«Я ужасный человек»: в Москве студент убил свою возлюбленную и покончил с собой

В Москве студент МГТУ им. Баумана Артём Исхаков убил свою подругу Татьяну Страхову из-за неразделённой любви, а затем покончил с собой. В прощальном письме, которое студент опубликовал в социальной сети, он рассказывает, почему совершил преступление, и оставляет последние пожелания друзьям и близким. Выяснилось, что Артём уже попадал в поле зрения пользователей сети из-за своей жестокости: вместе со знакомой они сняли видео, как топят в реке котёнка. В нём они призывали «делать добрые дела».

Шокирующий пост 19-летнего студента МГТУ им. Баумана появился в сети вечером в понедельник, 22 января. В нём Артём Исхаков описывает, как за несколько часов до этого убил свою подругу и ровесницу, студентку ВШЭ Татьяну Страхову: сначала избил, а затем задушил и нанёс несколько ножевых ранений. Кроме того, он надругался над телом девушки.

После совершения преступления молодой человек ещё несколько часов оставался с телом девушки в одной квартире: ел, работал и спал. Всё это время Исхаков документировал свои мысли и ощущения, после чего совершил самоубийство.

Друзья и подписчики Исхакова несколько часов лайкали его запись, не обращаясь в полицию. Лишь ближе к ночи один из друзей поехал домой к Артёму и, когда тот не открыл дверь, позвонил в службу спасения.

Как выяснил RT, Исхаков и Страхова жили вместе в одной квартире почти два года. Судя по их записям в соцсетях, когда-то молодые люди были близки, однако затем расстались, но сохранили дружеские отношения и снимали квартиру на двоих. При этом, по некоторым данным, Страхова даже была замужем, но по каким-то причинам не жила с супругом.

В последние месяцы Исхаков, судя по его записям, сильно переживал из-за того, что подруга не отвечает взаимностью на его любовь и проявляет интерес к его другу. Исхаков пишет, что на фоне неразделённой любви и приёма наркотиков «его мир стал рушиться» и он даже обратился за помощью к психологу, однако занятия ему не помогли.

Татьяна Страхова

vk.com

«Мой мир начал разваливаться несколько месяцев назад и теперь я разрушил его полностью», — пишет Исхаков.

В письме Исхаков также признаётся, что мысли об убийстве посещали его уже давно.

Судя по записям студента, он убил подругу, так как не мог выносить совместное с ней проживание: тщетно пытался ухаживать за девушкой и ревновал к общему другу.

Завещание друзьям

Напоследок Исхаков составил целый список прощальных обращений к друзьям, знакомым и даже родителям убитой девушки. Он просит прощения за то, что отобрал у них единственного ребёнка, хотя и признаёт, что «такое простить нельзя».

vk.com

Обращается он и к своим родителям: «Я сплошное разочарование для вас. Я был наркоманом, постоянно врал вам и не любил вас, практически ненавидел, хоть вы и делали мне только хорошее. Но такова жизнь и такой уж я человек. Вы воспитывали меня хорошим человеком, но я где-то по жизни свернул не туда. Не вините себя, пожалуйста».

Из текста, в частности, следует, что у Исхакова, кроме психолога, был ещё и врач, который назначил ему антидепрессанты. Но в последнее время, похоже, студент не мог связаться со специалистом, что, возможно, также привело к трагедии.

«Артём Сергеевич, не понимаю, почему вы меня игнорировали в последние пару раз, когда я вам писал, но неважно, — пишет Исхаков. — Спасибо, что дали мне контакты психолога и выписывали таблетки, тем самым хоть как-то облегчив мою жизнь».

Пользователи сети обратили внимание, что Артём ранее был замечен в жестокости к животным. Так, со своей подругой из Троицка студент забрал котёнка по объявлению, после чего засунул его в полиэтиленовый пакет и выбросил с моста в реку.

Все свои действия пара снимала на видео, сопровождая это комментариями о том, что «нужно делать добрые дела». После обнаружения видео пользователи форумов провели расследование и нашли как девушку, так и Артёма. В настоящий момент их страницы в соцсетях удалены.

В Следственном комитете RT сообщили, что возбудили уголовное дело по факту убийства.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — заявили в СК.

Друзья погибших не ответили на вопросы RT.