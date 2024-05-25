«Он наслаждался игрой»: Лев Яшин — в воспоминаниях внука Василия Фролова

Лев Яшин — единственный в истории вратарь, ставший обладателем «Золотого мяча». В течение всей жизни он был верен одному клубу — московскому «Динамо», с которым пять раз становился чемпионом СССР. В составе сборной Яшин выигрывал Олимпиаду и чемпионат Европы. RT побеседовал с внуком футболиста Василием Фроловым, футбольным тренером и основателем школы вратарей имени Льва Яшина, о его легендарном дедушке.

— Каким вы запомнили своего деда, Льва Яшина? Сколько вам было лет, когда его не стало?

— Мне было четыре года, когда он умер. В памяти остался один эпизод. Раннее утро. Я захожу в спальню квартиры на Соколе, где жил Лев Иванович, подхожу к кровати, в которой он лежит, а кровать мне по плечо. Дед приоткрывает одеяло. Я заныриваю к нему, как это обычно делают маленькие дети. У деда не было одной ноги (её пришлось ампутировать из-за гангрены в 1984 году. — RT). А я вообще не обращал на это внимания. Прижимаюсь к нему. И вот прошли годы, а я и сейчас помню, что я тогда ощущал, как мне было тепло и спокойно, какой восторг был, что я рядом с дедушкой лежу. Больше ничего, к сожалению, не помню.

— Как его жена, ваша бабушка, вспоминала о муже? Рассказывала, как они познакомились? Каким он был в зените славы?

— Валентина Тимофеевна была человеком советской формации, и об эмоциях она много не говорила. Знаю, что знакомство было самым обычным для того времени — на танцплощадке. Лев подошёл и пригласил её на танец.

Лев Иванович никогда не демонстрировал гордыню или надменность. Он был очень воспитанный человек.

И к славе Лев Яшин относился очень сдержанно. Сам подход в советское время был другим. Ведь слава тогда делилась на всех: на всю команду, в которой они играли, и на всю страну, за которую играли.

Такой у них был менталитет. Поэтому Лев Иванович не был человеком, который мог бы зазнаться или, как сейчас принято говорить, поймать звезду. Он выделялся своей скромностью, особенно в отношениях с окружавшими его людьми. И он себя не превозносил, и для него все были равны.

Председатель Совета Национальностей Верховного Совета СССР Р.Н. Нишанов (справа) вручает заслуженному мастеру спорта СССР Л.И. Яшину орден Ленина и золотую медаль «Серп и Молот» в связи с присвоением ему звания Герой Социалистического Труда

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© Олег Ласточкин

— Владимир Высоцкий посвятил Льву Яшину песню «Вратарь». Ситуация, описанная в ней, — противостояние вратаря и фотокорреспондентов за его спиной, — такое было в его вратарской практике?



— Думаю, что нет, это больше шуточная песня, каких много у Высоцкого, художественный вымысел. Вряд ли такое могло быть в действительности.

Когда футболист выходит играть, он входит в футбольное ядро. Всё вокруг пропадает, никого не существует — только игра и футболисты. На вратаря уровня Льва Ивановича не могли влиять корреспонденты, стоящие за его спиной.

— В песне есть фраза «Мы играли против ветра». Расскажите, насколько это важно для вратаря в футбольной практике?

— Существует много факторов: когда солнце светит в глаза, встречный ветер, который усиливает скорость мяча, меняет его траекторию, — всё это усложняет игру для вратаря.

Вратарь московской футбольной команды «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин в воротах

РИА Новости

© Александр Макаров

— Есть вратари, которые всё время кричат и постоянно на эмоциях, а есть с таким выражением лица, за которым никаких эмоций не разглядеть. Каким был Лев Яшин?

— К сожалению, очень мало игр с его участием сохранилось в записи целиком. По фрагментам судить очень сложно, нужно видеть весь матч. Но из тех, что я видел с первой до последней минуты, я бы отнёс его совсем к другому, третьему типу.

Лев Яшин наслаждался игрой. Он был из тех футболистов, которые, выходя на поле, получают удовольствие от каждого момента матча, испытывают восторг от каждой минуты.

Конечно, иногда ему приходилось повышать голос на защитников, но только потому, что они находились далеко. Иногда есть моменты, где он эмоционально переживает неудачи, ошибки. И это нормально, так играет живой человек. Но ни агрессии, ни, наоборот, безразличия у Льва Ивановича не было. Он всегда находился где-то посередине.

Лев Яшин на отдыхе в Крыму. 1966 год.

© Из личного архива Александра Гурнова

— В карьере Льва Яшина был только один клуб. Последний раз «Динамо» становилось чемпионом в 1976 году. Как вы считаете, это было связано с его уходом?

— После Льва Ивановича в «Динамо» было достаточное количество очень сильных вратарей, которые здорово выступали, играли в сборной нашей страны. Но любой клуб — это не только футболисты, которые играют. Это ещё и тренеры, и менеджмент, и финансовая составляющая, и отношение к клубу. Словом, это совокупность огромного количества факторов, которые влияют на успешность игры команды и в своём внутреннем чемпионате, и на международной арене.

Так складывались факторы, что «Динамо» никак не удавалось стать чемпионом. При этом клуб всегда занимал ведущую роль в чемпионате.

