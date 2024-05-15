«Все ведут себя тихо»: кому уходит прибыль от продаж в России товаров с украинскими корнями

Украинские бизнесмены сохранили лазейки, позволяющие им зарабатывать в РФ. На российских прилавках можно увидеть немало брендов, которые когда-то были зарегистрированы на украинские компании. Деньги за пользование товарными знаками уходят в офшоры.

Традиционно Россия была одним из наиболее привлекательных рынков для украинского бизнеса. Даже закрытые с начала СВО границы не поставили крест на взаимовыгодных отношениях. И хотя логистика многократно затруднилась, украинские предприниматели продолжают получать прибыль, например, за счёт интеллектуальной собственности.

Украинцы на данный момент владеют сотнями популярных брендов, производство которых налажено в России. При этом деньги за пользование товарными знаками уходят в офшоры и приносят прибыль настоящим владельцам.

«В России украинский бизнес регистрировал почти 900 товарных знаков. В самых разных областях. Часть из них, конечно, были брошены, но часть удалось хорошо спрятать, так что настоящего хозяина уже невозможно отследить», — рассказывает RT президент «Первой патентной компании» Анатолий Аронов.

Как отмечает Аронов, если после «майдана» был период патентных войн — «стороны пытались отжимать патентные знаки и откровенно троллили друг друга», то теперь наступило затишье. «Почти все ведут себя тихо. Никто не высовывается», — замечает эксперт.

Узнаваемый дизайн

Наиболее заметно перераспределение известных брендов на алкогольном рынке, где крутятся огромные деньги. Например, компании Global Spirits принадлежат такие популярные марки водки, как «Хортиця» и «Мороша».

Хозяин водочной корпорации Юрий Черняк сейчас в России внесён в списки террористов и заочно арестован. По версии следствия, он передал на нужды ВСУ порядка 500 млн рублей, полученных как раз от продажи водки.

При этом продукцию украинского олигарха всё ещё можно видеть на российских прилавках. Черняк до сих пор остаётся конечным собственником водочных брендов «Хортиця», «Мороша», «Русский Север» и ряда других. Дело в том, что компания Global Spirits ещё в 2009 году перевела свою интеллектуальную собственность в офшор «ГСХ Трейдмаркс Лимитед».

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Юрий Черняк в 2022 году выступил с заявлением, что отзывает лицензию у российских заводов на производство алкогольной продукции. После этого в мае 2022 года лицензию на использование всех брендов российскими производителями разорвали по взаимному согласию сторон.

В 2022 году все предприятия, которые связывали с Global Spirits, переписали на Александра Беспалова. Прошлым летом Беспалова арестовали по подозрению в даче взятки. По сообщениям СМИ, он за десять тысяч долларов помог сыну директора своего завода «Родник и К» Андрея Лазутина избежать призыва в армию.

Когда Беспалов уже был под арестом, в апреле 2024 года одна из принадлежащих ему компаний — «Традиции успеха» — подала заявку на регистрацию целого ряда товарных знаков, идентичных тем, которые входят в пакет «ГСХ Трейдмаркс Лимитед»: «Шустов», «Мороша», «Хортиця». Также регистрируют товарный знак «Хорта» — под таким брендом недавно стали продавать водку «Хортиця», сохранив узнаваемый дизайн.

Как говорит руководитель компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков, эти товарные знаки слишком похожи друг на друга, поэтому при желании такую регистрацию легко сорвать, подав соответствующую жалобу, или оспорить в дальнейшем в суде. «Я не исключаю, что подобные изменения могут делаться с негласного разрешения правообладателя», — отмечает Зуйков.

Старая практика

Схожая ситуация сложилась с алкогольными напитками «Перепёлка», «Цельсий», «Хлебная половинка».

Эти товарные знаки, по данным базы «СПАРК-Интерфакс», сейчас записаны на офшорное предприятие «Динанзи Энтерпрайсес Лимитед». Предыдущим собственником марок была «Национальна горилчана компания». Это украинское предприятие, входящее в корпорацию Bayadera Group.

При этом, например, права на водку «Перепёлка» Bayadera Group передала «Динанзи» только летом 2023 года. Bayadera group, в свою очередь, значилась собственником ОАО «Великоустюгский ликёро-водочный завод» (ВУЛВЗ), который эту водку разливает.

В 2018 году глава компании Bayadera Group Анатолий Корчинский заявил, что завод продан и у компании больше нет производства в России. Так ли это, отследить довольно сложно — данные о совладельцах сейчас закрыты. При этом лицензионное соглашение об использовании торговых знаков, по данным базы «СПАРК-Интерфакс», актуально до сих пор.

Как пояснил Сергей Зуйков, перевод товарных знаков в отдельные офшоры — старая и довольно распространённая практика. «Это позволяет не только дополнительно скрыть собственника. Этим пользовались и просто для оптимизации налогообложения, поскольку оплату за лицензию фиксировали по части расходов», — поясняет RT эксперт.

В ВУЛВЗ оперативно ответить на запрос RT и прокомментировать ситуацию не смогли.

Nemiroff — единственный из крупных украинских производителей, который действительно отозвал лицензию на свою продукцию. Напиток давно разливало по лицензии в России ООО «Объединённые пензенские водочные заводы». После отзыва лицензии ОПВЗ продолжили розлив, а водка не исчезла с прилавков.

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В июне прошлого года Nemiroff подал иск в Арбитражный суд Пензенской области, в котором потребовал от ОПВЗ прекратить использовать их бренды при производстве и продаже алкогольных напитков. Также истец попросил признать такие действия ответчика, совершённые после февраля 2022 года, нарушением своих прав.

Процесс продолжается до сих пор, и сейчас по ходатайству ответчика он переведён в закрытый режим.

«Как правило, это показывает, что могут вестись какие-то тайные переговоры, ищется компромисс. Если бы их не было, давно было бы решение суда», — считает Зуйков.

RT обратился за комментарием в ОПВЗ, но там говорить на тему судебного процесса отказались.

Личный бренд Кличко

Утратил права на товарный знак «Теленеделя», под которым выходит популярный журнал, харьковский медиамагнат Борис Ложкин — основатель «Украинского медиахолдинга» и бывший помощник Петра Порошенко.

До 2017 года в России товарный знак «Теленеделя» был оформлен лично на Ложкина, но затем его действие прекратилось, и продлевать сроки не стали. Издание, посвящённое новинкам ТВ и пикантным историям из жизни звёзд, до сих пор выходит по обе стороны границы, однако юридически российская и харьковская редакции теперь никак не связаны.

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Любопытно, что в то время, когда крупные украинские бизнесмены уже начали прятать свои российские активы, экс-боксёр и брат мэра Киева Владимир Кличко стал регистрировать в РФ товарные знаки «Кличко» в разном дизайне.

Он застолбил огромное количество классов — от ветеринарных услуг, образования и деятельности гостиниц до пива. При этом целый ряд заявок были поданы в 2017 году, и защита на эти знаки действует до 2027 года.

Как отмечает Анатолий Аронов, Кличко мог не иметь серьёзных планов, но не исключал возможности, что сможет заработать на своём имени и в России.

«У него запатентовано много знаков, почти по всем классам. Видно, что сделал это про запас, как многие известные люди, которые после окончания своей карьеры думают, как заработать на имени. То есть он до сих пор не исключает возможности выпустить в России, условно говоря, собачий корм или туалетную воду», — отметил эксперт.