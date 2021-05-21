МВД готово оказать многодетной австралийской семье содействие в оформлении РВП

Многодетная семья Хэйр из Австралии переехала жить в Россию после того, как в их стране стали проводиться некоторые либеральные правовые реформы, среди которых легализация однополых браков. Уже два года они живут в Новосибирске, учат русский язык, мечтают получить российское гражданство и заниматься фермерством на Алтае. Однако оформить разрешительные документы у них не получается. В июле у всех членов семьи заканчиваются сроки действия виз и им придётся уехать из страны. Младшая дочь Сабрина записала видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором просит помочь им остаться жить в России. RT направил запрос в МВД РФ с просьбой оказать содействие семье Хэйр в получении гражданства.

© Фото из личного архива

Гражданка Австралии 25-летняя Сабрина Хэйр обратилась в проект «Не один на один» с просьбой помочь её семье получить российское гражданство. Девушка рассказала, что переехала вместе с родственниками в город Новосибирск два года назад. По её словам, решение покинуть Австралию было продиктовано недавними либеральными правовыми реформами, проведёнными в стране, в том числе легализацией в 2017 году однополых браков.

«Мы христианская многодетная фермерская семья. И решили, что не хотим растить своих детей в такой стране, — объясняет Сабрина. — Это не первый наш приезд в Россию: нас здесь привлекли глубокие культурные и консервативные ценности».

Родители Сабрины, 50-летние Джон и Эвелин Хэйр, родились и постоянно жили в городе Перт на юго-западе Австралии. Кроме Сабрины, у супругов ещё двое детей: 28-летняя Анюта и 26-летний Джоаш. Старшая дочь замужем, у них двое детей и в июне они ожидают третьего ребёнка.

© Фото из личного архива

Последние 12 лет до переезда в Россию семья проживала на ферме в деревне Кенденап в Западной Австралии. Хозяйство располагалось на 15 гектарах. Хэйры занимались разведением коров, овец и кур.

«В той части Австралии, где мы жили, трудно зарабатывать фермерством, если у тебя не так много земли, поэтому мы искали подработки, — вспоминает Сабрина. — Мужчины в семье устроились строителями в одну из местных компаний, а я работала почтовым менеджером».

Образование все дети получали на дому. Но Сабрина полтора года училась на заочном отделении Австралийского государственного университета имени Чарльза Дарвина на медицинском факультете по специальности акушер.

Изучаем русский язык и культуру

В первый раз семья приехала в Россию в 2013 году, чтобы помочь своим русским друзьям со строительством дома. Двумя годами ранее отец семейства Джон приезжал в Россию как турист. В 2019 году вся семья перебралась в Новосибирск.

© Фото из личного архива

«В 2019 году мы всей семьёй побывали на Алтае и были очень впечатлены качеством земли и красотой края, — рассказывает RT Сабрина. — Уже два года мы живём в Новосибирске по студенческим визам, изучаем русский язык в языковой школе. Это удобный для проживания город. Здесь дружелюбные люди и у нас много друзей. Но мы бы хотели переехать на Алтай и открыть там фермерское хозяйство, чтобы производить экологически чистые продукты для россиян».

Сабрине, её брату, сестре и мужу, как иностранным студентам, не разрешается работать, поэтому пока они живут на средства, накопленные в Австралии.

«Не имея возможности работать, мы проводим время, изучая русский язык и культуру, выращивая еду на наших огородах, помогая нашим соседям и заводя дружбу с представителями русского народа, с которыми мы встречаемся», — говорит девушка.

Её родители, Джон и Эвелин, ещё до начала пандемии уехали в Австралию, чтобы продать там ферму и окончательно переехать в Россию, но после закрытия границ у них возникли проблемы с въездом в РФ.

По словам Сабрины, им пришлось лететь через Швейцарию в Белоруссию. Посольство в Минске выдало им деловые визы. Однако пограничная служба в одном из московских аэропортов признала их визы недействительными и не впустила в страну. Сейчас родители находятся в Турции.

Сабрина утверждает, что в связи с новыми изменениями в законе продлить учебные и студенческие визы нельзя. В июле заканчивается срок их действия, после чего семье придётся уехать из России. Девушка записала видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором просит помочь её семье остаться в России и получить гражданство.

Не обращались с заявлениями

RT направил запрос в МВД России с просьбой оказать содействие семье Хэйр с оформлением документов. В ведомстве отметили, что члены семьи не обращались в установленном порядке в территориальные органы МВД России с заявлениями о выдаче разрешительных документов (разрешения на работу, разрешения на временное проживание, вида на жительство).

«Для подачи заявки-анкеты Хэйр С. Д. и членам её семьи необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по предполагаемому месту временного проживания на территории Российской Федерации», — пояснили в ведомстве.

В МВД также подчеркнули, что существующая система последовательно приобретаемых миграционных статусов (РВП, ВНЖ) выстроена прежде всего как канал натурализации, рассчитанный на иностранных граждан, желающих проживать в России с целью приобретения гражданства РФ. Ведомство готово оказать содействие семье в оформлении документов.

© Фото из личного архива

По словам Сабрины, после начала пандемии их семье сообщили в Центре помощи мигрантам, что в 2020 году не будут открыты квоты на РВП для людей, не являющихся гражданами бывшего СССР.

«Мы обратились к юристу, пытаясь получить корпоративные визы в качестве альтернативного метода законного проживания и работы в России, но и эти попытки не увенчались успехом из-за осложнений, связанных с пандемией. Недавно мы вновь обратились в миграционное управление с заявлениями на квоту, но пока не получили ответ», — говорит Сабрина.

В ожидании решения

Как рассказал RT юрист Тимур Беслангуров, который сейчас работает с этой семьёй, Хэйры изначально рассматривали в качестве самого быстрого пути к гражданству вариант с принятием на работу Джона в качестве высококвалифицированного специалиста из списка квалифицированных должностей. Такие граждане имеют право на упрощённый порядок получения гражданства.

© Фото из личного архива

«Джон является фермером. В списке должностей квалифицированных специалистов есть три-четыре профессии из сферы сельского хозяйства, — комментирует Беслангуров. — Сейчас мы подали документы на оформление разрешения на работу на Джона и его супругу в качестве высококвалифицированных специалистов. Вместе с ними мы внесли в списки всех членов семьи как сопровождающих, чтобы им разрешили выезд-въезд и они смогли сделать трёхгодичные визы. Если Минсельхоз согласует включение членов семьи, то у Сабрины появится шанс подать документы сразу на вид на жительство. Затем пройти комиссию на носителя русского языка, и в случае положительного решения она сразу сможет подать документы на гражданство. А остальные родственники уже через неё будут оформлять гражданство в упрощённом порядке».

Однако, по словам Беслангурова, ситуация осложняется ещё и тем, что ребёнку, который должен родиться у Анюты в июне, для выезда из России и въезда в Австралию нужен австралийский паспорт. Документ будет оформляться не менее десяти месяцев, говорит юрист.

«Мать не может уехать из России и оставить здесь своего ребёнка. А чтобы его пустили в Австралию, нужен паспорт, — объясняет Беслангуров. — Для неё было бы актуально получение квоты, но заявление нужно подавать на Алтае, так как есть ограничение по региону. Если она подаст на квоту в Новосибирске, то и жить она должна здесь. До возвращения родителей в Россию семья не может переехать на Алтай, так как мы ждём согласования рабочих виз. В течение месяца этот вопрос должен быть решён».