— Можно ли сказать, что костяк сборной Советского Союза в то время составляли игроки «Динамо», включая Льва Яшина?

— Лев Иванович достаточно продолжительный период играл в сборной СССР по футболу: начиная с 1954 года и до 1968-го. За это время там не одно поколение футболистов сменилось. Поначалу — да, было много динамовцев, до 1958—1959-го. Дальше уже из разных команд собирали игроков.

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© Jean-Yves Ruszniewski / TempSport / Corbis / VCG

— Лев Яшин назван лучшим вратарём ХХ века. По каким критериям был выбран именно он?

— Это голосование большого количества футбольных специалистов. Принимали решение понимающие в футболе люди. Я считаю, это самый сильный приз среди футболистов. Индивидуальный — так точно. Намного сильнее, чем «Золотой мяч», который он тоже получил.

«Всю жизнь провёл в футболе»

— Теперь уже как опытный тренер скажите, какую комбинацию черт характера и навыков надо иметь, чтобы из воспитанника получился хороший вратарь?

— Я считаю, что хороший вратарь — это прежде всего интуиция, которая складывается из двух факторов: реакция перцепции и реакция антиципации. Эти две вещи можно оттачивать на тренировках, получать из опыта игр. Чем выше у вратаря натренированность, насмотренность в совокупности с опытом, который помогает тебе предугадать развитие любого эпизода, тем выше твой уровень как спортсмена.

Правнук вратаря Льва Яшина Лев Фролов (в центре на первом плане) делает первый удар по мячу в матче 13-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между «Динамо» и «Краснодаром». Справа налево: дочь и внук вратаря Льва Яшина Ирина и Василий Фроловы

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© Владимир Федоренко

— Вы в память о деде выбрали футбол и решили стать вратарём?

— В спорт меня отдали родители. Не дам точную цифру, но мне думается, что 98% детей не выбирают сами вид спорта, которым они хотели бы заниматься. И я не исключение. Меня отвели в спортивную школу, которая была ближе к дому. Кстати, это было не «Динамо», а «Торпедо». Уже позднее я перешёл в «Динамо». Я всю жизнь провёл в футболе: с семи лет начал тренироваться, с девяти лет играл на позиции вратаря.

— В спорте всегда есть состязательная составляющая. Было у вас желание стать как Лев Яшин, догнать и перегнать его?

— Догнать и перегнать, наверное, не те слова. Точнее будет сказать, что на меня давила ответственность того, что у меня дед — великий вратарь и я не могу подвести его своей игрой. Я часто выходил на матч с мыслями, что сегодня нельзя ошибаться — не потому, что я играю за себя и за команду, а потому, что у меня такой великий дед. Всегда было волнение. А после ошибок — очень сильные переживания, связанные с тем, что я подвёл Льва Ивановича.

Внук Льва Яшина Василий Фролов на премьере фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

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© Александр Вильф

— Именно этот груз ответственности стал причиной того, что вы выбрали тренерскую работу?

— Достаточно рано, в 22 года, я завершил карьеру. И, честно говоря, камень с души упал. Потому что это была очень тяжёлая психологическая нагрузка. Но я остался в футболе. Небольшой промежуток времени был футбольным арбитром. Шесть лет работал тренером вратарей в академии «Динамо». Позже мне захотелось расширить то, чем я занимаюсь. И я создал собственную Школу вратарей имени Льва Яшина, в которой стараюсь дать максимум навыков во всех возможных направлениях. Всё, что может быть связано с вратарями, у нас в школе присутствует.

— Как происходит набор в Школу вратарей имени Льва Яшина?

— Мы берём всех желающих, кто хочет попробовать себя в качестве вратаря или повысить свою квалификацию. Мы не стоим на месте, постоянно внедряем современные технологии, стараемся удивлять тех, кто приходит к нам.

Сейчас мы будем вводить такую историю, как «Яшин челлендж-тест». Это будет одновременно и соревнование, и тестирование вратарей. У нас есть специальные приборы для измерения скорости реакции, мощности прыжка и т. д.

Есть у нас такой тип тренировки, как цветные кнопки. На определённом расстоянии от ворот загораются кнопки разных цветов, и вратарю надо как можно быстрее добраться к нужному цвету, коснуться мяча и вратарским перемещением вернуться к воротам. Чем быстрее и технически правильнее он это делает, тем лучше вратарь на данный момент.

— Перед чемпионатом мира по футболу, который проходил в России в 2018 году, на экранах появился рекламный ролик с вами: «Я не Лев Яшин, я Василий Фролов». Этот слоган был вашей идеей?

— Финальную фразу придумал я. Всё остальное — магия кино. Серию спортивных роликов снимал один московский банк. Мне был интересен опыт съёмок, хотелось попробовать, что это такое.

— Что вы думаете о возможном чемпионстве «Динамо» в этом году?

— Команда в этом году очень здорово играет относительно того состава и тех финансовых возможностей, которые у клуба есть. «Динамо» в этом году наконец-то везёт по многим факторам. В других сезонах как раз наоборот происходило, клубу не везло. Поэтому я могу желать «Динамо» только чемпионства и с нетерпением жду оставшейся игры. Ложусь спать и стараюсь для себя визуализировать чемпионство клуба в мыслях. А уж как произойдёт, так произойдёт. Я на это никак повлиять не могу.