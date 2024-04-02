«Если придётся снова идти на Берлин, я хочу быть первым»: получивший паспорт РФ немец рассказал о жизни в России

Уроженец Германии Свен Марко Марио Кун, недавно получивший российский паспорт, шёл к этому 20 лет. Друзья и знакомые называют его «истинным немцем с русской душой». Мужчина рассказал RT, как складывалась его жизнь в России, как он учил русский язык и почему начал помогать участникам СВО.

Свен Марко Марио Кун переехал из Германии в Россию 20 лет назад — к любимой девушке, с которой он познакомился в Египте, пока работал шеф-аниматором в одной из гостиниц. У пары родилась дочь. Поначалу Свен бывал в Москве короткими наездами, которые становились всё более долгими, и в 2004 году он перебрался в Россию насовсем. В октябре 2023 года Кун получил вид на жительство в РФ за оказание помощи участникам специальной военной операции, а в декабре — паспорт гражданина РФ.

— Думали ли вы когда-то о том, чтобы переехать в Россию? Или просто обстоятельства так сложились?

— Нет, не думал. Да и в целом в тот период жизни в Египте единственное, что я помнил о России, — это слова прабабушки. Она всегда говорила, что мы должны уважать русских-советских, потому что они нас освободили от фашизма. Но после того как у меня начался роман с россиянкой, я начал всё больше интересоваться её родной страной. До тех пор Россия для меня была всего лишь огромной, но всё-таки неизвестной точкой на карте мира.

— Помните свои первые впечатления от приезда в Москву?

— Конечно! Меня встретили в аэропорту Домодедово, мы долго ехали по МКАД. Тогда я сразу отметил масштаб всего, что я вижу. Всё огромное.

Меня везде с первого дня принимали как своего, поэтому я никогда не чувствовал себя здесь чужим. И главное чувство, которое я тогда испытал, можно сформулировать как «Наконец-то я там, где должен быть».

«Это была моя мечта»

— Как складывалась ваша жизнь дальше?

— Я много где работал первое время: диджеем в ночных клубах, делал разные шоу. Потом устроился преподавателем немецкого и английского в Международную школу иностранных языков, где работаю по сей день. Русский язык при этом учил самостоятельно. К тому моменту я разошёлся с матерью моей дочери, познакомился с другой женщиной и переехал в Красногорск.

— Как учили русский язык?

— Первые два года я общался с переводчиком, потом, что называется, на ходу стал учить русский. Начинал с рекламы, которую я читал и спрашивал у русскоязычных друзей, как это переводится. Я никогда не был ни на каких курсах, выучился сам постепенно. Говорю и понимаю хорошо, письмо даётся тяжелее. Но я всё равно получил сертификат носителя русского языка. Это также требовалось для подачи документов на гражданство.

© Фото из личного архива

— Вы получили российский паспорт только в конце прошлого года. Почему так долго?

— Сразу скажу, что я не люблю никакую бумажную волокиту, очереди и прочее. Первое время я был здесь по визе, потом сделал РВП, а после и ВНЖ. Пять лет назад вышел закон, что для получивших ВНЖ он продлевается бессрочно. К сожалению, я под действие нового закона не подпал из-за срока окончания моего вида на жительство. Пришлось получать его заново. Были разные сложности, но в итоге в октябре 2023 года мне сделали ВНЖ, а в декабре выдали уже российский паспорт. Я даже официально сделал у нотариуса бумагу, что откажусь от немецкого гражданства, только дайте мне российское. Это была моя мечта — стать гражданином России.

— Вы увлекаетесь ездой на мотоцикле и сейчас возглавляете международное отделение «Ночных волков». Как познакомились с ними?

— Это было около десяти лет назад. Одно время я вёл передачу «Всё по-немецки» на радио «Мегаполис FM». Потом эту программу передали другой радиостанции, где одна из ведущих была знакома с Хирургом. Она меня как-то позвала на мероприятие, где я познакомился с ним уже лично. И вот так, через череду разных мероприятий, я попал в клуб «Ночные волки».

© Фото из личного архива

У них я нашёл самое главное, что никогда не мог найти у других, — настоящее братство, где люди думают и чувствуют, как я. Меня сразу приняли как своего, за что я очень благодарен. На Западе любят выставлять «волков» экстремистами и террористами, но на самом деле это абсолютно нормальные русские люди со своими идеями, идеологией и верой. Для меня большая честь быть с ними и помогать.

«Русские — совестливый народ»

— Как вы восприняли новости 24 февраля 2022 года?

— До этого момента я постоянно думал: «Почему Россия ничего не делает?» Конечно, я поддержал решение президента РФ.

© Фото из личного архива

— Какое отношение к Западу у вас сейчас? К Германии в частности?

— Когда-то я был зол за такое отношение к России. Как же так получалось, что там не видят и не понимают очевидного?! А потом я просто устал переживать за них.

Я болею за Россию и Донбасс. Германия для меня абсолютно мёртвая страна, как и весь Запад. Они зомби. Я всегда всем повторяю, что если придётся снова в танке идти на Берлин, то я хочу быть первым.

— Когда вы в первый раз побывали в Донбассе?

— Это было два года назад, летом, после начала спецоперации. Как раз тогда я завёл свой канал в Telegram и начал воевать на информационном фронте. Ездил в Мелитополь, Мариуполь и Донецк, там много общался с людьми. Именно тогда я ощутил всё горе Донбасса на себе. В ту поездку я познакомился с командиром бригады «Пятнашка», делал интервью с бойцами, жил у них на базе.

© Фото из личного архива

Я много чего видел, что даже не мог себе представить. Например, общался с людьми, которые жили в подвалах. Как-то раз спросил у человека, что бы он хотел сказать европейцам. А он мне ответил: «Ничего. Мы просто их жалеем». Помню, что сильно разозлился: не понимал, как можно жалеть людей, которые плюнули всем дончанам в лицо и которые ничему не верят. А человек мне пояснил, что дома можно отстроить, а вот если мозг болен, то здесь уже ничего не сделаешь. С тех пор я регулярно езжу за ленточку с гуманитарной помощью, рассказываю подписчикам из разных стран мира, что происходит.

— Что вам в России и русских нравится больше всего?

— Я больше нигде в мире не встречал такого же отношения к себе, какое увидел здесь. Всё очень душевно и честно. Русские — совестливый народ. Вся ваша культура и религия — про совесть. Это слово даже закреплено у вас в Конституции. Я такого больше нигде не видел. А на Западе все врут постоянно, и люди в это верят. И вот это абсолютно бессовестно.