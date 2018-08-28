«Баланс должен быть найден»: Telegram согласился передавать спецслужбам данные подозреваемых в терроризме

Telegram изменил политику конфиденциальности мессенджера, приведя её в соответствие с требованиями нового европейского регламента по защите данных. Теперь по решению суда Telegram может раскрыть спецслужбам IP-адрес и номер телефона пользователя, подозреваемого в терроризме. По словам адвоката компании Павла Чикова, должен быть найден баланс между интересами национальной безопасности и неприкосновенностью частной жизни. При этом основатель мессенджера Павел Дуров скептически оценил перспективы прекращения попыток блокировки Telegram в РФ, а в Роскомнадзоре посоветовали компании перейти от публичных заявлений к сотрудничеству с властями.

Руководство мессенджера Telegram согласилось в особых случаях передавать данные пользователей спецслужбам. Для этого власти должны предоставить решение суда, согласно которому человек подозревается в терроризме. Об этом сообщил портал «Код Дурова» со ссылкой на обновлённую страницу политики конфиденциальности мессенджера.

«В случае если Telegram получает судебное распоряжение, которое подтверждает, что вы подозреваетесь в терроризме, то мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим спецслужбам», — говорится в пункте 8.3 политики конфиденциальности Telegram.

При этом отмечается, что пока подобных прецедентов не было, а информация обо всех таких случаях будет публиковаться в специальном Telegram-канале в выходящем раз в полгода отчёте.

По словам руководителя Международной правозащитной группы «Агора» и адвоката Telegram Павла Чикова, изменения политики конфиденциальности связаны с делом ФСБ против Telegram, однако прогнозировать дальнейшее развитие событий, с его точки зрения, ещё рано.

«Я бы сказал, что это правильное направление. Мы как представители Telegram никогда не отрицали права и даже обязанности властей бороться с терроризмом. Наоборот, предлагали именно такой цивилизованный путь — судебный запрос в обмен на раскрытие. И даже не переписки, а лишь IP и телефона», — заявил адвокат.

«Баланс интересов национальной безопасности и неприкосновенности частной жизни должен быть найден. Telegram предлагает свой вариант. ФСБ не предлагала ничего», — добавил Чиков.

В свою очередь, основатель Telegram Павел Дуров заявил, что политика конфиденциальности мессенджера была обновлена для того, чтобы соответствовать новым европейским законам об охране личных данных. Речь идёт о вступившем в силу в мае 2018 года регламенте по защите данных (General Data Protection Regulation).

Также по теме «Решение оставить без изменения»: Мосгорсуд признал блокировку Telegram законной Мосгорсуд оставил решение о блокировке Telegram в силе, отклонив апелляционную жалобу представителей мессенджера. Теперь адвокаты...

«В политике конфиденциальности мы оставили за собой право передавать IP-адрес и номер телефона террористов соответствующим службам по решению суда. Независимо от того, будем ли мы когда-либо пользоваться этим правом, такая мера должна сделать Telegram менее притягательной площадкой для тех, кто занимается здесь рассылкой террористической пропаганды», — написал Дуров в своём Telegram-канале.

При этом он скептически оценил перспективы прекращения попыток блокировки мессенджера в России. Дуров напомнил, что российские власти требуют не раскрытия номера телефона или IP-адреса террористов по решению суда, а доступа к сообщениям пользователей (предоставления ключей для их дешифровки) — эти требования оспаривают адвокаты компании.

Кроме того, по словам основателя Telegram, мессенджер находится вне закона в России — в попытках пресечь доступ к сервису ежедневно блокируются сотни IP-адресов.

«В этой связи какие-либо обращения от российских служб мы не рассматриваем, и наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России. Поэтому продолжаем сопротивление», — подытожил Дуров.

Reuters

«Пока это монолог в СМИ»

В свою очередь, замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил РИА Новости, что надзорное ведомство продолжает блокировку Telegram и прекратит эту работу только после решения Федеральной службы безопасности и соответствующего вердикта суда.

