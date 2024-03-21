«Выборы показали, что Россия — большая дружная семья»: Путин обратился к россиянам после оглашения итогов голосования

Граждане России в ходе прошедшего голосования выбирали будущее для себя и своих детей, а также путь, по которому страна пойдёт дальше. Такое мнение высказал Владимир Путин в ходе обращения к россиянам. Он заверил, что будет сделано всё для реализации масштабных национальных проектов и программ, озвученных в послании Федеральному собранию. По его словам, Россия должна стать ещё более сильным и независимым государством. Согласно официальным итогам президентских выборов, Путин победил с результатом 87,28%.

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам после оглашения официальных итогов президентских выборов. Действующий глава государства отметил, что завершилась крайне важная для страны, общества и граждан избирательная кампания.

«У каждого кандидата был свой подход к решению конкретных проблем. Все конструктивные предложения, все идеи, которые нашли отклик у избирателей, обязательно используем в нашей общей работе в интересах развития страны. Прошедшая кампания была напряжённой и крайне ответственной, ведь по большому счёту мы выбирали путь, по которому Россия пойдёт дальше, выбирали будущее для себя и своих детей. И значимость этого события понимало абсолютное большинство избирателей, которые пришли на выборы», — сказал президент РФ.

Он также выразил благодарность гражданам страны за оказанную поддержку и доверие. По его словам, Россия должна стать ещё более сильной и независимой.

«Понимаю, что такой уровень доверия повышает и ответственность за Россию, за благополучие нашего народа, требует ещё большей отдачи и эффективности и от меня лично, и от всей нашей команды. Сделаем всё, чтобы масштабные национальные проекты и программы, о которых недавно подробно говорил в послании, были реализованы. Выборы показали, что Россия сегодня — одна большая дружная семья. Идём вместе по избранному нами историческому пути. Уверены в себе, в своих силах и своём будущем», — заключил Путин.

21 марта состоялось специальное заседание ЦИК РФ, в ходе которого глава Центризбиркома Элла Памфилова объявила, что Владимир Путин победил на выборах президента России, получив поддержку 87,28% избирателей. Таким образом, он в пятый раз избран главой государства.

«Президентом Российской Федерации избран Владимир Владимирович Путин», — сказала Памфилова.

Второе место в голосовании занял Николай Харитонов от КПРФ (4,31%), третьим стал Владислав Даванков от партии «Новые люди» (3,85%), четвёртым оказался Леонид Слуцкий от ЛДПР (3,20%).

Итоговая явка на выборы главы государства составила 77,49%, в абсолютном исчислении этот показатель составил 87 576 075 избирателей.

«В современной истории России подобных показателей ещё не было», — констатировала Памфилова.

За рубежом было организовано 295 избирательных комиссий, на которых проголосовал 388 791 избиратель. Ещё более 7 тыс. граждан РФ проголосовали на специальных участках, созданных в приграничных районах Калининградской, Псковской и Ленинградской областей.

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Элла Памфилова также заявила, что избирательная кампания была проведена высококачественно и обеспечила полную достоверность подсчёта голосов: «И та явка, то количество народа, которое пришло на выборы, — это тоже элемент демократичности».

Она также ответила на возгласы западных чиновников, заявивших о нелегитимности и недемократичности выборов в России. Памфилова отметила, что главный аспект демократичности российских выборов заключается в том, что глава государства выбирается прямым голосованием. По её словам, для Запада независимым кандидатом является тот, который подпитывается им.

Председатель ЦИК РФ также высказалась о попытках помешать волеизъявлению граждан. Так, «наёмники нечистоплотного антироссийского труда» предпринимали попытки вывести из строя систему широкомасштабного видеонаблюдения. На цифровые ресурсы Центризбиркома было осуществлено 12,2 млн целенаправленных DDoS-атак. К тому же было отражено свыше 420 тыс. хакерских атак на систему дистанционного электронного голосования.

Кроме того, был зафиксирован 41 случай порчи бюллетеней, 30 ящиков для голосования были залиты зелёнкой, но злоумышленникам не удалось этими действиями добиться отмены результатов голосования ни на одном избирательном участке.

«Следующий элемент террора — телефонный терроризм. Просто беспрецедентного масштаба был. Мы к этому готовились, мы предполагали, что он может быть таких масштабов», — добавила она.