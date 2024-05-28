«Выход на пять красных дорожек»: как модельное агентство раскручивало россиян на кредиты

В Москве задержаны 26-летняя руководительница модельного агентства Maryway Мария Бабкина и её сотрудница. Они подозреваются в мошенничестве, совершённом организованной группой. Несколько лет они обещали клиентам головокружительную карьеру в шоу-бизнесе, однако сначала им надо было оформить на себя кредит. По данным следователей, от мошеннических действий пострадали не менее 50 человек. Истории некоторых из них — в материале RT.

«Сделают суперзвезду»

Уроженка Курской области, обладательница титула «Мисс Алушта — 2016» Мария Бабкина после окончания института переехала в Москву и стала преподавать в модельной школе. В 2020 году Мария основала собственное агентство. К 2023 году у организации, как заявлялось на их официальном сайте, были филиалы в десяти регионах страны. Агентство рекламировало свои услуги по обучению и продвижению моделей, вокалистов, теле- и радиоведущих, при этом гарантировало трудоустройство своих учеников.

23-летняя москвичка Екатерина — студентка архитектурного факультета. Год назад девушка увлеклась актёрским мастерством и начала посещать театральную студию. Екатерина уже снялась в короткометражном фильме.

В поисках новых ролей девушка вступила в чат, где публиковались объявления о различных проектах. В начале апреля Екатерина наткнулась на объявление о кастинге в «рекламу продуктов». Девушка откликнулась на сообщение и получила ответ, что её типаж подходит заказчикам.

«Они предлагали гонорар 35 тыс. рублей за семичасовую занятость. Объявление было довольно подробным: с указанием хронометража ролика и срока прав на материалы. Мы договорились о встрече. На следующий день, в пять утра, они напомнили о встрече через мессенджер. Сказали взять с собой паспорт, потому что у них пропускная система. Правда, вход в их офис был свободным, паспорт у меня никто не потребовал», — вспоминает Екатерина.

Собеседница RT рассказывает, что её повели в кабинет, где она прочитала текст на камеру, чтобы отправить видео заказчику для утверждения. Однако вскоре выяснилось, что именно для этого проекта Екатерина не подходит.

«Пришёл ответ с текстом в духе: «Какая интересная внешность, для этого проекта она не подойдёт, но мы бы с ней с удовольствием поработали». Менеджер мне начала рассказывать про модельное агентство, что у меня интересный типаж, но с беби-фейсом только в Азии работать, а они сделают из меня суперзвезду. Далее она показала чат, куда менеджеры отправляли видео кандидатов, и стала быстро его листать. Там было в основном одно слово: «Отказ». Менеджер сказала, что я смогла получить одобрение после длинного списка отказов».

Екатерине сообщили, что она прошла отбор и может рассчитывать на бесплатное обучение. Правда, ей нужно сделать портфолио. Отсутствие денег не помеха — на Екатерину, по её словам, в этом же кабинете оформили кредит на 240 тыс. рублей.

«В комнате было очень яркое неприятное освещение. Меня торопили, а когда я пыталась задавать вопросы, то быстро переводили тему разговора, начиная обрисовывать моё прекрасное модельное будущее. В итоге я в этой суете, не успев подумать, подписала все документы», — вспоминает она.

Девушка подписала контракт на фотосессию в восьми образах. Ей сообщили, что для карьеры модели, которая не за горами, это необходимо.

«Меня повели в кабинет, где сидели две девушки — визажист и фотограф. Мне сделали ужасный макияж и одели в дешёвую одежду. Фотографировали меня не в студии, а на лестнице и у лифта. Мы отсняли четыре образа, остальные четыре должны были отснять в следующий раз, — рассказывает Екатерина. — Далее мне предложили самой смыть макияж и спуститься вниз. Там мне велели на камеру рассказать, «как я чудесно провела сегодняшний день». Но когда я назвала имена, с кем сотрудничала, меня попросили повторить свой отзыв без имён: якобы другие сотрудницы обидятся».

