 2015 года начались перебои в поставках электричества — украинские националисты подорвали опоры ЛЭП, через которые велась поставка электроэнергии с Украины на полуостров. Киев предложил наладить регулярные поставки, заключив соглашение, однако в нём было требование о признании полуострова частью Украины.

В декабре 2015 года было проведено социологическое исследование, согласно которому подавляющее большинство крымчан — 93% — отказались подписывать договор на этих условиях, а 94% согласились переждать временные трудности, связанные с электроснабжением.

Как и в случае с энергоблокадой, крымчане не пойдут на условия Украины, отметил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Такое впечатление, что, к сожалению, в руководстве Украины просто неадекватные люди находятся. На сегодняшний день Крым обеспечивает себя водой в достаточной мере. Украина, перекрыв Северо-Крымский канал, вредит своему региону, который частично затоплен», — сказал он RT.

Ганжара подчеркнул, что полуостров уже четыре года справляется без технической воды с Днепра, и реализуемые Россией проекты позволяют избавиться от некоторых проблем в этой сфере.

Киев, выдвигая нереализуемые условия вроде «признания оккупации» Крыма Россией, демонстрирует неспособность украинских политиков проводить результативную работу, отметил крымский политолог Владимир Джаралла. Он убеждён, что Киев устраивает «информационные игры» и на деле показывает, что не стремится заключить какие-либо соглашения.

«Режим Порошенко, нынешний режим абсолютно недееспособен, с ним совершенно невозможно договориться. Надеюсь, что эти люди, покривлявшись, через некоторое время всё-таки найдут какое-то решение», — заключил он.

Артезианские скважины и развитие инфраструктуры

Северо-Крымский канал, пополнявшийся до 2014 года из Днепра, обеспечивал около 90% потребности в воде полуострова. После воссоединения с Россией Украина перекрыла канал. Власти приняли решение о строительстве новых объектов водоснабжения и развитии имеющихся.

Уже в марте 2015-го был введён в эксплуатацию Нежинский водозабор. За 2016 год по нему было поставлено более 12 млн куб. м воды. Это первый подобный проект, реализованный на территории полуострова. Именно на подземные воды рассчитывают специалисты. Так, к 2020 году планируется ввести в эксплуатацию ещё две группы артезианских скважин, которые будут наполнять водой Северо-Крымский канал.

Также был расширен Новоивановский гидроузел, который перенаправляет часть стока реки Биюк-Карасу в крымскую часть Северо-Крымского канала. С января 2015-го по май 2018 года через этот гидроузел было подано более 100 млн куб. м воды.