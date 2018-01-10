«Работа не формальная, она важна»: кто возглавил избирательный штаб Владимира Путина

Названы имена трёх сопредседателей, которые возглавят избирательный штаб Путина. Ими стали глава медицинского исследовательского центра имени Рогачёва Александр Румянцев, гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин и руководитель центра «Сириус» Елена Шмелёва. Глава государства поблагодарил их за согласие участвовать в его кампании и отметил важность возложенной на них работы. Что известно о руководстве штаба действующего президента — в материале RT.

Избирательный штаб Владимира Путина в ходе кампании на президентских выборах 2018 года возглавят три сопредседателя. Их имена были обнародованы в ходе визита российского лидера в свой штаб, который располагается в Гостином дворе.

Сопредседателями предвыборного штаба действующего российского лидера на выборах будут генеральный директор компании «КамАЗ» Сергей Когогин, глава Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачёва, академик РАН Александр Румянцев и глава центра одарённых детей «Сириус» Елена Шмелёва.

Пресс-секретарём избирательного штаба станет журналист и политический обозреватель ВГТРК Андрей Кондрашов, который и назвал собравшимся журналистам имена сопредседателей. Он добавил, что все члены штаба Владимира Путина будут работать в нём на общественных началах.

К сопредседателям обратился и сам Владимир Путин.

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«Я хочу вас поблагодарить за то, что вы согласились участвовать в этой работе, быть сопредседателями предвыборного штаба. Работа не формальная, она важна. Более того, если она станет формальной, она не будет эффективной. Это очевидно. Люди ждут прямого общения, а для того, чтобы оно состоялось, было эффективным, полезным, откровенным и доверительным, нужны такие люди как вы», — заявил президент.

Он поблагодарил сопредседателей своего штаба за то, что они «нашли время оторваться от своей текущей работы, которой достаточно».

Президент отметил важность участия в процессе молодёжи из волонтёрского движения. По словам главы государства, они обладают достаточным опытом, а также «открытой, большой душой и добрым сердцем». «Такие люди сразу вызывают доверие», — подчеркнул Путин.

«Но важно не просто вызвать доверие само по себе. Важно, чтобы мы все вместе постепенно, но очень уверенно доводили до нашего потенциального избирателя, что мы настроены на дальнейшее развитие страны, готовы (хочу это подчеркнуть) к любым шагам, которые пойдут на пользу Отечеству, пойдут на пользу нашим гражданам и будут рассчитаны даже не на среднесрочную, а на длительную историческую перспективу», — заявил глава государства.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с волонтерами в своем предвыборном штабе

РИА Новости

© Алексей Дружинин

Во время встречи главе государства передали список из 264 доверенных лиц, отбор которых продолжается. Всего на это звание претендуют около 600 претендентов. Передавший Путину список Александр Румянцев рассказал, что юридические основания для назначения доверенных лиц имеют ограничения. Например, ими не могут стать госслужащие, лица, избираемые в органы власти, и ряд других категорий, по которым нужно провести проверку.

В связи с этим Путин призвал членов предвыборного штаба предельно корректно проводить работу по сбору подписей в свою поддержку.

«Я бы хотел попросить вас всех, кто будет заниматься этой штабной работой, действовать исключительно в рамках закона, что касается сбора подписей. Чтобы всё было корректно, чтобы не было никаких нарушений», — сказал Путин.

Сбор подписей в поддержку кандидатов в президенты России начался 5 января и продлится до 30 числа. Напомним, самовыдвиженцы должны собрать не менее 300 тыс. подписей избирателей (не более 7,5 тыс. подписей в одном регионе), кандидаты от политических сил, не представленных в Госдуме — не менее 100 тыс. Претенденты же, выдвинутые парламентскими партиями (их двое: Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ), и вовсе освобождаются от сбора подписей избирателей.

В ходе своего визита в Гостиный двор Владимир Путин также пообщался с волонтёрами, которые подарили ему толстовку с логотипом предвыборного штаба.

«Хотим подарить Вам на память нашу фирменную толстовку. Она останется Вам как память об этой предвыборной кампании», — сказала одна из волонтёров, вручая Путину сувенир.

Президент принял подарок, заметив, однако, что не будет его носить, поскольку на толстовке написана его фамилия.

«Носить не буду, но на память», — заявил кандидат в президенты России.

