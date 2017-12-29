«Вернём по первому требованию»: как бывший почётный консул Сейшел завладел аккаунтом Кадырова

Совладельцем турфирмы, которая заняла заблокированный аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook, является бывший почётный консул Сейшельских Островов Игорь Вожагов. В компании утверждают, что готовы вернуть страницу главе республики по первому требованию. Между тем на самого Вожагова ещё в начале декабря объявила охоту ГИБДД Свердловской области. Полиции дали приказ снять со всех автомобилей предпринимателя дипломатические номерные знаки и привлечь его к административной ответственности. RT разбирался, как аккаунт Кадырова превратился в рекламу сервиса по продаже авиабилетов.

Как выяснил RT, страницу в Facebook главы Чечни Рамзана Кадырова заняла уральская туристическая компания, совладельцем которой является бывший почётный консул Сейшельских Островов Игорь Вожагов.

На то, что теперь вместо постов Кадырова на его официальной странице рекламируется сервис по продаже авиабилетов United Airline Nerwork, интернет-пользователи обратили внимание 25 декабря. В UAN пояснили СМИ, что компания решила занять бывшую страницу Кадырова в соцсети из-за высокой посещаемости. Как рассказала гендиректор «Креол Тревел» Ирина Гомзякова, которая владеет ресурсом, аккаунт главы Чечни они заняли бесплатно.

«Это мог сделать абсолютно любой пользователь. Мы сами активные пользователи Facebook и зарегистрировались потому, что это раскрученный аккаунт, большая посещаемость. Просто попробовали — и получилось, это заняло буквально две минуты. Если будут какие-то претензии со стороны администрации Рамзана Кадырова либо ещё от кого-то, мы, естественно, с этой странички сразу же удалимся», — заявила Гомзякова.

Она отметила, что аккаунт компания заняла ещё 24 декабря, однако до сих пор претензий не поступало.

Скандальный консул

Как выяснил RT, cервис по продаже билетов United Airline Nerwork принадлежит екатеринбургской туристической фирме «Креол Тревел». По данным «Контур.Фокус», ООО «Креол Тревел» было зарегистрировано в 2013 году. Соучредителями компании выступают Ирина Гомзякова (она же и возглавляет турагентство) и Игорь Вожагов. Также Вожагов является совладельцем частного образовательного лингвистического центра «Меридиан» и ООО «СТИРОЛБИОФАРМ УРАЛ», которое занимается производством фармацевтических субстанций.

Кроме того, Вожагов долгое время занимал пост почётного консула Сейшельских Островов в Екатеринбурге. Он получил должность в 2009 году, когда ему был 31 год.

Местные СМИ связывали его назначение с именем Андрея Козицына — почётного консула Австрии на Урале и гендиректора Уральской горно-металлургической компании. Якобы родной дядя Вожагова является деловым партнёром Козицына. Однако кандидатуру Вожагова на дипломатическую должность долгое время не хотела утверждать местная мэрия, притом что правительство региона и дипломаты возражений не имели.

Отметим, что почётным консулам полагается ряд дипломатических привилегий: они обладают дипломатическим паспортом страны, которую представляют, и могут выезжать из России без виз и таможенного досмотра. Помещение консульства не может обыскиваться правоохранителями. Кроме того, консулу положены дипломатические номерные знаки на автомобиль. Машину с такими номерами сотрудники ГИБДД не могут останавливать для проверки или составления протокола.

Именно из-за номеров на автомобилях Вожагова в Екатеринбурге разгорелся новый скандал. В начале декабря 2017 года глава ГИБДД по Свердловской области разослал всем руководителям территориальных органов МВД региона и спецрот ДПС телеграмму с указанием принять меры к задержанию предпринимателя, который продолжал ездить на машинах с дипномерами. Такое право у него отобрали ещё 20 ноября, когда он лишился должности почётного консула. Как писал Znak.com, правоохранительные органы распорядились снять номера с его автомобилей.

По данным СМИ, в автопарке Вожагова было сразу несколько люксовых иномарок: Jaguar, BMW 535 GT и BMW 532i.

Один из автомобилей BMW недавно был арестован судебными приставами за долги на сумму около 2,7 млн руб. В частности, экс-консул задолжал крупные суммы на содержание своего ребёнка и по кредитам в нескольких банках. Кроме того, он не платил за услуги ЖКХ и штрафы за нарушение ПДД.

Также на автопарк Вожагова претендует его бывшая супруга. Она настаивает, чтобы бывший муж отдал один из автомобилей в счёт уплаты алиментов. Поводом для развода супругов якобы стала измена Вожагова с его личной секретаршей.

Игорь Вожагов

© Фото из личного архива

Защитник бизнеса

Отметим, что в том же 2016 году Вожагов обвинил российские банки в создании невыносимых условий для туристического бизнеса. Об этом он заявил после того, как его расчётные счета были заблокированы.

«Наш туристический оператор оказался в списках так называемых неблагонадёжных компаний, которые были направлены Центральным банком России во все финансовые учреждения с целью полного прекращения деятельности компании. Поверхностная оценка Центрального банка России, основанная на необъективных (субъективных) данных, фактически парализовала работу взаиморасчётов организации с клиентами и партнёрами, что привело к полной остановке деятельности туроператора», — рассказал Вожагов в письме руководителю Уральского управления Центробанка России Ирины Петровой. Экс-консул пригрозил пожаловаться в МИД РФ и Росфинмониторинг.

Связаться с Вожаговым RT не удалось — его мобильный телефон был выключен. В офисе компании «Креол Тревел» трубку не сняли.

Мышиная возня

Напомним, что аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook и Instagram были заблокированы 23 декабря из-за введённых Минфином США санкций.

«Аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещённых лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несёт юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы Facebook (компании принадлежит Instagram. — RT).

«От меня ждали возмущений, но просчитались. Это единственное, чем я доволен в действиях Instagram и их покровителей в Белом доме», — прокомментировал Кадыров ситуацию в своём канале в Telegram.

Глава Чечни отметил, что Instagram до сих пор пытался создавать видимость независимости от официального Вашингтона, и назвал произошедшее «мышиной вознёй».

Согласно рейтингу «Медиалогии», Кадыров находится в топе по цитируемости постов в соцсетях среди других политиков-блогеров. В Instagram на Кадырова были подписаны более трёх миллионов пользователей.