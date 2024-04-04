«Неонацизм на Украине развивался не один год»: в России начался суд над главарём и членами неонацистской группировки С14

В Москве начались судебные слушания по делу участников украинских неонацистских группировок. Одним из заочно обвиняемых стал лидер запрещённой террористической организации «СИЧ-С14»* Евгений Карась, которого подозревали в том числе в убийстве журналиста Олеся Бузины. Текущее дело рассматривается в связи с нападением на Российский центр науки и культуры в Киеве в феврале 2018 года. Тогда неонацисты разгромили здание, пока там находились дети, которые пришли на занятия, и осквернили российский триколор.

Мосгорсуд начал рассматривать уголовное дело о нападении украинских неонацистов на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году. Фигурантами по делу проходят семь участников радикальных националистических группировок, в том числе «СИЧ-С14»* и «Правого сектора»**. Они обвиняются в надругательстве над флагом России (ст. 329 УК РФ) и нападении на учреждения, которые пользуются международной защитой, в целях провокации войны (ч. 2 ст. 360 УК РФ). По этим статьям участникам дела грозит до 20 лет лишения свободы. По данным RT, всех фигурантов дела судят заочно.

Несколько десятков украинских неонацистов ворвались в Российский центр науки и культуры в Киеве в феврале 2018 года, скандируя лозунги ОУН-УПА*** «Слава Украине! Героям слава!». В тот момент в здании находились около ста посетителей, в том числе дети, которые пришли туда на еженедельные занятия. Сотрудники центра смогли увести их в безопасное место, пока радикалы разгуливали по зданию, крушили выставочную экспозицию и писали на стенах «Смерть России», «Геть ФСБ», «Это вам за Крым».

После этого участники нападения сожгли российский триколор, который нашли в центре, а украинский флаг забрали с собой. Свои действия радикалы снимали на видео и заявляли, что делают это, потому что в центре якобы «засели агенты ФСБ», а сотрудники помогают «вербовать украинских детей».

Как сообщали работники центра, нападавшие громили здание около часа. Украинские полицейские, которые прибыли на место, никого не задерживали и не препятствовали радикалам.

Российское следствие установило, что активными участниками нападения были члены неонацистской группировки С14 и её лидер Евгений Карась, который уже более десяти лет занимается распространением на Украине радикальных националистических взглядов.

«На Украине не видят в этом никакого преступления»

Группировка С14 была создана на Украине в 2009 году как молодёжное крыло националистической политической партии «Свобода» Олега Тягнибока. После 2014-го и участия в «майдане» члены группировки «прославились» нападениями на неугодных им журналистов и политиков, а также розыском пророссийски настроенных граждан.

В феврале 2014 года неонацисты под предводительством Карася захватили Киевскую городскую администрацию. Причём позже его соратники обвинили Карася в том, что во время столкновений с полицией на Майдане тот «приказал своей сотне бежать и прятаться в канадском консульств».

После начала войны в Донбассе Карась стал активным участником так называемой антитеррористической операции. В 2015 году его подозревали в убийстве украинского журналиста Олеся Бузины, который был застрелен у подъезда своего дома в Киеве.

В рамках расследования были задержаны двое подозреваемых — националистыДенис Полищук и Андрей Медведько. Последний вместе с Карасём был одним из создателей С14, кроме того, они вместе участвовали в АТО в составе батальона МВД «Киев-2». Изначально полиция сообщала о задержании троих подозреваемых, но имя ещё одного фигуранта так и не было раскрыто. По информации СМИ, им был именно Евгений Карась, которого вскоре полиция отпустила.

Сам радикал не раз хвастался связями со Службой безопасности Украины, от которой он, по его словам, получал информацию о «сепаратистах», а также прямые просьбы помочь с «усмирением неугодных граждан». Так, в 2017-м Карась заявил, что СБУ регулярно передаёт С14 и другим неонацистским группировкам данные о предстоящих пророссийских мероприятиях.

Спустя два года информацию о том, что украинские спецслужбы сотрудничают с правыми радикалами, подтвердили и в МВД Украины.

«Мы неожиданно для себя зафиксировали сотрудничество Службы безопасности и ультраправых радикалов из С14. Прикрываясь правильными лозунгами... в определённой связке с работниками СБУ С14 реализовывала очень неблаговидные дела», — заявил тогдашний глава ведомства Арсен Аваков.

Последние несколько лет Евгений Карась, по его собственным заявлениям, служит в украинской армии на должности замкомандира 14-го отдельного полка ВСУ, активно ведёт сборы на нужды подразделения.

Между тем, участники группировки С14 проходят фигурантами и по другим уголовным делам в России. Так, 4 апреля стало известно, что Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону вынес приговор диверсантке Маргарите Харенко, которая с осени 2022 года состояла в террористической организации С14.

Как сообщили RT в пресс-службе суда, женщина собирала информацию о передвижениях российской армии. Кроме того, она вместе с сообщником установила бомбу под автомобиль мужчины, которого посчитала военнослужащим РФ. В результате подрыва машины в декабре 2022-го пострадавший выжил, но получил серьёзные травмы.

Суд приговорил Харенко к 20 годам колонии общего режима, а её подельника Сергея Авраменко — к 16 годам колонии строгого режима.

Полковник полиции в отставке и бывший начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД Нижегородской области (центр «Э») Алексей Трифонов отмечает, что сейчас проведение судебных процессов на Украине над активными участниками неонацистских группировок невозможны по идеологическим причинам.

«Их судят не на Украине, а в России — и это в очередной раз говорит о том, что весь этот неонацизм на Украине развивался не один год и ему потворствовали. Конечно, такие «акции» проводились даже не просто с молчаливого согласия, а по согласованию с украинскими спецслужбами. На Украине они так и останутся без ответа, потому что там не видят в этом никакого преступления. Ни в самом неонацизме и фашизме, ни в прямых действиях этих людей против российских символов. Для них это обычная бытовая ситуация, которая там на каждом шагу», — отметил собеседник RT.

* «СИЧ-С14» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 08.09.2022.



** «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).



*** Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).