«Летать, танцевать и любить»: в сети появились новые ролики в поддержку ульяновских курсантов

В интернете появляются новые ролики, записанные в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА), которые ранее исполнили танец в нижнем белье под песню Satisfaction. Свои музыкальные номера представили будущие врачи, молодые люди в футболках «МЧС России» и другие сочувствующие. Тем временем губернатор Ульяновской области Сергей Морозов провёл встречу с курсантами, на которой выступил против их отчисления из вуза. О поддержке курсантов, превратившейся в новый флешмоб, — в материале RT.

В российском сегменте социальных сетей появляются новые акции в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА), исполнивших танец в нижнем белье под песню Satisfaction. Учащиеся различных ведомственных учебных заведений и работники бюджетной сферы записали свои видеоролики, на которых исполнили похожий танец.

Так, в сети появилось видео, на котором молодые люди в футболках МЧС повторяют клип курсантов.

«В поддержку», — говорится в описании к видео, опубликованном на канале на канале Diamond Dragon в Youtube.

Поддержали ульяновских танцоров и молодые люди в строительных касках. О том, какое учебное заведение они могут представлять, не сообщается. По данным РЕН ТВ, героями видео стали учащиеся строительного колледжа

На другой записи курсантов УИГА поддержал мужчина, одетый в лётный комбинезон и шлем. Он обошёлся без помощи товарищей, исполнив танец на фоне учебного реактивного самолёта.

«У лётчика есть только три состояния: летать, танцевать и любить! Так мы выражаем поддержку курсантам Ульяновского летного училища с их клипом Satisfaction!» — говорится в описании к видео.

Сразу два музыкальных номера разместили девушки. По данным СМИ, их записали студентки-медики и учащиеся Рязанского техникума.

Напомним, что студенты Рязанского сельскохозяйственного техникума стали одними из первых, кто записал видео в поддержку курсантов. При этом руководство техникума не разделило порыв своих учеников, однако представитель заведения сообщил, что их, скорее всего, наказывать не станут.

«Традиционно в этом случае идёт служебное расследование. То ли это наши издержки в работе, то ли что-то другое. Поймём и потом прокомментируем. Отчисления и выговоры — самое неправильное. Нужно сначала задать вопрос себе: всё ли мы сполна делаем, всё ли у нас с воспитательной работой в порядке?», — заявил RT директор техникума Владимир Тигин.

По его словам, со студентами уже провели общее собрание, однако учащиеся так и не смогли объяснить свой поступок. «Ничего внятного они не сказали. Говорят, что хотели приколоться», — уточнил Тигин.

Петиции и кандидаты

Уже более 40 тыс. человек подписали интернет-петицию против отчисления курсантов.

«Видео подразумевалось как шутка и не имело никакого подтекста, курсанты первого курса не думали, что этим могут испортить престиж своего института или подвести руководителей. Эта постановочная и полностью позитивная пародия не должна лишить образования молодых и перспективных пилотов. Ни один из них не имел проблем с учёбой и дисциплинарных наказаний. В данный момент намерены отчислить 14 человек, фактически без объяснения причин», — пишут авторы обращения.

Свою поддержку курсантам выразил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который заявил о намерении обратиться генеральному прокурору России Юрию Чайке по поводу инцидента. Он призвал «прекратить гонения на молодых людей».

«Это их досуг, это их общежитие. Что они делали? Они танцевали!... Ребята танцуют, им по 17-18 лет, они молоды!», — сказал политик.

Лидер ЛДПР также считает форму одежды танцующих курсантов «нормальной».

«Я от себя, как кандидат в президенты, потребовал немедленно это прекратить. Никаких гонений, никаких требований исключить и наказать. Это поощрять надо! Пускай вся молодёжь танцует», — призвал Жириновский.

Вердикт губернатора

В пятницу, 19 января, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов провёл встречу с курсантами УИГА, которые сняли скандальное видео. В ходе беседы Морозов выступил против их отчисления из вуза, сообщает его пресс-служба.

Также по теме «За безобидную пародию не должны отчислять»: интернет-пользователи поддержали снявших скандальное видео курсантов Более десяти тысяч человек за сутки подписали петицию с просьбой не отчислять курсантов Ульяновского института гражданской авиации,...

«Встреча губернатора с курсантами прошла сегодня утром. В ходе неё глава региона обозначил свою позицию — курсантов не стоит сурово наказывать и отчислять. Он также посоветовал им извиниться перед родителями», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

В то же время губернатор отметил, что своим поступком курсанты УИГА «выставили в не очень красивом свете и вуз, и его руководство».

«Курсанты с понурыми лицами молчали, слушали губернатора», — приводит агентство слова пресс-секретаря Морозова.

Ранее Морозов на своей странице в Facebook написал, что «увольне­ние точно не добавит им (курсантам. — RT) патриотизма и во­спитания».

«Думаю, что у ветеранов училища, воспитателей и пре­подавателей найдется немало аргументов, чтобы объяснить курс­антам, что такое чес­ть мундира и уважение к традициям», — заявил он.

При этом Приволжская транспортная прокуратура, которая проводила проверку по факту ролика, сообщила, что никаких нарушений не выявила.

«В ходе проверки фактов нарушения ими обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, а также уставом института, правил внутреннего распорядка курсантов УВАУ ГА, правил предоставления жилых помещений и проживания в курсантском общежитии, иных локальных актов института, влекущих применение мер дисциплинарного взыскания в виде отчисления из института, не выявлено», — сообщили представители надзорного ведомства RT.

Ранее прокуратура вынесла Ректору УИГА Сергею Краснову представление, а в самой Росавиации была создана комиссии по расследованию всех обстоятельств и причин инцидента.

«Ко всем причастным к этому безнравственному эпизоду, как среди руководства Ульяновского института, так и курсантов, будут приняты самые жёсткие меры дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения и отчисления», — говорится в сообщении ведомства.