В Брянской области, возле границы с Украиной: что известно о задержании причастных к теракту в «Крокус Сити Холле»

Четверых подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной, сообщили в Следственном комитете России. Как доложил директор ФСБ Александр Бортников Владимиру Путину, всего задержаны 11 террористов, ведётся работа над выявлением их пособников. По последним данным, в результате теракта погибли 115 человек, установлена личность 41 из них. При этом в СК РФ констатировали, что число жертв теракта будет возрастать. Также зарегистрирован 121 пострадавший: 107 из них госпитализированы, ещё 14 получили амбулаторную помощь.

Участвовавшие в расстреле людей и поджоге «Крокус Сити Холла» террористы задержаны в Брянской области, недалеко от границы с Украиной, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«Спецслужбами и правоохранительными органами в Брянской области, недалеко от границы с Украиной, задержаны четверо подозреваемых из числа лиц, совершивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Следователи СКР приступили к работе с ними», — говорится в сообщении.

В СК России также рассказали, что продолжается осмотр помещений концертного зала и изъятие вещественных доказательств по мере расчистки экстренными службами завалов, изучаются записи с камер видеонаблюдения, начата работа с потерпевшими.

«Предварительные итоги осмотра помещений концертного зала свидетельствуют о том, что террористы при нападении использовали автоматическое оружие, которое наряду с оставленными ими боеприпасами обнаружено и изъято следователями СКР. По данным вещественным доказательствам в настоящее время проводятся баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы. Также установлено, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые», — отметили в ведомстве.

В СК России также обратились ко всем очевидцам трагедии с просьбой предоставить «всю имеющуюся информацию для детального восстановления полной картины происходивших событий».

Также на russian.rt.com В том числе четверо исполнителей: Путину доложили о задержании 11 террористов после теракта в «Крокусе»

Незадолго до этого в Кремле заявили, что директор ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле». Глава государства также был проинформирован о работе ФСБ над выявлением пособнической базы совершивших теракт.

Наряду с этим стало известно, что после совершения теракта преступники намеревались перейти российско-украинскую границу. У них были соответствующие контакты на украинской стороне.

Как уточнила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, террористов остановили в 100 км от границы с Украиной.

«100 км упыри не доехали до украинской границы. Бойцам, не давшим им уйти, — поклон. Поможем всем, чем можем. А государство должно ордена дать, конечно», — написала она в Telegram.

Также Симоньян опубликовала видео с допросом одного из задержанных. По словам злоумышленника, ему пообещали 500 тыс. рублей за участие в стрельбе в «Крокусе» — на него вышел «помощник проповедника», которого он слушал.

Погибшие при теракте

Согласно последним данным, предоставленным СК России, в результате теракта погибли 115 человек.

«Число погибших ещё возрастёт. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения», — говорится в сообщении.

«Сегодня в 06:30 утра спасатели зашли в зал, где происходили самые ужасные события. Буквально сейчас я вернулся оттуда. Мы видим, что ситуация там крайне тяжёлая», — добавил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Как следует из сообщения Минздрава Московской области, установлены личности 41 погибшего. Также зарегистрирован 121 пострадавший: 107 из них госпитализированы, ещё 14 получили амбулаторную помощь.

При этом в столичных медучреждениях остаются 80 человек, из них в крайне тяжёлом состоянии находятся 13 пациентов, в тяжёлом — 25 пострадавших, в том числе один ребёнок, сообщили в Депздраве Москвы.

«Всем пациентам проведён полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий, медицинская помощь оказывается в полном объёме. 40 пациентам проведены операции. Пациентам оказывается также психологическая помощь. К лечению пациентов в тяжёлом состоянии подключены все ведущие специалисты по профилям анестезиологии, реаниматологии, травматологии и другие врачи», — говорится в сообщении.

Власти Москвы и Московской области совместно выплатят денежные компенсации пострадавшим в размере от 500 тыс. до 3 млн рублей.

«Москва окажет финансовую поддержку москвичам и иногородним. Власти Подмосковья окажут материальную помощь пострадавшим жителям области. Также вместе с Московской областью возьмëм на себя организацию похорон погибших. Продолжаем оказывать всю необходимую помощь с привлечением городских служб. Соболезную родным и близким погибших», — отметил мэр столицы Сергей Собянин.

В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что дети, чьи родители погибли при теракте в «Крокусе», будут получать ежемесячные выплаты.