Собеседница RT решила расторгнуть договор, на что ей ответили, что нужно написать заявление. Девушке пообещали вернуть деньги в течение десяти дней, однако сумма на её счёт так и не поступила. Екатерина обратилась в полицию. Также девушка обратилась в банк, который выдал ей кредит, и добилась кредитных каникул на полгода.

«Часовое интервью с Киркоровым»

20-летний москвич Станислав — начинающий певец. Парень пишет песни и мечтает о съёмках собственного клипа. Но вместо красных дорожек и сцены Станислав получил кредит почти на 600 тыс. рублей.

«Мне написала моя знакомая и пригласила на кастинг. Я приехал в офис, меня встретила менеджер Юлия. После короткого разговора она сообщила, что я единственный прошёл кастинг, хотя, по сути, никакого кастинга не было. Пообещала, что меня будут продвигать как молодого артиста, сделают из меня звезду, что у меня будут брать интервью, что будет выход на пять красных дорожек», — вспоминает собеседник RT.

© Фото из личного архива

Так же, как в ситуации с Екатериной, Стасу предложили сделать портфолио, оформив на него кредит в размере 286 тыс. рублей. «После подписания контракта меня отправили на фотосессию. Позже я увидел фотографии, но они мне не понравились — сделаны были непрофессионально», — продолжает он.

В отличие от Екатерины, Станислав не спешил расторгнуть контракт и даже успел немного «поработать».

«У меня был продюсер Антон. Мы с ним посещали мероприятия, где были звёзды. А один раз я ездил на вручение премии в качестве корреспондента. Больше я не ездил как журналист, так как оказалось, что операторы уволились из-за невыплат. Но меня никак не раскручивали, я просто ходил по мероприятиям с продюсером. Мне были обещаны переходы от их соцсетей к моим, но так ко мне не пришёл ни один подписчик», — рассказывает молодой человек.

Позже Станиславу снова назначили встречу в модельном агентстве: «Когда я приехал, мне предложили продлить контракт за полмиллиона рублей. Я ответил, что таких денег у меня нет, и цена сразу же упала до 300 тыс. На меня снова оформили кредит. Обещали часовое интервью с Киркоровым, Биланом или Бузовой, а также снять для меня клип. После этого со мной больше никто не связывался, и кому бы я ни звонил, все говорили, что вопросы не к нему. Я обратился в полицию».

Грязные методы

Общую сумму нанесённого им ущерба сами жертвы оценивают в 4 млн рублей. По данным Главного управления МВД России по Нижегородской области, в настоящее время приняты заявления у 16 потерпевших, ущерб превысил 2 млн рублей. Всего следователями установлены 50 жителей региона, в отношении которых совершены противоправные действия. Расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, продолжается, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным региональных СМИ, основательнице агентства Марии Бабкиной избрана мера пресечения в виде двух месяцев ареста. Максимальное наказание по вменяемой ей статье — до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

«Я этого не заслуживаю. Я очень хочу, чтобы это всё закончилось, как страшный сон. Здесь должны сидеть преступники, а не люди, которые хотят делать красоту, красивые проекты и помогать другим людям. Вот и всё. Мне не стыдно за то, что я делала эти три года», — цитируют региональные СМИ заявление Бабкиной в суде.

По мнению экспертов, в данном случае использовалась мошенническая схема, в которую очень легко попасться и из которой затруднительно выпутаться.

«Кредитный договор клиенты подписывают не с агентством, а с банком, и расторгнуть его можно, только полностью выплатив сумму кредита», — пояснила RT юрист Ирина Зуй.

А чтобы не оставить потенциальной жертве ни единого шанса опомниться, злоумышленники используют ряд психологических уловок.

«Похожими приёмами пользуются маркетологи, и поэтому человек, который зашёл в магазин за хлебом и молоком, приходит в себя у кассы с полной корзиной не нужных ему товаров, — отмечает психолог, специалист по психомедицине Ольга Бурлакова. — А мошенники прибегают к грязным методам. Например, торопят человека, отвлекают постоянно, шумят рядом, включают ослепительный раздражающий свет — в общем, делают всё, чтобы клиент не мог включить критическое мышление. Это не случайность, а реально продуманная схема на основе научных исследований, доказавших, что люди в стрессе хуже соображают».