Житель Мелитополя предстанет перед судом по статье о возбуждении ненависти
01 апреля 2024

Житель Мелитополя предстанет перед судом по статье о возбуждении ненависти

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Суд Запорожской области рассмотрит уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Мелитополя, обвиняемого в возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства, сообщает СК России.

«В 2022 году обвиняемый в Telegram-канале, находящемся в открытом доступе для неограниченного круга лиц, размещал комментарии в виде текстовых сообщений, содержащих признаки унижения человеческого достоинства к российским гражданам, сопряжённых с угрозой применения насилия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК России (возбуждение ненависти или вражды, совершенные с угрозой применения насилия).

В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину. СК передал уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в суд для его рассмотрения.

Ранее RT сообщал, что жительницу Бердянска осудили на семь лет колонии за участие в подготовке теракта.