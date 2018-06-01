«Персонал даже не оказывал помощь»: в Иркутске восемь детей получили ожоги во время развлекательного шоу

Восемь детей в возрасте от пяти до 13 лет получили ожоги во время развлекательного шоу в торговом центре «КомсоМОЛЛ» в Иркутске. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. В региональном МЧС заявили, что в первые минуты персонал даже не стал оказывать детям помощь. В рамках расследования дела уже задержаны принимавшие участие в представлении аниматоры, а также технический директор компании-арендатора.

Инцидент произошёл в научно-развлекательном центре «Гравитация», который является компанией-арендатором и расположен на третьем этаже торгового центра «КомсоМОЛЛ». В ходе представления аниматоры демонстрировали опыты, в которых использовали жидкий азот, химические реактивы и электричество.

Во время опыта внезапно произошёл выброс воспламеняющегося газа, который попал на газовую горелку. Пламя обожгло сидящих в первом ряду детей.

Как рассказали RT в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, информация о возгорании в одной из детских развлекательных комнат торгового центра «КомсоМОЛЛ» поступила в 15:10 по местному времени (10:10 мск). Прибывшие на место пожарные подразделения установили, что при проведении эксперимента произошло воспламенение газовоздушной смеси. Медицинская помощь потребовалась восьми детям в возрасте от пяти до 13 лет. Все они были доставлены в городскую клиническую больницу №3.

Помогали только родители

В опубликованном на сайте Следственного комитета сообщении отмечается, что больше всего пострадали двое детей: 10-летний мальчик и 13-летняя девочка, у которых зафиксирован ожог тела до 25%. Мальчик находится в палате интенсивной терапии, так как у него ожоговый шок.

В пресс-службе МЧС также заявили, что в результате происшествия из торгового центра были эвакуированы более 1000 человек.

«Хотелось бы отметить слабую работу персонала, который обеспечивал безопасность в этой детской игровой комнате, — комментирует представитель МЧС. — В первые минуты они не оказывали никакой помощи пострадавшим детям. Помощь оказывали родители. Торговый центр не производил никакой эвакуации, не была включена система оповещения».

В ТЦ «КомсоМОЛЛ» утверждают, что пострадавших детей меньше.

«Три или четыре ребёнка всего пострадали. Сейчас на месте работают следственные органы. После происшествия в ТРЦ «Гравитация» поднялись управляющий и инженер», — сказали RT в торговом центре «КомсоМОЛЛ».

Представители торгового центра также отметили, что их арендатор «Гравитация» постоянно проводит подобные мероприятия, но шоу каждый раз меняются.

На сайте центра «Гравитация» за два дня до инцидента было опубликовано сообщение о большой праздничной программе в День защиты детей, в рамках которой анонсировалось «интерактивное праздничное научное шоу».

© Владимир Смирнов / РИА Новости

«Вы увидите как полюбившиеся зрителям номера, так и совершенно новые, поиграете на лазерной арфе, вздрогнете от маленького водородного взрыва, узнаете, как устроен фейерверк», — написано на сайте ТРЦ.

В сообщении также отмечалось, что не попавшие на шоу днём смогут посмотреть его в тот же день вечером.

Ситуация на личном контроле министра

В пресс-службе Министерства здравоохранения Иркутской области рассказали RT о состоянии пострадавших после возгорания в игровой комнате ТЦ «КомсоМОЛЛ».

Ситуацию взял под личный контроль министр здравоохранения Олег Ярошенко. Он поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

«На место происшествия были оперативно направлены восемь бригад скорой помощи и две бригады Иркутского областного центра медицины катастроф. На месте работал заместитель главного врача Иркутской станции скорой медицинской помощи, он руководил штабом по оказанию медицинской помощи», — пояснили RT в Минздраве.

По словам представителей пресс-службы, взрослых среди пострадавших нет. Детям оказывается вся необходимая помощь: медучреждениям поручено мобилизовать все силы и средства. Руководству региона также доложили о происшествии.

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Местные СМИ со ссылкой на заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре Татьяну Эдельман сообщают, что по поручению главы города Дмитрия Бердникова муниципальное предприятие «Иркутская аптека» готово предоставить лекарственные препараты и перевязочные материалы в больницу, где находятся пострадавшие.

В администрации также пообещали оказать содействие в реабилитации детей в муниципальных лагерях и санаториях города.

Следственное управление СК по Иркутской области возбудило уголовное дело по признакам преступления п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). В рамках расследования задержаны технический директор и аниматоры, принимавшие участие в шоу.