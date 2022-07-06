МВД помогает австралийской семье Хэйр стать гражданами России

Родители Сабрины Хэйр, обратившейся в прошлом году в проект «Не один на один», получат разрешения на временное проживание без учёта квоты. В этом им посодействует МВД России. Ранее Сабрина сообщила, что у её родителей отказываются принимать заявления на РВП по квоте, так как они граждане «недружественной страны». RT направил запрос в миграционное ведомство, где пояснили, что супругам Хэйр квота не требуется, а также пообещали помочь с подачей заявлений о выдаче разрешительных документов.

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Глава многодетной австралийской семьи Джон Хэйр и его супруга Эвелин в скором времени смогут подать заявления на получение разрешений на временное проживание. Ранее в совместный проект RT и МВД «Не один на один» обратилась их дочь Сабрина. По её словам, изначально на приёме в местном миграционном ведомстве семье сообщили, что, так как Австралия является недружественной страной, у её родителей нет оснований для подачи заявлений на РВП.

«В мае, находясь на Алтае, мы обратились с запросом о подаче заявлений на РВП, но нам сказали, что из-за того, что Австралия является недружественной страной, у моих родителей нет оснований получить РВП, — объясняет Сабрина. — Сейчас с нами связались представители миграционного ведомства, мы вместе работаем над заявлениями моих родителей».

Будет оказано содействие

Как пояснили RT в МВД, Джон и Эвелин Хэйр имеют право подать документы на получение ВНЖ, минуя стадию оформления РВП. Кроме того, они также могут сделать РВП без учёта квоты, будучи высококвалифицированными специалистами.

«ВНЖ в Российской Федерации без получения РВП выдаётся на срок действия трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), заключенного с высококвалифицированным специалистом и оформленного в соответствии с законодательством РФ. РВП в РФ выдаётся на три года и продлению не подлежит, — комментируют в пресс-службе. — Для получения РВП и ВНЖ заявителям наряду с другими документами необходимо предоставить справки об отсутствии судимости».

В МВД также отметили, что для решения вопроса и предварительной проверки имеющихся у супругов Хэйр документов они были приглашены в МП МО МВД России «Белокурихинский». Однако на приём они не явились, так как находились в Новосибирской области у своих детей.

«Адвокату семьи Хэйр Беслангурову Тимуру в ходе телефонного разговора был разъяснен порядок подачи заявлений о выдаче разрешительных документов. При необходимости после получения указанных справок Д. Хэйру и его супруге будет оказано возможное содействие при подаче заявлений о выдаче разрешительных документов в Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Закрепиться в России

В беседе с RT Тимур Беслангуров объяснил, что Хэйры решили получать РВП, так как ВНЖ в статусе высококвалифицированных специалистов не является бессрочным и действует, пока есть разрешение на работу. К тому же высококвалифицированный специалист (ВКС) должен получать ежемесячную зарплату в размере 166,6 тыс. рублей.

«Семья хочет закрепиться в России на постоянной основе, — рассказывает адвокат. — Если Джон и Эвелин получат ВНЖ как ВКС, им нужно будет ежемесячно получать зарплату в 166,6 тыс. рублей и платить налоги около 26 тыс. По закону вне зависимости от региона ВКС должен иметь доход в размере 2 млн рублей в год. Исключения есть только для Сколкова и схожих мест. Сейчас они уже ежемесячно отчисляют в бюджет 22 тыс. рублей. При этом данный статус им ничего не даст, поэтому было принято решение получать РВП, а затем через восемь месяцев — бессрочный ВНЖ. Сейчас мы ждём апостилированных справок о несудимости. С нами уже созвонились из МВД и сказали, что помогут Джону и Эвелин подать заявления на РВП без квоты, будучи ВКС. Огромное за это спасибо».

В свою очередь, Сабрина вместе с братом и сестрой уже собирают документы на оформление видов на жительство. По словам девушки, скоро они будут сдавать экзамен по русскому языку.

«У нас всё хорошо. Мы надеемся, что, как только получим документы, купим землю на Алтае и построим дом», — делится планами Сабрина.

Многодетная семья Хэйр из Австралии обратилась в проект «Не один на один» в мае прошлого года после того, как на протяжении двух лет безуспешно пыталась получить российское гражданство.

Как ранее рассказывала RT младшая дочь Хэйров Сабрина, её семья приняла решение о переезде в Новосибирск после того, как на их родине провели либеральные реформы, в том числе легализовали однополые браки. Россия привлекла австралийцев «глубокими культурными и консервативными ценностями». Однако с приобретением российского гражданства ничего не получалось. Девушка даже записала обращение к президенту России Владимиру Путину на русском языке с просьбой помочь ей и её родственникам стать гражданами РФ.

После запроса RT в МВД ведомство подтвердило готовность оказать всю необходимую помощь в оформлении документов. Так, в ноябре прошлого года благодаря содействию миграционного управления Сабрина, её брат Джоаш, сестра Анюта, а также муж и ребёнок Анюты в рамках квоты получили РВП.