На выставке «Россия» расскажут о московских молодёжных проектах

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала об обновлении программы в пространстве столицы на международной выставке-форуме «Россия». В ближайший месяц мероприятия будут посвящены теме «Москва — молодёжная столица».

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«С 14 мая по 12 июня десятки событий в пространстве столицы будут посвящены инициативам и возможностям для подрастающего поколения. Здесь пройдут презентации карьерных и творческих проектов, лекции экспертов в разных сферах, выступления молодых музыкантов и предпринимателей», — заявила Сергунина.

В частности, руководитель проекта «Молодёжь Москвы» Маргарита Савинкина в рамках тематической сессии перечислит перспективные направления, выбранные молодыми людьми для профессионального и личностного развития, а режиссёр Дмитрий Астрахан на творческой встрече расскажет о своём опыте работы в кино и театре.

Ранее сообщалось, что на выставке «Россия» в Москве побывал 12-миллионный гость.