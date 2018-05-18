Суд арестовал Пирумова по делу о хищениях в Эрмитаже

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Суд арестовал бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова по делу о хищении 450 млн рублей в Эрмитаже.
Суд арестовал Пирумова по делу о хищениях в Эрмитаже
  • РИА Новости

«Басманный суд Москвы по ходатайству следователя арестовал экс-замминистра культуры России Григория Пирумова, обвиняемого в хищении денежных средств, выделенных на строительство комплекса зданий Государственного Эрмитажа», — говорится в заявлении Следственного комитета.

17 мая Пирумов был задержан по подозрению в хищении 450 млн рублей в Эрмитаже.

Следователь ранее заявил в суде, что Пирумов планировал получить британскую визу и уехать. 

В октябре 2017 года суд приговорил Пирумова к 1,5 года колонии общего режима по «делу реставраторов». Однако он был освобождён в зале суда, так как уже отбыл наказание в СИЗО.

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