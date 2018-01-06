Меньше бумаг: в России упростили порядок усыновления

Российский кабмин упростил процедуру подачи документов на усыновление. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое сокращает количество требуемых документов. Вычеркнутые из списка бумаги органы опеки теперь должны будут запрашивать самостоятельно. При этом усыновителей поддержат ещё и материально. Те, для кого приёмный ребёнок станет первым, смогут претендовать на ежемесячное пособие. Соответствующий закон ранее подписал президент Владимир Путин.

Для будущих усыновителей и попечителей сократили список документов, которые они должны предоставлять в органы опеки. Постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте правительства.

«В целях упрощения порядка подачи гражданами заявлений и документов, необходимых для получения заключений о возможности быть усыновителями, опекунами, попечителями, приёмными родителями или для временного принятия в свои семьи ребёнка, находящегося в организации для детей-сирот, сокращён перечень документов, самостоятельно предоставляемых в органы опеки и попечительства гражданами, желающими стать усыновителями, опекунами, приёмными родителями для детей-сирот», — говорится в пояснении.

Те документы, которые были исключены из списка, органы опеки должны будут запрашивать самостоятельно «в порядке межведомственного информационного взаимодействия». Речь, в частности, идёт о выписке из домовой книги по месту жительства или любой другой справке, подтверждающей право собственности или право пользования жильём.

Помимо неё из перечня вычеркнуты копия финансового лицевого счёта с места жительства, справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие судимости или факта уголовного преследования, копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа Пенсионного фонда или другого органа.

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«Ответственность переходит к чиновникам»

Новое правило облегчит россиянам прохождение процедуры усыновления, уверен член комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко.

«Изменение порядка не освобождает сами органы от необходимости запрашивать эти документы. Постановление направлено на облегчение сбора документов самими гражданами. Все остальные требования сохраняются. Такая практика есть во многих странах и у нас в рамках электронного документооборота», — отметил он в беседе с RT.

«Это правильно, когда ответственность за сбор справок переходит от гражданина к чиновникам», — подчеркнул член Общественной палаты.

В документе, подписанным Медведевым, отмечается, что эти изменения будут внесены «в ряд нормативных правовых актов правительства». Среди них — правила передачи детей на усыновление и контроля за их жизнью, правила подбора и подготовки опекунов, а также правила временной передачи детей в приёмные семьи.

Помогут материально

Помимо этого ранее был принят закон о материальной поддержке семей, в который появились первые дети. Он распространяется и на усыновлённых. Документ 29 декабря 2017 года подписал президент России Владимир Путин.

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Тем, у кого ребёнок появился в 2018 году, теперь будет полагаться ежемесячное денежное пособие. Оно будет выплачиваться вплоть до того, как малышу исполнится 1,5 года. Однако для тех, кто захочет подать заявку на субсидии, действует ряд правил. Так, оба родителя должны иметь российское гражданство, а их доход не должен превышать прожиточный минимум трудоспособного населения более чем в полтора раза. В Москве, например, как сообщает ТАСС, это 84 339 руб. в месяц.

По предварительным данным, таких семей в России около 340 тысяч. В среднем размер пособия составит 10 523 рублей в 2018-м, 10 836 рублей в 2019-м, 11 143 рублей в 2020-м. На эту сумму влияет прожиточный минимум детей за II квартал предыдущего года.

Для этой цели правительство утвердило 31 декабря 2017 года распределение субвенций (деньги, выделяемые из федерального бюджета на конкретные цели и на определённый срок, подлежащие возврату в случае нарушения их целевого использования. — RT) для регионов из федерального бюджета. На текущий год выделено 21,4 млрд рублей.

«Понятно, что рождение нового члена семьи — событие радостное, но влекущее расходы. Это новый инструмент, который вводится по решению президента с 2018 года, чтобы помочь семьям со скромными доходами», — заявил тогда Дмитрий Медведев.

Большим подспорьем для молодых семей считает эти выплаты и член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. В беседе с RT парламентарий отметил, что этот шаг властей положительно оценят все граждане.

«Каждая копейка в этот период очень важна, особенно для глубинки. Это серьёзное подспорье на первые месяцы, когда только родился ребёнок и идут большие траты. Обычно родители к этому готовятся, но такой подарок и поддержка будут восприняты гражданами очень позитивно», — заявил Вострецов.

До недавнего закона для семей с новорождёнными действовала только одноразовая выплата, которая в нынешнем году составила 16 350 руб.