«Им надо не публичное заявление сделать, а обратиться в ФСБ России, обращение которой в Роскомнадзор явилось основанием для подачи иска о блокировке, с предложениями о взаимодействии. Есть определённые требования, которые установлены законом и подзаконными актами и которые требуется исполнять, предоставляя ФСБ как уполномоченному органу определённые данные. В каком порядке это делается, тоже установлено», — рассказал Субботин.

«Если ФСБ устроит, или они поймут, что исполняется законодательство РФ, тогда их решение будет являться основанием для того, чтобы мы отказывались от блокирования мессенджера», — подчеркнул замглавы РКН.

«К диалогу приходят тогда, когда есть вторая сторона как минимум. Пока что это монолог в СМИ. Наверное, стоит всё-таки войти во взаимодействие с нашими компетентными органами в виде ФСБ России, ну а дальше уже исполнять российское законодательство», — добавил Субботин.

По словам бывшего партнёра Павла Дурова, экс-заместителя технического директора «ВКонтакте» Антона Розенберга, изменение политики конфиденциальности Telegram может быть связано с блокировкой мессенджера в России, влиянием на Дурова инвесторов ICO Telegram (существенная часть которых «имеет российское происхождение») или же с другими причинами.

«Может быть, подобные изменения пришлось внести под давлением каких-то других спецслужб, например американских. Их, безусловно, тоже волнует ИГИЛ*, сторонники которого активно пользуются Telegram. А рычагов давления на Дурова у США гораздо больше. Достаточно того, что он собрал инвестиций на $1,7 млрд, и эти деньги могут быть при необходимости легко заблокированы американцами», — заявил Розенберг.

В беседе с RT он высказал мнение, что подобный шаг был делом времени, поскольку Telegram — это прежде всего бизнес-проект, а значит, компания должна соблюдать законодательство стран, в которых она работает.

«Данные изменения в правилах кажутся первым шагом на пути к работе в правовом поле, как другие мессенджеры и соцсети. Подозреваю, что в будущем могут появиться и пункты о выдаче на основании судебных решений переписки лиц, подозреваемых в причастности к терроризму. Потому что если уж согласиться, что решения судов придётся соблюдать, то эти полумеры в виде «будем выдавать только IP и телефоны» я могу объяснить лишь попыткой сохранить лицо и репутацию здесь и сейчас. Хотя в итоге получается как в анекдоте: отрубание хвоста по частям. И я не удивлюсь, если через какое-то время мы всё-таки увидим новости о продаже Telegram», — добавил эксперт.

IT-предприниматель Игорь Ашманов обратил внимание на то, что Павел Дуров в принципе склонен делать полярные заявления, поэтому в перспективе основатель Telegram будет двигаться в сторону сотрудничества. Собеседник RT также отметил, что и российские власти заинтересованы в том, чтобы договориться с Дуровым.

«Если есть мессенджер, который сейчас популярен, который виден в трафике, известно, кто его хозяин, то надо каким-то образом ставить его под контроль и тем или иным способом договариваться, сделать его системным. Потому что дальше будет только хуже. Ведь именно в эту сторону развиваются технологии», — заявил Ашманов.

При этом гендиректор агентства «Социальные сети» Денис Терехов в беседе с RT отметил, что в Telegram никогда не отказывались от сотрудничества со спецслужбами по решению суда и всегда заявляли, что не готовы передавать властям ключи шифрования.

«Это тот непростой компромисс, которого удалось достичь. Telegram говорит, что если есть отдельно взятый прецедент, отдельно взятые террористы, то с ними нужно разбираться. Подобное решение можно только приветствовать», — заявил Терехов.

В свою очередь, эксперт в области безопасности Александр Власов констатировал, что Telegram и его руководство действуют достаточно последовательно, поскольку они изначально настаивали на той позиции, которую сейчас озвучили.

«Они говорили, что готовы передавать информацию и данные по решению суда, они подтвердили готовность. Новое — сказали, что будут публиковать отчёты. Если на этой основе будет достигнут компромисс, это будет примером стремления достичь компромисса, чтобы можно было и бороться с терроризмом, и не ущемлять приватности пользователей. Если этот компромисс будет принят надзирающими органами, то это будет большим шагом вперёд», — заявил эксперт RT.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.