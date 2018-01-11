СИЗО с «VIP-камерами»: замначальника Матросской Тишины уволен после скандала

В Федеральной службе исполнения наказаний сообщили об увольнении замначальника СИЗО «Матросская Тишина». Высокопоставленный сотрудник следственного изолятора лишился должности в результате проверки, начатой после обнаружения членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы специально оборудованных «VIP-камер». Правозащитники заявляли о «забитых едой холодильниках», ремонте и дорогостоящей сантехнике в таких камерах. В ОНК не исключают, что эти помещения были специально подготовлены для особого круга обвиняемых в мошенничестве.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России сообщила об увольнении заместителя начальника московского СИЗО «Матросская Тишина». Ещё трое сотрудников следственного изолятора были привлечены к ответственности. Такие меры в ведомстве приняли после проверки в декабре 2017 года, когда в СМИ появилась информация, что в Матросской Тишине обнаружили отдельные «VIP-камеры».

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«По поручению директора ФСИН России в декабре 2017 года назначены комплексные проверки условий содержания подследственных и обвиняемых, содержащихся в СИЗО №1 УФСИН России по Москве. В настоящее время одна из них завершена, по её результатам один сотрудник — заместитель начальника учреждения по оперативной работе — уволен, трое сотрудников оперативного отдела СИЗО привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ФСИН.

В ведомстве также отметили, что материалы по выявленным нарушениям были переданы следственным органам.

«Шикарный холодильник с деликатесами»

В середине декабря 2017 года сообщалось, что проверка Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы выявила в «Матросской тишине» особые «VIP-камеры», которые были оборудованы бытовой техникой и специальными удобствами. Зампред ОНК Ева Меркачёва опубликовала материал о результатах проверки в газете «Московский комсомолец».

В её статье сообщалось, что сначала правозащитники обнаружили перенаселённые камеры: в одной находилось 18 человек на 10 спальных мест, в другой — 13 заключённых на 8 спальных мест.

При этом осматривая корпус № 2, правозащитники обнаружили отремонтированные камеры, оснащённые новыми кроватями и удобствами, включая телевизоры и холодильники. Так, утверждала Меркачёва, в камере 274 находились всего трое заключённых при наличии четырёх спальных мест.

«Новенькие толстые матрасы, подушки, на которых удобно спать. ЖК-телевизор, большой холодильник, везде развешаны красивые полотенца. Яркая дверь в туалет (такая не у каждого из нас дома). Ватерклозет совмещен с душем», — писала зампред ОНК.

Одна из трёх осмотренных Меркачёвой камер, по её словам, была оборудована всего двумя спальными местами, и также укомплектована качественной бытовой техникой и оборудована отдельным санузлом.

«Два больших окна. На стене огромный телевизор, рядом модный пульт. Шикарный холодильник «Индезит» забил деликатесами. Кровати (две совершенно пустые) застелены белоснежным бельём. Кругом красивые полочки для удобства. На одной стоят стильные банки для самых разных специй (на каждой сверху аккуратненькая миленькая ложечка), и вообще много такого, чего не всегда найдешь даже у обеспеченной хозяйки на кухне. Туалет с включающейся вытяжкой, с подвесным унитазом (стоит от 30 до 50 тысяч рублей), с красивым шкафчиком», — рассказывает Меркачёва в своей статье для «Московского комсомольца».

Камера в СИЗО «Матросская Тишина»

РИА Новости

Правозащитница отметила, что в этих камерах содержались лица, в основном подозреваемые в мошенничестве.

«Очень интересный факт. Но в основном в этих камерах, которые отличаются особым ремонтом, находятся подозреваемые в мошенничестве. По нашему мнению, это ещё один фактор, который показывает, что эти камеры отремонтированы под определённый контингент. Прояснить ситуацию полностью начальство Матросской Тишины нам так и не смогло», — приводит слова Меркачёвой РИА Новости.

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Агентство сообщает, что тогда же, в середине декабря 2017 года, прокурор Москвы Владимир Чуриков по итогам проверки СИЗО внёс два представления начальнику УФСИН по Москве, в котором потребовал привести в соответствие с законом «условия содержания заключенных».

Подробности нарушений не раскрывались, однако руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова сообщила, что информация в статье Меркачевой о VIP-камерах «объективного подтверждения не нашла», уточняет РИА Новости.

Дело Коршунова

Напомним, что обнаружение «VIP-камер» стало не единственным громким делом, связанным со службой исполнения наказаний. Так, осенью 2017 года по обвинению в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения был судом был арестован заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов.

По версии следствия, в 2015—2016 годах Коршунов организовал заключение двух государственных контрактов на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам.

В результате действий обвиняемого и его соучастников ФСИН России был причинён ущерб на общую сумму более 160 млн рублей.

Вместе с Коршуновым по делу проходит предприниматель Марина Дюкова, которая также арестована. По версии следствия, Дюкова оказывала Коршунову содействие при растрате не менее 50 млн рублей при закупках сахара для нужд уголовно-исполнительной системы на 2016 год. Как и Коршунов, вину она не признаёт.

При обыске по месту проживания Коршунова у него были обнаружены 4 млн рублей наличными и коллекция дорогостоящих часов. В декларации Коршунова о доходах за 2016 год были указаны автомобили Mercedes-Benz GL 500 и Cadillac Escalade, мотоцикл Harley-Davidson Heritage Classic, катер, водный скутер и моторная лодка. При этом в декларации Куоршунов указал, что заработал всего 3,8 млн рублей.