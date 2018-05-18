«Находясь на свободе, может скрыться»: суд арестовал экс-замминистра культуры Пирумова за хищение 450 млн рублей
- Григорий Пирумов
- © Агентство городских новостей «Москва»
Экс-замминистра культуры Григорий Пирумов был задержан 17 мая по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, бывший чиновник вместе со своим подчинённым Борисом Мазо и бизнесменом Никитой Колесниковым похитили более 450 млн рублей при реконструкции Эрмитажа.
Аванс в миллиард
Как следует из материалов дела, в 2015 году Министерством культуры было выделено 3,6 млрд рублей для строительства фондохранилища. Согласно проекту, строители должны были возвести 13-этажный стеклянный куб на улице Школьной в Санкт-Петербурге напротив старого реставрационно-хранительского центра Эрмитажа. В куб хотели перенести часть выставочных залов, фондов и библиотеку.
При этом, согласно версии следствия, Григорий Пирумов, являясь заместителем министра культуры, приложил все усилия, чтобы контракт был заключён с ООО «Мехстройтранс», которое контролировал Никита Колесников.
В качестве аванса на начало стройки из бюджета выделили почти один миллиард рублей, однако объём выполненных работ не соответствовал полученным на эти цели средствам.
«Большая часть полученных в качестве аванса денежных средств была перечислена в подконтрольные обвиняемым организации, что подтверждается бухгалтерской документацией, показаниями свидетелей и оперативными материалами», — рассказали RT в Следственном комитете.
Не первое хищение
По данным следствия, Пирумов вместе с подельниками похитил не менее 450 млн рублей, однако силовики не исключают, что сумма может быть больше.
В заявлении, которое вчера распространила дирекция Государственного Эрмитажа, также говорится о гораздо большем ущербе. Как следует из пресс-релиза, музей перечислил подрядчику аванс в размере 916 млн рублей. Однако работы были выполнены только на сумму 270 млн рублей. Куда ушли остальные 646 млн рублей, неизвестно. Сейчас музей судится с фирмами-подрядчиками.
Стоит отметить, что Григорий Пирумов, Борис Мазо и Никита Колесников ранее были осуждены по скандальному «делу реставраторов» о мошенничестве на общую сумму 164 млн руб. Они похищали средства, выделенные на реставрацию памятников архитектуры в разных регионах России.
В 2017 году Дорогомиловский суд Москвы приговорил их к полутора годам колонии и штрафу 1 млн рублей. Но все они сразу после оглашения приговора вышли на свободу, поскольку отбыли срок наказания в СИЗО за время следствия.
По словам источника в одной из силовых структур, сразу после освобождения все фигуранты уголовного дела стали предпринимать действия, направленные на сокрытие хищений в Эрмитаже. «Они знали, что все нити ведут к ним, и попытались связаться с сотрудниками строительных фирм и музея, которые давали показания следователям», — поясняет собеседник.
Тюрьма вместо Лондона
Следователь, обращавшийся с ходатайством об аресте Пирумова, также заявил о том, что экс-чиновник может попытаться повлиять на ход следствия. «Находясь на свободе, господин Пирумов может оказать давление на свидетелей, вступить в сговор с ещё не установленными по делу лицами или скрыться», — заявил он в суде.
Также в ходе избрания меры пресечения для обвиняемого выяснилось, что тот якобы готовился сбежать в Британию.
«Нами получены сведения от компании, которая оказывала консультацию Пирумову для получения визы в Великобританию. Нам неизвестно, когда он хотел покинуть страну», — сказал следователь. В связи с этим правоохранитель попросил арестовать экс-чиновника.
Защита бывшего замминистра предоставила множество справок о том, что их подзащитный не может находиться под стражей по состоянию здоровья. Сам Пирумов все обвинения в свой адрес отрицал и настаивал на своей полной невиновности.
«Контракт на реконструкцию был заключён посредством электронного аукциона, я никак не мог повлиять на него, как и на замдиректора Эрмитажа Новикова», — сказал Пирумов.
Когда же судья собралась вынести решение, экс-чиновник схватился за сердце и стал просить вызвать скорую. В итоге заседание было прервано.
Впрочем, после оказания медпомощи чиновник всё-таки отправился в СИЗО. Судья Басманного суда Елена Ленская постановила арестовать Григория Пирумова до 16 июля 2018 года. Сейчас следователи ходатайствуют об аресте других фигурантов — Никиты Колесникова и Бориса Мазо.