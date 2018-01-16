«Удовлетворить ходатайство следствия»: суд продлил домашний арест режиссёру Серебренникову на три месяца

Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста режиссёра Кирилла Серебренникова до 19 апреля. Такое же решение вынесено в отношении гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина и экс-бухгалтера организации Нины Масляевой. Кроме того, на три месяца продлён срок содержания под стражей экс-главы «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. Накануне стало известно о завершении расследования по уголовному делу о хищении. Сумма ущерба выросла с 68 млн до 133 млн. О чём обвинение и защита говорили в суде — в материале RT.

Басманный суд Москвы продлил домашний арест режиссёру Кириллу Серебренникову на три месяца. Таким образом, мера пресечения будет действовать до 19 апреля.

«Удовлетворить ходатайство следствия и продлить Серебренникову меру пресечения в виде содержания под домашним арестом», — заявила судья.

Как сообщает ТАСС, защита просила освободить под залог в размере 68 млн рублей, однако суд счёл необоснованным изменение меры пресечения.

Помимо Серебренникова, под домашним арестом продолжат находиться бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и продюсер АНО «Седьмая студия» Юрий Итин. Под стражей ещё на три месяца останется экс-гендиректор «Седьмой студии» Алексей Малобродский

Во время заседания следователь СК России сообщил, что Серебренников, Итин и Малобродский за три года театрального проекта «Платформа», который реализовывала труппа «Седьмая студия», получили 43 млн рублей в виде зарплаты.

«Серебренников, Итин и Малобродский являлись идейными вдохновителями проекта «Платформа», ими было обналичено более 130 млн рублей. Помимо этого, они официально выписали себе завышенную зарплату в размере 43 млн рублей на троих», — приводит слова следователя ТАСС.

При этом, по его словам, сам проект «Платформа» существовал и реализовывался, но не все выделяемые государством деньги шли на его осуществление. «В материалах дела достаточно фактов нецелевого использования средств», — пояснил представитель Следственного комитета.

В ответ на эти обвинения режиссёр сообщил, что деньги действительно обналичивались, но тратились исключительно на проект, а не на личные нужды руководителей.

«Так работает отрасль, спектакль невозможно сделать без наличных средств. Деньги обналичивались и тратились на постановку спектаклей», — пояснил он.

© Агентство городских новостей «Москва»

133 млн рублей

Потерпевшим по делу признано Министерство культуры. Ведомство требует от фигурантов дела через суд возместить ущерб в размере 133 млн рублей.

Также по теме «Может скрыться от следствия»: Кирилла Серебренникова поместили под домашний арест Басманный районный суд Москвы поместил режиссёра Кирилла Серебренникова под домашний арест на срок до 19 октября. При этом ему...

«Минкультуры признано потерпевшей стороной. Соответственно ведомством подано исковое заявление о возмещении вреда… в 133,23 миллиона рублей», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

Об увеличении суммы ущерба заявила ранее адвокат Ирина Поверинова, которая представляет интересы фигурантки Софьи Апфельбаум.

«Дело в отношении моей подзащитной Софьи Апфельбаум, Кирилла Серебренникова завершено, дело (Нины. — RT) Масляевой также завершено и выделено в отдельное производство», — рассказала она агентству.

По её словам, сумма ущерба выросла после показаний Нины Масляевой. Адвокат режиссёра Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов в ходе судебного заседания заявил, что Масляева действительно обналичила 133 млн рублей, однако, по его словам, деньги были возвращены в кассу.

Единственный фигурант, который признал свою вину в махинациях по этому делу, стала бывший бухгалтера «Седьмой студии» Нина Масляева. Она заключила сделку со следствием и дала показания против других фигурантов дела. Дело в отношении Масляевой выделено в отдельное производство.

Бывший главный бухгалтер театральной труппы «Седьмая студия» Нина Масляева

© Агентство городских новостей «Москва»

Как заявил Серебренников, который продолжает отрицать вину, экс-бухгалтер всех оговорила.

«Масляева оговаривает нас, это лучший друг для следствия, я не хочу никого обвинять, но следствие доверяет только её словам, словам ранее судимого человека. На очной ставке со мной она призналась, что украла у «Седьмой студии» 5 млн рублей», — заявил режиссёр.

В рамках разбирательства по делу под домашний арест заключена также директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, которая подозревается в хищениях при реализации средств, выделенных на проект «Платформа». Кроме того, экс-генпродюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова арестована заочно и объявлена в международный розыск.

По данным следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», на финансирование которого в 2011—2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей.

Экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский во время рассмотрения в Басманном суде ходатайства следствия о продлении его ареста

© Агентство городских новостей «Москва»

Предполагается, что для реализации проекта Серебренников создал АНО «Седьмая студия». По версии СК, вместе с другими обвиняемыми режиссёр разрабатывал планы мероприятий в рамках проекта, указывая заведомо недостоверные, завышенные сведения об их количестве и стоимости.