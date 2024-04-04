В Ростове-на-Дону осудили украинских боевиков, устроивших теракт в Мелитополе

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону вынес приговоры украинским диверсантам за совершение теракта и участие в террористическом сообществе, сообщают представители суда.

Как установило следствие, в 2022 году подсудимые Маргарита Харенко и Сергей Авраменко связались с агентами украинских спецслужб и вступили в состав террористического сообщества: наблюдали за передвижением войск ВС России и передавали эту информацию СБУ.

С мая по декабрь 2022 года, работая в спортивной организации, Харенко и Авраменко собирали информацию о посетителях спортзала. Под машиной одного из гостей, которого они посчитали военнослужащим ВС России, осуждённые установили бомбу.

23 декабря 2022 года соучастники осуждённых подорвали машину, в результате потерпевший получил тяжелые ранения.

Харенко также принимала участие в деятельности запрещённой экстремистской неонацистской организации «СИЧ-С14»*, которая была создана на Украине в 2008 году.

«В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы на срок: Харенко — 20 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима; Авраменко — 16 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме», — сообщили в пресс-службе суда.

Ранее RT сообщал, что житель Мелитополя предстанет перед судом по статье о возбуждении ненависти.



* «СИЧ-С14» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 08.09.2022.