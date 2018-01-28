«Чистый популизм»: в России ответили на заявления Киева об «удержании» Крыма

Киев мог оставить Крым в составе Украины после событий на Майдане 2014 года. Об этом заявил депутат Рады Сергей Куницын. По его словам, он призывал киевские власти вернуть Конституцию 1992 года, по которой Крым был наделён более широкими полномочиями. В Госсовете полуострова подобное утверждение назвали сомнительным и популистским. В правительстве Крыма полагают, что в Киеве таким образом пытаются вернуть доверие жителей теперь уже российского региона, но украинскому руководству это вряд ли удастся.

Украинские власти рассматривали вопрос об изменении статуса Крыма и предоставлении ему особых прав сразу после смены власти в 2014 году. Об этом каналу «112 Украина» рассказал депутат Верховной рады Сергей Куницын.

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«Я пришёл к Турчинову (тогда и.о. президента Украины. — RT) и сказал, что немедленно нужно собрать Верховную раду, делегировать Крыму любые полномочия, принять в первом чтении, вернуться к закону 1992 года, потому что власть послемайдановская слаба, надо выиграть время и нивелировать референдум. То есть дать Крыму всё, кроме суверенитета, и выиграть время. На это я получил ответ, что всё это хорошо, но это козыри для разговора с Россией», — рассказал Куницын.

Тогда украинские власти не сумели вовремя принять ответственное решение по Крыму, и полуостров сам решил свою судьбу, войдя в состав России. Киев же «опоздал на неделю», пояснил Куницын.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года. Это решение было принято на референдуме, во время которого более 90% жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Голосование прошло демократическим путём в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Говоря о возвращении к Конституции 1992 года, Куницын имел в виду положения об особых условиях Республики Крым, входившей на тот момент в состав Украины. Республика имела особый статус и осуществляла на своей территории все полномочия, за исключением тех, которые она добровольно делегировала Украине. Официальным языком был русский. Республика Крым была в составе Украины и могла самостоятельно вступать в отношения с другими государствами.

Депутат Рады Сергей Куницын

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© Сергей Куницын

Все эти положения были отменены в 1995 году, тогда же был упразднён пост президента Крыма. Был принят закон «О Конституции Автономной Республики Крым», в соответствии с которым полуостров стал автономной республикой в составе Украины.

«Чистый популизм»

В Крыму скептически отнеслись к заявлениям украинского депутата о возможном предотвращении вхождения полуострова в состав России. Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с RT заявил, что Крым всё равно не остался бы в составе Украины. Жители полуострова с самого начала не приняли правительство, которое пришло к власти в результате переворота 2014 года.

«Никакие действия украинского правительства в то время, на мой взгляд, уже не могли изменить мнение крымчан. Я глубоко убеждён, что Крым всё равно вернулся бы в состав России», — рассказал Гемпель.

По мнению представителя Госсовета Крыма, киевские политики сейчас пытаются оправдать произошедшее, а также вернуть доверие жителей полуострова.

«Тогда сложилась такая ситуация на Украине, что нам, крымчанам, надо было принимать решение. Мы его приняли. И конечно, обратной дороги нет. А все комментарии Куницына сегодня, я считаю, — чистый популизм», — заключил он.

По прошествии почти четырёх лет можно заявлять о вариантах развития Украины времён «майдана» всё, что угодно, но к реальности это уже не имеет никакого отношения. Такое мнение в беседе с RT высказал вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

«Сослагательное наклонение для политики неприемлемо... Мы же не рассуждаем по поводу того, что было бы, если бы Гитлер не напал на СССР или Наполеон не напал на Россию… Слова Куницына лишь показывают очевидные ошибки прошлого и отмечают те ошибки, которые украинское националистическое руководство делает сейчас. Гарантированно в будущем они обретут те же проблемы, которые возникли в связи с желанием Крыма отделиться от этого националистического угара», — сказал он.

На избирательном участке во время проведения референдума о статусе Крыма

© Валерий Мельников

Мурадов уверен, что если позже проведут исторический анализ того, что происходило на Украине в 2014 году, то установят, что можно было избежать и «майдана», и агрессии в отношении населения Донбасса. «Поэтому в большей степени рассуждения Куницына относятся к политическим мемуарам, чем к реальной жизни», — подчеркнул российский политик, напомнив, что ранее Куницын выступал за поддержку России, но «потом, к сожалению, перекрасился в националистические тона».

Россия же в Крыму, наоборот, поддерживает права украиноговорящего населения, показывая пример Киеву, как следует соблюдать права меньшинств.

«У нас в Крыму, как известно, около 15% населения заявляют о своей принадлежности к украинскому этносу. Мы сохраняем украинский язык в качестве языка государственного в республике, классы в школах, где он изучается, поддерживаем украинскую культуру. И мы тем самым показываем Украине, каким путём нужно идти, чтобы потом не раскаиваться через несколько лет точно так же, как сейчас делает часть украинской элиты, в том числе Куницын, в том, что распада Украины можно было бы избежать», — заключил Мурдов.

«Попытка оправдаться»

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик уверен, что у Украины не было возможности предотвратить возвращение Крыма в состав России. В 2014 году новая киевская власть могла это сделать только с помощью силы, но и её тогда не было.

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«Единственное, что могло на какое-то время задержать присоединение Крыма к России, — это широкомасштабная украинская агрессия. Но этого никто сделать был не в состоянии, так как новая киевская верхушка делила наследие Януковича, войска не знали, что им делать и куда бежать, командование самоустранилось. Иных путей быть не могло — жители Севастополя и Крыма ждали возможности вернуться в Россию десятки лет, и никакая пропаганда не могла этого изменить. Фразы, которые сегодня звучат, что «всё запоздало на неделю», на самом деле являются лишь попыткой оправдать себя, своё политическое ничтожество», — рассказал Белик в разговоре с RT.

Более того, депутат Госдумы напомнил, что после переворота новое правительство Украины пробовало удержать жителей полуострова, когда «главари февральского путча пытались донести до крымчан, что новый «майдан» — это хорошо, а окончательный разрыв с Россией — это великое благо».

«На что они надеялись, «проповедуя» на полуострове, где 80% населения составляют русские, — для меня до сих пор загадка», — заключил российский политик.