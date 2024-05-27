Позывной Ванька: участник СВО из Нигерии обратился к RT за помощью в получении российского гражданства

Участник СВО из Нигерии с начала мая пытается получить российское гражданство. 24-летний Адам Мохаммад Бакур Мохаммад Ибрагим поступил на службу в казачий батальон «Скиф» в ноябре 2023 года, ему дали позывной Ванька. В декабре 2023 года о Ваньке даже писали российские СМИ — тогда в сеть попало видео, на котором нигериец берёт в плен бойца ВСУ. Отслужив положенные по контракту полгода, молодой человек вернулся в Воронеж, где ранее учился в Академии спорта и надеялся продолжить обучение уже в статусе гражданина РФ, но с получением российского паспорта возникли сложности. Гражданин Нигерии обратился к RT за помощью.

Уроженец Нигерии Адам Мохаммад Бакур Мохаммад Ибрагим приехал в Россию в сентябре 2023 года, поступив в Воронежскую государственную академию спорта. Спустя два месяца учёбы, в ноябре 2023 года, Адам решил участвовать в СВО. В учебном заведении не возражали — молодому человеку предоставили академический отпуск.

«В ноябре 2023 года я захотел отправиться добровольцем на СВО, — рассказал RT Адам. — Я пошёл, потому что хотел после учёбы остаться в России, стать гражданином этой страны».

Не будучи россиянином, Адам не мог подписать контракт напрямую с Министерством обороны. Но выход для иностранцев, которые хотят поддержать нас на фронте, есть: соглашение с организацией, содействующей выполнению задач, возложенных на Вооружённые силы РФ, в ходе СВО. Службу Адам проходил в казачьем батальоне «Скиф», в составе казачьей бригады «Терек». Там он взял себе позывной Ванька.

Соглашение Адам заключил 11 ноября 2023 года. Его зачислили на должность стрелка, но уже на передовой он освоил другую ценную военную специальность — оператор БПЛА. В ходе службы Адам выполнял боевые задачи на Соледарском направлении.

В характеристике от начальника штаба ДРО «Скиф» Ванька описан как образцовый воин.

«За время участия в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины и нахождения в отряде Адам Мохаммад Бакур Мохаммад Ибрагим с позывным Ванька на должности стрелка зарекомендовал себя как ответственный, смелый, добросовестный, волевой, дисциплинированный воин. При исполнении патриотического долга выполнял боевые задачи, невзирая на условия, непосредственно сопряжённые с риском для жизни. В период проведения специальной военной операции на территории Украины за указанный период в составе 35-го отдельного добровольческого отряда «Скиф» неоднократно участвовал в боевых действиях при непосредственном соприкосновении с противником на передней линии обороны отряда. В коллективе пользуется заслуженным авторитетом и уважением», — сказано в документе.

За время военной службы Адама в рамках СВО его история даже успела попасть в ряд российских СМИ. Так, в декабре 2023 года в сеть попали кадры, на которых Адам берёт в плен бойца ВСУ.

«Дома меня могут арестовать»

4 мая 2024 года срок соглашения Ваньки со «Скифом» подошёл к концу. Нигериец вернулся в Воронеж, собираясь продолжить учёбу, и думал, что продолжать её будет уже в качестве гражданина РФ. Пока Ванька был на фронте, 4 января 2024 года в силу вступил Указ президента РФ №10 «О приёме в гражданство Российской Федерации иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах Российской Федерации или воинских формированиях, и членов их семей».

В соответствии с этим документом Адам имеет право на получение гражданства России в упрощённом порядке.

«С заявлением о приёме в гражданство Российской Федерации в соответствии с ч. 9 ст. 16 федерального закона от 28 апреля 2023 года «О гражданстве Российской Федерации» без соблюдения требований, предусмотренных пп. 1—4 ч. 1 ст. 15 названного федерального закона, вправе обратиться иностранные граждане, заключившие в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах Российской Федерации или воинских формированиях либо проходящие в период проведения специальной военной операции военную службу в Вооружённых силах Российской Федерации или воинских формированиях», — говорится в указе президента РФ.

Несмотря на это, пока попытки Адама добиться предоставления ему российского гражданства не увенчались успехом. Сам молодой человек рассказал, что обратился за помощью в ЕМЦ Воронежа, но там ему «никто не помог и ничего не объяснил», утверждает нигериец. Возвращаться в родную Нигерию Адаму теперь опасно — там ему может грозить тюремный срок за наёмничество.

«Я пробыл на передовой полгода, у меня 4 мая закончился контракт. Сейчас у меня проблема с получением гражданства. Пока я нахожусь в Воронеже и продолжаю учиться во ВГАС. Дома меня могут арестовать, могут дать 20 лет тюрьмы», — рассказывает Адам.