Австралийским фермерам выдали РВП после запроса RT в МВД

Многодетная семья Хэйр из Австралии, два года назад переехавшая жить в Новосибирск, ещё на один шаг приблизилась к оформлению российских паспортов. На днях Хэйры получили разрешения на временное проживание по квоте. Через восемь месяцев они смогут подать документы на вид на жительство, а затем обратиться с заявлениями о приёме в гражданство РФ. До того как написать в проект «Не один на один», семья два года жила в России и безрезультатно пыталась оформить документы. После запроса RT в МВД Хэйров пригласили в местное миграционное управление и оказывают им содействие в получении российских паспортов.

© Фото из личного архива

МВД выдало разрешения на временное проживание (РВП) членам семьи Хэйр из Австралии, обратившимся в проект «Не один на один». Документы получили дети Джона и Эвелин Хэйр: Сабрина, Джоаш и Анюта, а также её муж и ребёнок.

«Мы очень рады, что получили документы. Как будто груз с плеч свалился. Старались, старались — и наконец-то получилось, — рассказывает Сабрина RT. — После публикации нас пригласили на приём в миграционное управление и посоветовали подать заявления на квоту. Мы их подали и получили положительный ответ через несколько недель. Затем мы поехали на ещё одну консультацию, где нам объяснили, какие документы нужно собрать, и ответили на наши вопросы. С нами также держали связь по телефону».

По словам юриста Тимура Беслангурова, который оказывает правовую помощь семье Хэйр, их процесс получения российского гражданства делится на два этапа. В рамках первого этапа дети Джона и Эвелин получают РВП и через восемь месяцев подают документы на вид на жительство (ВНЖ). Затем младшая дочь Сабрина, которая лучше других говорит по-русски, имеет право обратиться с заявлением о признании её носителем русского языка.

В этом статусе она в упрощённом порядке может приобрести российское гражданство.

«Родители Джон и Эвелин Хэйр сейчас имеют визы высококвалифицированных специалистов. Когда Сабрина получит российское гражданство, они подадут документы на ВНЖ как высококвалифицированные специалисты. Это будет где-то через год с небольшим, — объясняет Беслангуров. — Имея на руках ВНЖ, а также дочь — гражданку России, они также смогут подать на гражданство РФ в упрощённом порядке. Что касается возможности переезда из одного региона в другой и переноса их РВП из Новосибирска на Алтай, где они хотят жить, то это возможно, только если они построят там дом и будут иметь долю в жилом помещении. Или просто получат ВНЖ и тогда смогут выбирать место жительства в России без привязки к региону».

Сабрина рассказала RT, что сейчас она активно учит русский язык и через год будет готова пройти комиссию о признании носителем русского языка.

«Конечно, мы хотим сделать следующий шаг к российскому гражданству, как только мы сможем, поэтому выясняем сейчас, какие документы нам нужно собрать и какие требования выполнить. Мы всё ещё хотим переехать на Алтай, но пока также рассматриваем возможности работать в нашем регионе», — говорит девушка.

Впечатлились красотой Алтая

Ранее RT рассказывал, как семья Хэйр переехала в Новосибирск через два года после легализации в 2017 году в Австралии однополых браков. Будучи христианами, Хэйры не хотели растить своих детей в такой стране. Россия, по словам семьи Хэйр, привлекла их своими культурными и консервативными ценностями.

© Фото из личного архива

Хэйры родились и постоянно проживали в городе Перт на юго-западе Австралии, затем переехали на ферму в деревню Кенденап на западе страны, где занимались фермерством.

Впервые семья посетила Россию в 2013 году по приглашению друзей. Затем в 2019 году Хэйры побывали на Алтае.

По словам Сабрины, они остались под большим впечатлением от красоты края и решили остановиться жить рядом — в Новосибирске.

По студенческим визам Хэйры изучали русский язык, но работать не могли — жили на накопленные ранее средства.

До начала пандемии Джон и Эвелин уехали в Австралию, чтобы продать ферму и окончательно переехать жить в Россию, но после закрытия границ у них возникли проблемы с въездом в страну.

Хэйры прилетели в Белоруссию через Швейцарию и получили в Минске деловые визы, чтобы попасть в Россию, однако на границе их не пропустили из-за того, что визы оказались недействительными. Им пришлось улететь в Турцию и некоторое время провести там.

При этом у детей заканчивались студенческие визы и, как говорят Хэйры, продлить их из-за нововведений в законодательстве было нельзя. По их словам, заявления на приём документов на РВП по квоте у них также не принимали.

Как отмечает Сабрина, в центре помощи мигрантам ей пояснили, что в 2020 году не были открыты квоты для людей, не являющихся гражданами бывшего СССР.

Отчаявшись, девушка записала видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь её семье остаться в России и получить гражданство.

RT направил запрос в МВД России, после чего с Сабриной связались сотрудники миграционного ведомства и оказывают помощь в оформлении документов.