«Величие истории и будущего»: в Москве рассказали о планах по созданию национального центра «Россия»

На ВДНХ генеральный директор международной выставки-форума «Россия» Наталья Виртуозова представила концепцию национального центра, который планируется создать для сохранения достижений и наследия форума. Центр будет иметь инфраструктуру для проведения деловых и культурных мероприятий, мастер-классов и профессиональной ориентации молодёжи. Он также будет демонстрировать лучшие достижения России. В регионах откроются филиалы центра, каждый будет разрабатываться индивидуально, согласно потребностям субъекта.

На международной выставке-форуме «Россия» были представлены примерные контуры будущего национального центра «Россия». Он будет создан по поручению Владимира Путина для сохранения наследия выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений Российской Федерации в различных отраслях экономики. У центра будут филиалы в регионах.

Как объяснила генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова, центр станет «пространством мечты, дерзкого будущего, которое всегда Россия дарила миру».

«Там появится большая территория для наших маленьких мечтателей, для их самых дерзких мечтаний. Для наших взрослых посетителей, которые тоже мечтают, безусловно, мы сохраним нашу выставку уже в миниатюре и будем её постоянно обновлять. Сегодня мы уже начали создавать центр, и мы приглашаем всех вас принять участие в его создании», — отметила она.

Наталья Виртуозова

© Сергей Баранов / Пресс-служба выставки «Россия»

Точки притяжения

По словам Виртуозовой, в центре будет реализовываться деловая, культурная и развлекательная программы, а также появятся мастерские, где люди смогут «мечтать и создавать будущее». Говоря о том, какими будут региональные филиалы центра, Виртуозова пояснила, что никакого единого для всех регионов шаблона нет — ставка будет сделана на индивидуальный подход.

«Любая выставка должна удивлять посетителей. Мы сегодня говорим о будущем, а выставочное движение — оно как раз про будущее. У нас нет кальки, по которой надо строить такие же центры в регионах. Давайте сделаем каждый центр таким, каким он нужен людям, чтобы в каждом городе было место, куда можно приехать, чему-то удивиться», — подчеркнула Виртуозова.

На выставке-форуме «Россия» представили концепцию национального центра «Россия»

По её словам, наличие таких точек притяжения поможет регионам преодолеть отток населения в столичный мегаполис. Творческая атмосфера будет способствовать тому, чтобы люди не покидали свой город и регион.

Кроме того, как показал пример выставки-форума «Россия», которую с момента открытия посетили уже свыше 15 млн человек, такие центры играют важную социально-экономическую роль, служат драйвером развития для туристической отрасли, местом бизнес-коммуникаций и базой для профессиональной ориентации молодёжи. Даже работая волонтёром на деловой конференции или культурном мероприятии, школьник или студент может мысленно применить на себя те или иные специальности и сделать правильный выбор, отметили участники сессии.

«Почему наши экспоненты так активно включены в работу выставки? Потому что все (участники. — RT) чувствуют экономический эффект. Очень сильно оживилось авиа- и железнодорожное сообщение, можно сказать, что страна пришла в движение. Мы сейчас подошли к туристическому сезону, и на сегодняшний день все отели заполнены. И есть яркие примеры, когда люди едут в отпуск в другие регионы именно потому, что познакомились с ними на нашей выставке», — рассказала Наталья Виртуозова.

«Поддержка для реализации мечты и таланта»

Отвечая на вопрос RT о том, как ведётся подготовка национального центра «Россия», Виртуозова пояснила, что в этом плане предстоит ещё многое сделать — работа пока не закончена.

«Если говорить о разработке идей, которые были сегодня представлены, то они логически следуют из той среды, которую мы создали на выставке. Исполняя поручение президента в разработке концепции, мы старались сохранить её ядро — демонстрацию достижений России, величия её истории и будущего», — отметила она.

© Сергей Баранов / Пресс-служба выставки «Россия»

В центре будет создана инфраструктура для проведения различных мероприятий. Особое внимание авторы концепции уделили архитектурному облику объекта.

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«Работа нашей выставки показала, что подобное пространство по своей тональности, по концентрации любви к стране, которой мы все здесь делимся, нам необходимо. Я бы не говорила об образе будущего — это может стать миражом или остаться на бумаге. Нам с коллегами гораздо ближе говорить о проектировании будущего и заниматься им, создавать условия, давать возможности, обеспечивать поддержку для реализации мечты и таланта, громко говорить о нашей прекрасной стране на весь мир, приглашать к нам партнёров. И местом для этого, безусловно, станет национальный центр «Россия», — подытожила она.

Кроме того, участники сессии обсудили перспективы развития конгрессно-выставочной сферы в России — в каких кадрах нуждается отрасль и какой даёт вклад в экономику страны. В дискуссии приняли участие заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, президент Российского союза выставок и ярмарок, генеральный директор компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Воронков и директор национального конгресс-бюро Сагид Заремуков.

Напомним, международная выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года. Выставка предлагает посетителям огромный выбор различных культурных, образовательных и деловых мероприятий, а также экспозиции 89 регионов России, корпораций и ведомств. Изначально планировалось, что выставка закроется в апреле 2024-го, но затем было решено продлить её работу до 8 июля.