Избирательная кампания в России стартовала 18 декабря 2017 года, 12 января Центризбирком закончит приём документов у кандидатов на пост главы государства, а сами президентские выборы пройдут в воскресенье, 18 марта.

Что известно о членах избирательного штаба Путина

Гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин родился 16 ноября 1957 году в селе Большие Ключи Зеленодольского района Татарской АССР (ныне — Республика Татарстан). Высшее образование он получил в Казанском государственном университете по специальности радифизик, имеет степень кандидата экономических наук.

После учёбы Когогин начал работать фрезеровщиком на Казанском моторостроительном заводе, а затем на Зеленодольском машиностроительном заводе, где дослужился до должности начальника.

В конце 1990-х гг Когогин был назначен главой администрации Зеленодольского района и Зеленодольска. Он также был депутатом госсовета Республики Татарстан I созыва и заместителем премьер-министра, а также министром экономики и промышленности Татарстана. В июне 1999 г. вошел в совет директоров «КамАЗа», а через три года стал его генеральным директором.

С 2004 по 2009 гг. был депутатом госсовета Республики Татарстан III созыва. Был избран 14 марта 2004 г. от Автозаводского избирательного округа 23 (баллотировался от партии «Единая Россия», набрал 57,45% голосов избирателей). С 2009 г. — член совета директоров ПАО «Автоваз».

Президент РФ Владимир Путин на первом заседании своего предвыборного штаба в Гостином дворе в Москве

РИА Новости

© Алексей Дружинин

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев родился 12 февраля 1947 года в городе Новогеоргиевск, Украинская ССР (ныне Украина). В 1971 году с отличием окончил педиатрический факультет Второго Московского ордена Ленина государственного медицинского института им. Н.И. Пирогова (ныне Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова), в стенах которого прошёл путь от клинического ординатора, ассистента, доцента до профессора и заведующего кафедрой поликлинической педиатрии, которую он организовал в 1987 году.

В настоящее время занимает должность заведующего кафедрой онкологии и гематологии педиатрического факультета. С 1978 года — главный внештатный детский гематолог Минздрава РФ. В настоящее время Александр Румянцев является председателем секции гематологов Московского общества детских врачей. В 1991 году профессор Румянцев организовал и возглавил новый Научно-исследовательский институт детской гематологии (с 2005 года — Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева), который стал головным учреждением в Российской Федерации по разработке программ диагностики и лечения гематологических и онкологических заболеваний у детей и подростков, трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, клинической иммунологии, трансфузионной и генной терапии.

Под руководством профессора Румянцева впервые в России выполнены трансплантации стволовых пуповинных клеток детям с первичными иммунодефицитами, гематологическими и онкологическими заболеваниями и организованы системные исследования материнского и детского микрохимеризма.

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Глава центра «Сириус» Елена Шмелёва родилась в 1971 году в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 1995 году окончила Санкт-Петербургский государственный университет, факультет социологии, является кандидатом социологических наук (2005).

Она работала в Научно-исследовательском институте комплексных социальных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. С 1999 года по 2006 год занимала должность директора исследовательского агентства, руководителем российского филиала международного исследовательского института «Медиа Тенор», затем была экспертом Фонда «Центр стратегических разработок» и руководителем аналитического управления Центрального исполнительного комитета политической партии «Единая Россия». С 2015 года является руководителем Фонда «Талант и успех», открывшего в 2016 году в Сочи образовательный центр «Сириус». Елена Шмелёва — член Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию. Она является автором двух монографий и 32 научных статей.

Журналист Андрей Кондрашов родился 30 июня 1973 года в Алма-Ате (Казахстан). Окончил факультет журналистики Московского независимого эколого-политологического университета.

С 1991 года работает в программе «Вести» (ВГТРК), был собственным корреспондентом по Центральной Азии, затем — специальным корреспондентом. Освещал события в Ингушетии, Северной Осетии, Таджикистане, Чечне, на Балканах, в Афганистане.

Позднее стал политическим обозревателем. Кондрашов был ведущим программ «Вести» и «Вести недели». Он является автором аналитической программы «Знаки» на радиостанции «Вести-FM».

В 2016 году стал директором дирекции информационных программ «Вести».

Журналист также является автором нескольких документальных фильмов, в том числе «Крым. Путь на Родину» о событиях весны 2014 года.