«Склоняли к сотрудничеству»: бывший топ-менеджер «Газпрома» заявил, что его пытали током в Центре «Э»

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении замначальника Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по СКФО Рустама Жилетежева. Причиной стали обвинения в пытках, в том числе током, со стороны бывшего топ-менеджера «Газпрома» Гузера Хашукаева. Экспертиза подтвердила наличие на руке вероятного потерпевшего электрометки — следа от контакта кожи с проводником электричества, — а также кровоподтёков на затылке и под глазом. Предположительно, поводом для задержания мужчины стали обвинения в том, что он якобы разжигает межнациональную рознь.

О возбуждении уголовного дела в отношении высокопоставленного полицейского стало известно в среду, 4 августа, из официального заявления Следственного комитета по Карачаево-Черкесии. 34-летнему заместителю начальника 2-го отдела Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по СКФО Рустаму Жилетежеву были предъявлены обвинения по факту превышения должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Также по теме «Вели себя ненадлежащим образом»: ФСИН выявила более 40 случаев превышения должностных полномочий своими сотрудниками Федеральная служба исполнения наказаний завершила проверку своих учреждений на предмет насилия в отношении заключённых. В результате...

По данным следствия, 31 августа в следственное управление поступило заявление 38-летнего жителя Карачаево-Черкесской Республики о пытках. Потерпевший мужчина рассказал, что его пытали сотрудники Центра «Э», среди которых был и Жилетежев.

«Как следует из показаний потерпевшего, сотрудники полиции Центра по противодействию экстремизму склоняли его к сотрудничеству и даче ложных показаний по ранее совершённому преступлению, а после того как он отказался, его стали пытать, в том числе и электрическим током», — заявили в СК по Карачаево-Черкесии.

Потерпевший прошёл судебно-медицинское обследование, и медики подтвердили его слова.

Так, согласно экспертизе, «у потерпевшего выявлены: поверхностная рана правой кисти, которая могла возникнуть при контактном взаимодействии с проводником электрического тока (электрометка), а также кровоподтёки затылочной области и левого глаза».

Теперь следователи СК, занимающиеся расследованием особо важных дел, ищут и опрашивают свидетелей, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Потерпевший — бывший высокопоставленный работник «Газпрома» Гузер Хашукаев. Эту информацию RT подтвердили источники в силовых структурах.

Вероятно, поводом для задержания Хашукаева стало заявление о том, что он якобы нарушил ст. 282 УК («Разжигание межнациональной розни»). Кто именно написал заявление, неизвестно. RT попытался связать с Гузером Хашукаевым, однако он был недоступен. Отец Хашукаева от комментариев воздержался.

Бывший сотрудник «Газпрома»

Хашукаев летом 2016 года был назначен руководителем двух крупных газовых предприятий республики — «Газпром межрегионгаз Черкесск» и «Газпром газораспределение Черкесск».

Впрочем, через год его сняли с должности. Причиной, судя по словам местных общественных деятелей, стало противостояние различных групп республиканских чиновников.

Весной 2017 года председатель Совета старейшин черкесского народа КЧР Анатолий Тамазов обратился к председателю «Газпрома» Алексею Миллеру, председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину, спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, полпреду президента РФ в СКФО Олегу Белавенцеву и главе КЧР Рашиду Темрезову с просьбой обратить внимание на грядущее увольнение Гузера Хашукаева.

«Обеспокоенность черкесских старейшин вызывает участившаяся практика снятия в последние годы с ряда ключевых должностей представителей черкесской национальности, — заявил Анатолий Тамазов, приводя в пример ситуацию вокруг Гузера Хашукаева. — Предприятия газовой отрасли республики демонстрируют самую высокую динамику и занимают лидирующее положение по финансово-экономическим показателям в СКФО», — говорится в обращении. Там также сказано, что если не будут даны подкреплённые фактами и цифрами основания этого увольнения, то Совет старейшин черкесского народа оставляет за собой право оценивать отношение к Хашукаеву как предвзятое, в том числе и по национальному признаку.

Несмотря на это, вскоре его сняли с должности, а преемником топ-менеджера и директором «Газпром межрегионгаз Черкесск» и «Газпром газораспределение Черкесск» стал Сергей Москаленко.

Не первый случай пыток

Напомним, лишь в июне этого года суд в Черкесске приговорил бывшего начальника городского уголовного розыска Руслана Рахаева к девяти годам колонии строгого режима по делу о гибели задержанного в 2011 году. 6 октября 2011 года сотрудники полиции отдела МВД России по Черкесску задержали жителя КЧР 47-летнего Дахира Джанкезова. При его освидетельствовании был установлен факт опьянения, после чего суд арестовал мужчину на десять суток.

7 октября 2011 года, как утверждает следствие, Руслан Рахаев дал незаконное указание доставить Джанкезова к нему в кабинет, где избил его. Судебно-медицинское исследование трупа потерпевшего показало наличие не менее чем 18 переломов рёбер, а также повреждения конечностей. От полученных травм Джанкезов скончался.

После случившегося Руслан Рахаев скрылся, но 29 февраля 2012 года был задержан на территории Кабардино-Балкарской Республики и арестован.

После инцидента со смертью задержанного в полиции в Черкесске были наказаны 12 руководителей правоохранительных органов республики — начальник отдела МВД по Черкесску Альберт Лобжанидзе был отстранён от занимаемой должности, остальные получили предупреждение о неполном служебном соответствии.